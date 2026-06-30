La Gobernadora Hochul Insta a los Neoyorquinos a Prepararse para Varios Días de Calor Extremo

La gobernadora Kathy Hochul instó hoy a los neoyorquinos a prepararse para un periodo de calor extremo que comenzará el martes; se prevé que las temperaturas de sensación térmica alcancen un rango de entre 90 y poco más de 100 grados en el oeste de Nueva York, y entre 85 y 95 grados en las zonas orientales del estado y en la ciudad de Nueva York. Se espera que el calor se intensifique el miércoles y el jueves, con la mayor parte del estado experimentando temperaturas cercanas o superiores a los 100 grados, llegando potencialmente a los 110 grados en algunas áreas. Actualmente están vigentes avisos de calor extremo para la región de la Capital (Capital Region), Long Island, Mid-Hudson, el valle del Mohawk (Mohawk Valley), la ciudad de Nueva York y la zona sur del estado (Southern Tier).

"Esta semana traerá un calor peligroso a todo el estado, y mi administración está tomando medidas para garantizar que los neoyorquinos puedan disfrutar con seguridad de nuestro histórico verano de actividades", dijo la gobernadora Hochul. "Los neoyorquinos deben tomar las precauciones adecuadas para protegerse a sí mismos y a sus familias manteniéndose hidratados, limitando el tiempo al aire libre y consultando el pronóstico local. También animo a todos a estar pendientes de las personas más vulnerables y de nuestros vecinos mayores; una llamada telefónica o una visita podrían salvar una vida".

El calor extremo es peligroso y constituye la principal causa de muertes relacionadas con el clima en los Estados Unidos. Las enfermedades más comunes relacionadas con el calor son el golpe de calor, el agotamiento por calor, los calambres por calor y la erupción cutánea por calor (sarpullido). Obtenga más información sobre las enfermedades relacionadas con el calor, incluidos los signos y síntomas y cuándo actuar, en la página web del Departamento de Salud del Estado con consejos sobre el calor extremo .

Las personas con afecciones cardíacas o pulmonares (como el asma), los niños pequeños, los adultos mayores y cualquier persona que haga ejercicio o realice trabajos intensos al aire libre deben tratar de limitar las actividades en el exterior cuando los niveles de ozono sean elevados (generalmente desde la tarde hasta el anochecer). Si presenta síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho o tos, debe consultar a su médico.

Consejos para mantenerse seguro ante el calor extremo:

Manténgase hidratado.

Evite la exposición directa a la luz solar.

Busque aire acondicionado o sombra.

Evite las actividades extenuantes al aire libre, especialmente durante las horas de más calor del día.

Esté pendiente de los familiares y vecinos mayores.

Busque atención médica inmediata si experimenta algún síntoma de enfermedades relacionadas con el calor.

Los neoyorquinos deben seguir de cerca los pronósticos locales y estar atentos a las actualizaciones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional. Para consultar la lista completa de alertas meteorológicas, visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional. Asimismo, deben asegurarse de tener activadas las alertas gubernamentales de emergencia en sus teléfonos móviles. También pueden suscribirse para recibir alertas meteorológicas y de emergencia en tiempo real mediante mensajes de texto enviando el nombre de su condado o distrito (borough) al número 333111.

Consejos de seguridad para niños

Nunca deje a un niño solo en un vehículo cuando haga calor, ni siquiera con las ventanillas ligeramente abiertas o bajadas, debido al riesgo de golpe de calor (hipertermia).

Si ve a un niño dentro de un automóvil caliente, llame al 911 de inmediato y siga las instrucciones que le den. El personal de emergencia está capacitado para intervenir.

Enseñe a los niños a no jugar dentro ni alrededor de los vehículos y a avisar a un adulto si ven a un amigo jugando en un vehículo sin supervisión. Asegúrese de que los niños comprendan los peligros de quedar atrapados en el maletero (asfixia, golpe de calor, etc.).

Coloque algún objeto que necesite —como las llaves, el bolso o el teléfono celular— junto a la silla de seguridad del niño; así recordará revisar el asiento trasero antes de cerrar el vehículo con llave. Otra opción es colocar un peluche en la silla del niño cuando esta no se esté usando y pasarlo al asiento del copiloto cuando el niño esté sentado en ella; esto le servirá de recordatorio de que el niño está en el vehículo.

Utilice servicios de ventanilla para vehículos (drive-through) siempre que sea posible cuando conduzca con un niño a bordo.

Es fundamental saber reconocer los síntomas del golpe de calor en los niños. Entre los síntomas se incluyen la ausencia de sudoración, confusión, desorientación, enrojecimiento de la piel, pérdida de estado de alerta, pérdida del conocimiento o respiración rápida y superficial.

Seguridad de las mascotas

Los neoyorquinos también deben planificar el cuidado de sus mascotas para garantizar su seguridad durante los períodos de calor extremo:

Nunca deje a una mascota sola en el automóvil. Al igual que los niños, a los perros y otros animales les cuesta más mantener una temperatura corporal adecuada, lo que los hace extremadamente vulnerables a sufrir un golpe de calor. Un automóvil puede sobrecalentarse incluso si se deja la ventanilla entreabierta unos centímetros. Estacionar a la sombra o dejar agua dentro del vehículo tampoco evitará que su mascota sufra un sobrecalentamiento. Si ve a una mascota dentro de un automóvil caliente, llame al 911 de inmediato.

Según la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA, por sus siglas en inglés), los animales jóvenes, con sobrepeso, de edad avanzada, o aquellos con hocico corto o pelaje grueso u oscuro, son los que corren mayor riesgo de sufrir un golpe de calor.

Proporcione abundante agua tanto en interiores como en exteriores.

Limite la actividad al aire libre y, si está fuera, asegúrese de descansar periódicamente en zonas con sombra.

Preste atención a la temperatura del pavimento: las superficies calientes pueden causar quemaduras en las patas; considere caminar sobre el césped o utilizar botas protectoras para mascotas.

Nunca deje a sus mascotas solas en vehículos cuando exista riesgo por calor.

Identifique los signos de golpe de calor en las mascotas, tales como jadeo excesivo, babeo, letargo, vómitos y dificultad para caminar (tambaleo).

Horarios extendidos en los parques estatales

La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York ha ampliado el horario de las instalaciones estatales para nadar y refrescarse, así como de otros parques estatales, durante la actual ola de calor para ayudar a los neoyorquinos a sobrellevar las altas temperaturas. La disponibilidad de las zonas de baño puede verse afectada por condiciones meteorológicas peligrosas, cambios en el estado del agua o falta de personal. Por favor, consulte el sitio web de los parques estatales parks.ny.gov o llame directamente al parque que desee visitar para confirmar la disponibilidad.

Las siguientes instalaciones de baño de los parques estatales tendrán horario extendido:

Región de la Capital (Capital Region)

Grafton Lakes State Park: Del lunes 26 de junio al jueves 2 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

Saratoga Spa State Park (piscinas Peerless y Victoria): Del martes 30 de junio al jueves 2 de julio, de 10 a.m. a 8 p.m.

Thompsons Lake Campground: Del lunes 26 de junio al jueves 2 de julio, de 10 a.m. a 7 p.m.

Moreau Lake State Park: Miércoles 1 de julio y jueves 2 de julio, de 10 a.m. a 8 p. m.

Lake Taghkanic State Park: Del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

Copake Falls: Del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 11 a. m. a 8 p. m. Centro de Nueva York

Parque Estatal Cayuga Lake: miércoles 1 y jueves 2 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

Parque Estatal Selkirk Shores: del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio, de 11 a. m. a 8 p. m.

Parque Estatal Fair Haven Beach: del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio, de 11 a. m. a 8 p. m.

Parque Estatal Green Lakes: del martes 30 de junio al viernes 3 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

Finger Lakes

Área de juegos acuáticos (spray pad) del Parque Estatal Seneca Lake: del martes 30 de junio al viernes 3 de julio, de 10:30 a. m. a 6:15 p. m.

Parque Estatal Letchworth (piscina norte): del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio, de 11 a. m. a 8 p. m.

Parque Estatal Darien Lakes: del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

Parque Estatal Hamlin Beach: del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio, de 11 a. m. a 8 p. m.

Valle del Hudson

Parque Estatal High Tor: miércoles 1 y jueves 2 de julio, de 10 a. m. a 6:30 p. m.

Parque Estatal Rockland Lake: miércoles 1 y jueves 2 de julio, de 10 a.m. a 6:30 p.m.

Parque Estatal Lake Minnewaska: miércoles 1 y jueves 2 de julio, de 10:15 a.m. a 7:15 p.m.

Lake Awosting / Parque Estatal Minnewaska: miércoles 1 y jueves 2 de julio, de 10 a. m. a 6:30 p.m. Lake Welch/Parque Estatal Harriman: miércoles 1 de julio y jueves 2 de julio, de 10 a.m. a 6:45 p.m.

Lake Tiorati/Parque Estatal Harriman: miércoles 1 de julio y jueves 2 de julio, de 10 a.m. a 6:45 p.m.

Piscina del Parque Estatal Franklin D. Roosevelt: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

Parque Estatal Fahnestock: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 10 a.m. a 6:45 p.m.

Long Island

Jones Beach – Field 6, Central Mall, Field 2: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 9 a. m. a 7 p. m.

Jones Beach – West Bathhouse: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

Parque Estatal Robert Moses – Fields 2, 3 y 5: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 9 a.m. a 8 p.m.

Parque Estatal Sunken Meadow – Main Beach: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 10 a. m. a 8 p. m.

Parque Estatal Hither Hills: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 10 a.m. a 8 p.m.

Parque Estatal Wildwood: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 10 a.m. a 7 p.m.

Mohawk Valley

Parque Estatal Delta Lake: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 11 a.m. a 7 p.m.

Parque Estatal Minekill: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 10 a.m. a 7 p.m.

Ciudad de Nueva York

Zona de juegos acuáticos (spraypad) del parque estatal Gantry Plaza: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 10 a. m. a 6 p.m.

Parque estatal Denny Farrell Riverbank: de 6:30 a.m. a 8:15 a.m. (piscinas cubierta y al aire libre); de 9 a. m. a 11 a.m. (natación para personas mayores); de 11 a.m. a 2 p.m. (natación recreativa para todas las edades); de 3 p.m. a 7 p.m. (natación recreativa para todas las edades); del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio.

North Country

Parque estatal Southwick Beach: del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

Parque estatal Westcott Beach: del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

Parque estatal Robert Moses (Massena, NY): del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

Parque estatal Pointe Au Roche: lunes 29 de junio y del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 11 a. m. a 7:30 p. m.

Southern Tier

Parque Estatal Chenango Valley: de 11 a. m. a 8 p. m.; zona de juegos acuáticos (*Splash Pad*): de 10 a. m. a 8 p. m. (del martes 30 de junio al viernes 3 de julio).

Parque Estatal Taughannock Falls: del martes 30 de junio al viernes 3 de julio, de 11 a.m. a 8 p.m.

Parque Estatal Buttermilk Falls: del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio, de 10 a.m. a 7 p.m.

Parque Estatal Robert H. Treman: del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio, de 10 a.m. a 7 p.m.

Oeste del estado de Nueva York

Parque Estatal Allegany (playas de Red House Lake y Quaker Lake): miércoles 1 y jueves 2 de julio, de 11 a. m. a 8 p. m.

Parque Estatal Fort Niagara: del martes 30 de junio al jueves 2 de julio, de 11 a. m. a 8 p. m.

Parque Estatal Long Point on Lake Chautauqua: miércoles 1 y jueves 2 de julio, de 11 a. m. a 8 p. m.

Las agencias del estado de Nueva York están tomando medidas para responder a las previsiones de calor, entre ellas:

División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York

La Oficina de Gestión de Emergencias está en contacto con los responsables de emergencias de los condados para garantizar la disponibilidad de centros de enfriamiento y ofrecer apoyo y asesoramiento sobre los riesgos del calor extremo. Asimismo, la oficina facilita los preparativos y coordina la orientación y las comunicaciones con las agencias estatales asociadas. Se puede encontrar información en línea sobre cómo afrontar el calor extremo. Para recibir alertas meteorológicas y de emergencia en tiempo real, se invita a los residentes de Nueva York a enviar un mensaje de texto con el nombre de su condado o distrito al número 333111.

Departamento de Servicio Público del Estado de Nueva York

Para apoyar a los residentes de Nueva York durante episodios de calor extremo, la Comisión de Servicio Público aprobó en marzo de 2026 una política integral a nivel estatal sobre la protección de los clientes ante el calor extremo, aplicable a las principales empresas de servicios eléctricos y de agua de propiedad de inversores.

Dicha decisión prohíbe a estas compañías de servicios públicos interrumpir el suministro a clientes residenciales —incluidos aquellos con uso final residencial— por falta de pago durante episodios de calor extremo. Además, estas compañías, en coordinación con el personal del DPS y las partes interesadas, establecieron criterios para identificar zonas de "isla de calor" en todo el estado de Nueva York. Los clientes que residan en estas áreas contarán con protecciones adicionales durante los episodios de calor extremo.

El Departamento de Servicio Público (DPS) monitorea las condiciones del sistema eléctrico y supervisa la respuesta de las compañías de servicios públicos ante cualquier situación derivada del calor de esta semana. Como parte de las actividades anuales de preparación para el verano, el personal del Departamento colabora con todas las compañías para confirmar que podrán satisfacer de manera fiable la demanda de los clientes durante el periodo operativo estival. Tras revisar y evaluar los datos de las compañías, y mantener reuniones con cada una de ellas y con el Operador Independiente del Sistema de Nueva York (NYISO), el personal determinó que los sistemas de transmisión y distribución eléctrica del estado están preparados para satisfacer con fiabilidad la demanda eléctrica prevista para el verano de 2026.

Las compañías de servicios públicos de Nueva York disponen de unos 5,500 trabajadores para realizar, según sea necesario, tareas de evaluación de daños, respuesta, reparación y restablecimiento del servicio en todo el estado ante este episodio de calor. El personal de la agencia supervisará las labores de las compañías durante el evento y se asegurará de que estas desplacen el personal adecuado a las regiones que sufran el mayor impacto.

Durante las olas de calor, el mayor uso de aparatos eléctricos, como los sistemas de aire acondicionado, ejerce una presión considerable sobre el sistema eléctrico del estado, lo que puede provocar caídas de tensión o cortes de electricidad aislados. El récord de consumo se registró el 19 de julio de 2013, alcanzando los 33,956 MW (un megavatio de electricidad es suficiente para abastecer hasta 1,000 hogares de tamaño medio).

Departamento de Salud del Estado de Nueva York

El Departamento de Salud del Estado está tomando diversas medidas para promover la seguridad de todos los neoyorquinos durante los periodos de calor extremo, especialmente de aquellos que corren mayor riesgo. El Departamento colabora con el DHSES, así como con los departamentos de salud locales y los responsables de emergencias, para garantizar el acceso a centros de refrigeración y espacios seguros durante este episodio de calor extremo.

El panel interactivo sobre riesgos y enfermedades relacionados con el calor, desarrollado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, permite al público y a los funcionarios de salud de los condados conocer el nivel previsto de riesgos para la salud asociados al calor en su zona y concienciar sobre los peligros de la exposición a altas temperaturas. Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York

Muchas playas, piscinas y áreas de juegos acuáticos de los parques estatales de Nueva York ya han abierto para la temporada. Antes de realizar una visita, se recomienda a los interesados llamar al parque al que planean ir o consultar https://parks.ny.gov/parks/ para conocer los horarios y el estado de las instalaciones. Los cambios en las condiciones meteorológicas y del agua pueden afectar la posibilidad de nadar. También se puede consultar información actualizada sobre el estado de los parques en la aplicación móvil gratuita "New York State Parks Explorer", disponible para dispositivos iOS y Android.

Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York

El Departamento de Conservación Ambiental (DEC) se mantiene alerta y continúa monitoreando los pronósticos meteorológicos.

Calidad del aire

El Departamento de Conservación Ambiental (DEC) monitorea la calidad del aire en todo el estado y emitirá avisos sanitarios sobre la calidad del aire según sea necesario. Se recomienda a los neoyorquinos estar atentos a la calidad del aire y consultar airnow.gov para obtener información precisa sobre los pronósticos y las condiciones atmosféricas. Para ver los últimos pronósticos de calidad del aire del DEC, visite su sitio web. Actualmente, existe un aviso sanitario sobre la calidad del aire para el lunes 29 de junio de 2026, relacionado con el ozono, en la región metropolitana de la ciudad de Nueva York.

Seguridad en el senderismo

El DEC recuerda a los excursionistas que el clima impredecible, incluyendo los cambios bruscos de temperatura y las tormentas en las montañas Adirondack, Catskill y otras zonas remotas, puede generar condiciones inesperadamente peligrosas. Se recomienda a los visitantes ir preparados con la ropa y el equipo adecuados para la lluvia, el barro y las temperaturas cálidas, a fin de garantizar una experiencia segura al aire libre.

Se recomienda a los excursionistas en las montañas Adirondack consultar las páginas web de información sobre zonas remotas de Adirondack para obtener actualizaciones sobre el estado de los senderos, los cierres de carreteras por temporada e información general sobre actividades recreativas.

Hacer senderismo con calor siempre conlleva riesgos. Los neoyorquinos y visitantes deben tener en cuenta los siguientes consejos para prevenir el agotamiento por calor y el golpe de calor:

Disminuya el ritmo

Beba agua y descanse con frecuencia

Busque sombra y evite la exposición prolongada al sol

Lleve al menos 2 litros de agua para cualquier caminata

Lleve un filtro de agua, especialmente para caminatas largas

Lleve refrigerios salados para mantener sus electrolitos

Use protector solar

Deje a sus mascotas en casa: el calor les afecta más, sobre todo al caminar sobre rocas calientes

Considere quedarse en casa y reprogramar la salida para otro día cuando mejoren las condiciones climáticas

Incluso si se pronostica calor intenso durante todo el día, siempre existe la posibilidad de hipotermia debido a una tormenta repentina o un descenso brusco de la temperatura. Este riesgo puede aumentar drásticamente si suda y no usa ropa transpirable (hecha de telas como lana o poliéster). Muchos casos de hipotermia ocurren en verano, cuando menos se espera.

Ya sea que practique senderismo, ciclismo de montaña o piragüismo, Hike Smart NY le ayuda a prepararse con una lista de 10 elementos esenciales, recomendaciones sobre qué ropa usar y consejos para planificar su viaje con seguridad y sostenibilidad en mente. En caso de emergencia, llame al 9-1-1. Para solicitar asistencia de un guardabosques, llame al 1-833-NYS-RANGERS.

Calor Extremo

Las agencias del estado de Nueva York anunciaron recientemente nuevas inversiones y la continuidad de las existentes para abordar el calor extremo, priorizando a las comunidades desfavorecidas que se encuentran en la primera línea de exposición al calor, nuevas oportunidades de financiamiento para crear espacios públicos de refrigeración y una mayor asistencia para proporcionar refrigeración asequible a los neoyorquinos en sus hogares. Estos esfuerzos representan un avance en el Plan de Acción contra el Calor Extremo o Extreme Heat Action Plan (EHAP) del estado de Nueva York, dirigido por la gobernadora Hochul y anunciado por primera vez en junio de 2024 para abordar los impactos del calor extremo y priorizar las inversiones estatales. Puede encontrar información adicional sobre las iniciativas del EHAP, incluyendo el mapeo de islas de calor urbanas, en el sitio web del DEC.

Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York

La agencia ha recopilado información importante, incluyendo medidas preventivas, para ayudar a mitigar los efectos del calor extremo en los trabajadores y animales agrícolas. El Departamento también colaborará estrechamente con sus socios de la Red de Educación para Desastres de Extensión de Nueva York (NY EDEN) de la Universidad de Cornell para monitorear cualquier impacto potencial del calor extremo previsto para esta semana. NY EDEN también es un recurso para agricultores y trabajadores agrícolas durante una ola de calor, y se puede encontrar información adicional en https://eden.cce.cornell.edu/natural-hazards/heat-wave/.

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York ha publicado una guía integral para ayudar a los empleadores a proteger mejor a los trabajadores al aire libre durante el calor extremo y recomienda a trabajadores y empleadores que implementen las mejores prácticas para afrontar el calor extremo, tales como:

Garantizar el acceso a agua potable limpia sin costo para los trabajadores, disponible en todo momento y lo más cerca posible del lugar de trabajo.

Proporcionar sombra y descanso remunerado cuando el índice de calor alcance los 80 grados Fahrenheit o más, y descansos más frecuentes una vez que el índice de calor supere los 90 grados.

Use el equipo de protección personal (EPP) adecuado, siempre que no interfiera con el equipo de seguridad, incluyendo protector solar, chalecos refrigerantes, sombreros de ala ancha y ropa ligera y holgada.



Más información sobre las mejores prácticas para trabajar en condiciones de calor extremo.

Autoridad de Autopistas

Para los trabajadores de las carreteras, la combinación de sol directo, altas temperaturas y el calor irradiado por el asfalto, la maquinaria y otras fuentes pone de relieve la necesidad de una hidratación adecuada y de aclimatación al calor extremo. Durante episodios de calor extremo, las cuadrillas de mantenimiento de la Autoridad de la Autopista (Thruway Authority) realizan sus labores diarias habituales en las horas más frescas del día e intensifican las patrullas de vigilancia de la vía cuando las temperaturas alcanzan sus niveles máximos. Se recuerda a los viajeros que deben mantenerse hidratados y hacer pausas en alguna de las 27 áreas de servicio o en los tres centros de bienvenida situados a lo largo de la red de la autopista.

Las cuadrillas de mantenimiento del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York realizarán la mayor parte de las tareas al aire libre durante las horas de la mañana y seguirán los protocolos establecidos de hidratación y descanso para ayudar a mitigar los riesgos asociados a las altas temperaturas.

Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York

La agencia está tomando diversas medidas para garantizar que las actividades en los centros residenciales, programas de detención y programas de atención colectiva se desarrollen de forma segura durante la ola de calor. Estas medidas incluyen la revisión de los equipos de refrigeración, asegurar la disponibilidad y el consumo de cantidades adecuadas de agua, reprogramar actividades y reuniones, e identificar al personal y a los usuarios que puedan verse afectados por el calor. Asimismo, están proporcionando orientación a los programas de cuidado infantil y a los grupos asociados con la Comisión para Ciegos en todo el estado.

Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York

Ante las condiciones de calor previstas, la Oficina de Salud Mental advierte a los neoyorquinos sobre el mayor riesgo que corren las personas que reciben medicación antipsicótica y anticolinérgica. Estas personas corren un riesgo especial de sufrir un golpe de calor y otros síntomas graves durante los periodos de calor extremo, ya que dichos medicamentos pueden interferir con la sudoración. Los cuidadores deben vigilar atentamente a estas personas para detectar cualquier aumento de temperatura, especialmente en niños y adultos mayores con una ingesta insuficiente de líquidos. Además de prestar especial atención a la hidratación, las personas de alto riesgo deben permanecer en zonas frescas y bien ventiladas, evitar la exposición directa a la luz solar y utilizar ropa protectora y protector solar.

Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia por Discapacidad del Estado de Nueva York

La agencia ha recordado a los departamentos locales de servicios sociales y a los operadores de refugios de emergencia para personas sin hogar la necesidad de proporcionar ventiladores que ayuden a mantener una circulación de aire adecuada durante los episodios de calor y humedad extremos. Asimismo, los responsables de los refugios deben habilitar, siempre que sea posible, una sala climatizada en las instalaciones para los residentes.

Autoridad Metropolitana de Transporte

Para reducir los posibles impactos en el servicio y disminuir los tiempos de respuesta ante incidentes relacionados con el calor, NYC Transit implementará patrullas de vigilancia térmica con el fin de aumentar de manera proactiva las inspecciones de las vías y desplegar personal y equipos adicionales —como generadores— en zonas de riesgo clave, incluidas subestaciones eléctricas, salas de máquinas y salas de comunicaciones.

Para garantizar el funcionamiento del aire acondicionado, se inspeccionarán los vagones de tren y los autobuses antes de ponerlos en servicio. Se activarán los ventiladores de las estaciones de metro, donde estén disponibles, para mejorar el confort. Asimismo, NYC Transit implementa una vigilancia especial de las vías soldadas de forma continua cuando las temperaturas de los rieles superan los 100 grados Fahrenheit (aprox. 38 °C), para detectar deformaciones u otros problemas, y moviliza a todo el personal de climatización (HVAC) para atender cualquier estación o espacio de trabajo con temperaturas excesivas.

El servicio de transporte para personas con discapacidad (Paratransit) ha comunicado a todos los proveedores de transporte la importancia de cumplir con las políticas de aire acondicionado; además, cuenta con personal en el lugar para inspeccionar los vehículos asignados y recordar a los conductores el uso correcto del sistema de climatización. Se dispondrá de vehículos de apoyo adicionales para asistir a los usuarios el día del servicio.

Las cuadrillas de Long Island Rail Road y Metro-North Railroad se desplegarán en puntos estratégicos para responder con rapidez a problemas relacionados con las condiciones meteorológicas. Estas compañías ferroviarias monitorearán la temperatura de las vías, desplegarán patrullas de vigilancia térmica y asignarán personal adicional del Departamento de Energía para proteger las subestaciones eléctricas y las líneas aéreas de alimentación. Se ha instruido a las tripulaciones de los trenes para que informen sobre cualquier condición de las vías que requiera atención.

Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey

La Oficina de Gestión de Emergencias de la Autoridad Portuaria coordina con las instalaciones de la agencia en toda la región para monitorear las condiciones meteorológicas y los impactos operativos, además de mantener la comunicación con los socios regionales para garantizar la preparación ante emergencias durante los períodos de altas temperaturas.

Para consultar la lista completa de alertas, advertencias y avisos meteorológicos, así como los pronósticos más recientes, visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional.