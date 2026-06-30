La Gobernadora Hochul Anuncia Preparativos a Nivel Estatal para Mejorar la Circulación en las Carreteras Durante el Fin de Semana Festivo

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una iniciativa gubernamental a nivel estatal para mejorar la circulación en las carreteras durante el fin de semana festivo del Día de la Independencia. Las agencias policiales estatales y locales intensificarán los patrullajes para combatir la conducción imprudente y bajo los efectos del alcohol o drogas en todo el estado, tanto antes como durante el fin de semana del 4 de julio. Esta campaña, financiada por el Comité de Seguridad Vial de la Gobernadora (GTSC, por sus siglas en inglés), comienza el lunes 29 de junio y se extenderá hasta el domingo 5 de julio. Además, para aliviar la congestión y agilizar el tránsito durante este ajetreado fin de semana festivo, se suspenderán los cierres temporales de carriles a partir del jueves.

"Diviértanse celebrando esta festividad histórica y el 250.º aniversario de la independencia de nuestra nación, pero háganlo con responsabilidad", dijo la gobernadora Hochul. "Nueva York está haciendo todo lo posible para que los desplazamientos de este fin de semana sean lo más fluidos y seguros posible, pero la seguridad en las carreteras es un esfuerzo conjunto. Tenemos tolerancia cero con los conductores imprudentes que ponen en peligro a los demás; por favor, tengan un plan si van a beber y no conduzcan bajo los efectos del alcohol o drogas".

Los agentes del orden de todo Nueva York realizarán controles de sobriedad y vigilarán la conducción peligrosa y agresiva durante el que se considera el fin de semana de mayor tráfico del verano.

Para facilitar los desplazamientos durante este ajetreado fin de semana festivo, se suspenderán los cierres temporales de carriles por obras de construcción en carreteras y puentes del estado de Nueva York desde las 6:00 a.m. del jueves 2 de julio hasta las 6:00 a.m. del lunes 6 de julio. Se advierte a los conductores que es posible que continúen algunos trabajos detrás de barreras de hormigón permanentes o que se realicen reparaciones de emergencia.

El comisionado interino del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de Nueva York, Christian Jackstadt, dijo: "En este 4 de julio conmemoramos el 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Queremos que todos celebren este hito histórico de manera segura y responsable. Por favor, no conduzcan de forma temeraria y nunca, bajo ninguna circunstancia, conduzcan bajo los efectos del alcohol o las drogas. Existen alternativas seguras; así que, por favor, planifiquen con antelación para protegerse a sí mismos y a los demás en la carretera".

El superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, Steven G. James, dijo: "Conductas peligrosas como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos de sustancias y la conducción temeraria provocan a diario numerosas lesiones y muertes evitables en nuestras carreteras. Mientras nos preparamos para conmemorar el 4 de julio, todos debemos ser proactivos y planificar con antelación para celebrar con responsabilidad. Recuerden que todos se dirigen a algún lugar para disfrutar de la festividad y debemos compartir la carretera de manera segura y respetuosa. Mediante una sólida colaboración y la aplicación de la ley, la Policía Estatal de Nueva York seguirá trabajando con el DMV y nuestros colegas de las fuerzas del orden para sacar de las carreteras a los conductores irresponsables".

La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie Therese Dominguez, dijo: "Este 4 de julio, mientras celebramos el 250.º aniversario de nuestra nación con amigos y familiares, hagámoslo de forma segura. Insto a todos a que no beban y conduzcan, respeten los límites de velocidad señalizados, dejen el teléfono a un lado y presten atención a la tarea que tienen entre manos: conducir. Para facilitar una circulación segura durante este fin de semana festivo, el Departamento de Transporte del Estado suspenderá todas las actividades de construcción que no sean de emergencia. Hagamos todo lo posible por celebrar con seguridad".

El director ejecutivo de la Autoridad de la Autopista del estado de Nueva York, Frank G. Hoare, dijo: "Millones de automovilistas viajarán por Nueva York durante este fin de semana del Día de la Independencia para asistir a numerosos eventos en todo el estado. La suspensión de las actividades de construcción durante el fin de semana festivo ayudará a los conductores a llegar a sus destinos con menos retrasos. Nuestros empleados y equipos de emergencia estarán en las carreteras durante todo el fin de semana asistiendo a los automovilistas; por ello, les pedimos que reduzcan la velocidad y se aparten al pasar junto a cualquier vehículo detenido en el arcén. Queremos que todos disfruten de un fin de semana festivo seguro y feliz. Agradecemos a nuestros colaboradores de la Tropa T de la Policía Estatal de Nueva York su dedicación para garantizar la seguridad de los automovilistas".

David Catholdi, presidente de la Asociación de Jefes de Policía del Estado de Nueva York y jefe del Departamento de Policía del municipio de Brighton, declaró: "La Asociación de Jefes de Policía del Estado de Nueva York apoya con orgullo la campaña de vigilancia y control del Comité de Seguridad Vial de la Gobernadora para el 4 de julio. El Día de la Independencia es una época de celebración, especialmente al conmemorar los 250 años de esta gran nación, pero también debe ser un momento para ejercer la responsabilidad personal. Las fuerzas del orden de todo el estado están comprometidas a mantener nuestras carreteras seguras mediante esfuerzos proactivos de vigilancia destinados a prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas y la conducción temeraria. Instamos a todos los neoyorquinos a tomar decisiones inteligentes: planificar con antelación, conducir sobrios y usar siempre el cinturón de seguridad. Juntos, podemos salvar vidas y garantizar unas fiestas seguras para todos".

Juan Figueroa, sheriff del condado de Ulster y presidente de la Asociación de Sheriffs del Estado de Nueva York, dijo: "Los niños están de vacaciones escolares, las barbacoas están en marcha y muchas personas celebrarán el 4 de julio y el 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Si quiere conservar su propia independencia, no conduzca bajo los efectos de sustancias ni de manera temeraria. Las fuerzas del orden estarán vigilantes para detectar a esos conductores peligrosos. Los sheriffs del estado de Nueva York quieren que disfrute del verano y se mantenga seguro en las carreteras y al volante".

Durante la misma campaña del año pasado, las fuerzas del orden emitieron 49,843 multas. Un total de 1,563 personas fueron acusadas de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, se emitieron 612 multas por infracciones a la ley "Move Over" (que obliga a cambiar de carril al acercarse a vehículos detenidos) y 1,926 multas por conducción distraída.

La ley "Move Over" de Nueva York exige a los conductores reducir la velocidad y cambiar de carril al acercarse a cualquier vehículo detenido en la vía, con el fin de proteger la vida de otros conductores, pasajeros, trabajadores de carreteras y personal de emergencia. Se insta a los automovilistas a mantenerse alerta mientras conducen, reducir la velocidad y cambiar de carril cuando vean un vehículo en el arcén o a un lado de la carretera.

Para reducir la conducción distraída, Nueva York ofrece puntos seguros para el uso del teléfono (conocidos como "text stops"), que incluyen instalaciones de aparcamiento disuasorio (park-and-ride), áreas de descanso, áreas de servicio y zonas de estacionamiento a lo largo de las carreteras estatales. Todos estos puntos permanecerán abiertos, ofreciendo lugares donde los conductores pueden utilizar sus teléfonos y otros dispositivos móviles de forma segura y cómoda para realizar llamadas, enviar mensajes de texto, usar navegadores y acceder a aplicaciones móviles. Enviar mensajes de texto mientras se conduce puede ser mortal, ya que obliga al conductor a apartar la vista de la carretera, quitar las manos del volante y distraer la mente de la conducción.

Las 27 áreas de servicio ubicadas en la autopista New York State Thruway están abiertas las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los conductores pueden consultar la ubicación de estas áreas y planificar sus paradas a través del sitio web de la Thruway Authority y de su aplicación móvil gratuita, disponible para dispositivos iPhone y Android. La aplicación también ofrece acceso directo a información de tráfico en tiempo real y asistencia de navegación durante el viaje. Asimismo, los conductores pueden suscribirse a los correos electrónicos de TRANSalert para recibir información actualizada sobre las condiciones de la autopista.

Los viajeros también pueden consultar el servicio 511NY del NYSDOT antes de emprender su viaje llamando al 5-1-1, visitando el sitio web 511 o descargando la aplicación móvil gratuita 511NY desde la App Store o Google Play. Este servicio gratuito permite a los usuarios verificar las condiciones de las carreteras, visualizar imágenes de 2,219 cámaras de tráfico y acceder a información sobre transporte aéreo y público. La aplicación incluye el modo "Drive" (Conducción), que emite alertas sonoras a lo largo de la ruta seleccionada mientras el usuario conduce, avisándole sobre incidentes y obras en la vía.

El GTSC y la fundación *New York State STOP-DWI* recuerdan a los conductores que su aplicación móvil “Have a Plan” está disponible para teléfonos inteligentes Apple, Android y Windows. Esta aplicación permite a los residentes de Nueva York localizar y llamar a un taxi o a un servicio de transporte compartido, así como configurar una lista de conductores designados. Además, ofrece información sobre las leyes y sanciones relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas (DWI) y proporciona una vía para reportar a conductores que se sospeche estén bajo dichos efectos. La Policía del Estado de Nueva York, el GTSC y la NHTSA recomiendan estos sencillos consejos para evitar conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas:

Planifique una forma segura de regresar a casa antes de que comience la diversión.

Antes de beber, designe a un conductor que no haya consumido alcohol.

Si no está en condiciones de conducir, utilice un taxi o un servicio de transporte compartido, llame a un amigo o familiar sobrio, o utilice el transporte público.

Utilice el programa de transporte seguro de su comunidad.

Si sospecha que un conductor está ebrio o bajo los efectos de alguna sustancia, no dude en comunicarse con las autoridades locales.

Si sabe de alguien que está a punto de conducir o viajar en un vehículo bajo los efectos del alcohol o las drogas, quítele las llaves y ayúdele a buscar otra forma de llegar a su destino de manera segura.