ELEVA Capital Group inaugura Sole BLU en Puerto Morelos y celebra una década de excelencia en el Caribe Mexicano

Una década construyendo con excelencia: la firma celebra su quinto desarrollo terminado y reafirma su promesa de plusvalía y entrega puntual.

En ELEVA cuidamos cada detalle con la misma pasión que nuestros clientes depositan en nosotros al invertir. Sole BLU es la prueba de que la confianza genuina supera cualquier expectativa.” — Roberta Wohler, Directora Comercial, ELEVA Capital Group

CANCúN, QUINTANA ROO, MEXICO, July 3, 2026 / EINPresswire.com / -- En el marco de un espectacular atardecer frente al Mar Caribe, ELEVA Capital Group celebró el Grand Opening de Sole BLU Ocean Living, su más reciente desarrollo residencial premium ubicado en el corazón de Puerto Morelos, Riviera Maya, municipio que se consolida hoy como el destino boutique de mayor crecimiento en la Riviera Maya.El evento de inauguración y corte de listón se llevó a cabo en el exclusivo Roof Top del complejo, ante la presencia de desarrolladores, socios comerciales, propietarios, colaboradores y miembros de la prensa nacional e internacional. Con esta entrega, ELEVA Capital Group alcanza un hito significativo: la conclusión exitosa de su quinto desarrollo totalmente terminado, consolidando una reputación de cumplimiento puntual y calidad constructiva superior en el sector inmobiliario del Caribe Mexicano. La noche también marcó la celebración del décimo aniversario de la firma, una década de transformar la visión residencial en Cancun y Riviera Maya.El diseño de Sole BLU Ocean Living fue concebido por Jokin Luisa, fundador del despacho Kince Arquitectura, reconocido por su capacidad de integrar la estética contemporánea con la identidad natural del entorno caribeño. La propuesta arquitectónica se articula alrededor de la luz, la brisa marina y los materiales nobles, logrando que cada espacio dialogue con su paisaje de manera orgánica y atemporal. Sole BLU Puerto Morelos nació de la premisa de que la arquitectura de lujo no compite con la naturaleza, sino que la celebra. Cada decisión de diseño —desde la orientación de los volúmenes hasta la paleta de materiales— fue pensada para que el Mar Caribe sea siempre el protagonista."— Jokin Luisa, Fundador, Kince ArquitecturaINFRAESTRUCTURA PREMIUMDiseñado para fusionar el confort de alta gama con el entorno natural, Sole BLU ofrece 76 exclusivas unidades residenciales de entre 90 y 136 m², optimizadas para garantizar vistas al mar y privacidad en cada planta. Sus amenidades de primer nivel incluyen:– Roof pool en el Roof Top con vista franca al arrecife.– Área de wellness y gimnasio totalmente equipado.– Acceso directo a la playa.– Espacios de coworking y terrazas lounge de convivencia.EL VALOR DE INVERTIR EN EL PARAÍSOPuerto Morelos preserva el encanto de pueblo pesquero con conectividad global —a tan solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún—, lo que posiciona a Sole BLU como una decisión de inversión estratégica de primer orden. Los propietarios obtienen un doble beneficio: el disfrute de un refugio caribeño y un negocio de alta rentabilidad a través de rentas vacacionales, respaldado por una plusvalía sostenida en uno de los corredores inmobiliarios más dinámicos de México.ACERCA DE ELEVA CAPITAL GROUP ELEVA Capital Group es una desarrolladora inmobiliaria de alto segmento especializada en el Caribe Mexicano, con presencia activa en Cancún y la Riviera Maya. Fundada hace una década, la firma se distingue por un modelo de negocio basado en tres pilares: calidad constructiva superior, cumplimiento estricto de tiempos de entrega y rentabilidad documentada para el inversionista. Su portafolio de desarrollos emblemáticos incluye Cumbres Suites, Cumbres Towers, Arbolada Towers, Arbolada Residential Suites, Porto BLU, Village BLU, Sole BLU, Isola BLU y Cuore Cumbres, consolidando una trayectoria de cinco proyectos exitosamente concluidos y una cartera activa en distintas etapas de desarrollo y preventa. Además, para su submarca BLU Residences Collection de desarrollos de playa, la empresa articula una propuesta de valor integral dirigida a inversionistas nacionales e internacionales que buscan plusvalía real en el destino turístico más dinámico de América Latina.

Eleva Capital Group: 10 Años Creando Valor, Construyendo Confianza

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