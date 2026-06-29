La Gobernadora Hochul Anuncia El Lanzamiento De UN Programa De Alivio Arancelario De $30 Millones Para Productores Agrícolas De Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el lanzamiento del Programa de Resiliencia Agrícola contra los Aranceles, dotado con $30 millones, para los productores agrícolas de Nueva York. El programa, anunciado por primera vez en el discurso sobre el Estado del Estado de la gobernadora en 2026, ayudará a compensar el aumento de los costos y las pérdidas de mercado que los agricultores de Nueva York enfrentaron en 2025 debido a la política arancelaria federal. Las solicitudes para productores de lácteos, ganado, cultivos especiales y acuicultura ya están disponibles aquí.

“Los aranceles impuestos por la administración Trump son imprudentes y perjudiciales para muchas de nuestras industrias, incluyendo a nuestros productores agrícolas, quienes dependen en gran medida de las fuerzas de los mercados internacionales”, dijo la gobernadora Hochul. “Prometí defender a nuestros agricultores y me enorgullece que nuestro Programa de Resiliencia Agrícola contra los Aranceles brinde el alivio tan necesario a los agricultores de Nueva York que alimentan a nuestras comunidades”.

Dado que se estima que el 20% de los ingresos de un agricultor dependen, en promedio, de los mercados de exportación de sus productos, los aranceles federales implementados en 2025 y la consiguiente inestabilidad del mercado están generando dificultades económicas para los productores agrícolas de Nueva York. Además, los agricultores se enfrentan al aumento de los costos impuestos por los aranceles a importaciones esenciales como granos, alimentos y otros insumos. Más del 80% de las importaciones de agroquímicos y el 70% de las importaciones de maquinaria agrícola provienen de países sujetos a aranceles estadounidenses, lo que dificulta que los agricultores encuentren proveedores alternativos.

Si bien aún se está calculando el impacto financiero general de los aranceles en los productores agrícolas de Nueva York, muchos productos básicos ya han reportado dificultades económicas. Por ejemplo, la industria vitivinícola de Nueva York, la tercera más grande del país, que sustenta decenas de miles de empleos, ha sufrido un impacto significativo entre los viticultores neoyorquinos. Canadá es el principal mercado para las exportaciones de vino estadounidense, incluyendo Nueva York, y el año pasado las exportaciones de Nueva York a este país vecino cayeron un 77%, una importante pérdida de mercado en un momento en que las exportaciones de vino estadounidense disminuyeron un 33% en general.

El programa de alivio arancelario de la Gobernadora proporcionará pagos directos de un mínimo de $1,000 y un máximo de $25,000 a los productores elegibles. La distribución de fondos se determinará mediante dos categorías:

Categoría 1: Granjas lecheras de vacas

Categoría 2: Ganadería, productos ganaderos, cultivos especiales, acuicultura

Los solicitantes elegibles deben completar una solicitud general, proporcionar datos de ventas agrícolas o producción de leche y cumplir con criterios específicos, entre ellos:

Los solicitantes deben tener al menos dos tercios de sus ingresos brutos federales superiores a $30,000 provenientes de actividades agrícolas, según lo define la Ley Tributaria del Estado de Nueva York .

Los solicitantes deben producir cultivos elegibles dentro del Estado de Nueva York.

La elegibilidad y los datos de producción deben estar certificados por un profesional financiero calificado.

Todos los solicitantes deben proporcionar un formulario W-9 sustituto completo, necesario para el pago.

Los solicitantes de granjas lecheras deben firmar un formulario de autorización para la divulgación de registros, que permite la confirmación de los datos de producción de leche.

El comisionado de Agricultura del Estado de Nueva York, Richard A. Ball, dijo: “Los agricultores se ven afectados por los aranceles tanto a la exportación como a la importación, perdiendo oportunidades de mercado y enfrentando además el aumento de los costos de productos como granos, maquinaria y fertilizantes. Agradezco a la Gobernadora por su continuo apoyo a nuestra industria agrícola. Este programa garantizará que los productores afectados por los aranceles reciban algún tipo de ayuda para compensar estos nuevos gastos y salvaguardar sus operaciones”.

La senadora estatal Michelle Hinchey dijo: “Los agricultores de Nueva York se han visto obligados a absorber las consecuencias financieras de la guerra arancelaria de la administración Trump, que ha disparado el costo de hacer negocios y de los insumos necesarios para producir alimentos, llevando a algunas granjas al borde del cierre. Estamos luchando para ayudar a nuestros agricultores a sobrevivir a las políticas arancelarias irracionales de Trump, y 30 millones de dólares en ayuda estatal directa llegarán para apoyarlos. Agradezco a la Gobernadora por impulsar esta iniciativa y alentamos a todas las empresas agrícolas elegibles a solicitar estos fondos”.

La asambleísta Donna Lupardo dijo: “El programa arancelario incluido en el presupuesto de este año brindará alivio a nuestra comunidad agrícola cuando más lo necesita. Los agricultores de todo el país ya operaban con márgenes de ganancia muy ajustados y las quiebras agrícolas alcanzaban cifras récord; los aranceles de la administración Trump eran lo último que necesitaban. Agradezco a la gobernadora y a mis colegas por apoyar esta inyección de 30 millones de dólares en la economía agrícola de Nueva York y por reconocer las dificultades que enfrentan nuestros agricultores”.

AJ Wormuth, presidente de la Northeast Dairy Producers Association (NEDPA) y productor lechero, dijo: "No cabe duda de que la gobernadora Hochul ha hecho de la viabilidad de nuestras granjas lecheras familiares y de la seguridad de nuestro suministro local de alimentos una prioridad. Desde inversiones para ampliar el procesamiento de productos lácteos hasta programas y fondos en el presupuesto estatal que apoyan directamente el crecimiento sostenible de las granjas para la próxima generación, la gobernadora comprende claramente los desafíos y las complejidades de la industria láctea. Operamos en un mercado global y dependemos en gran medida de la exportación de productos lácteos para sostener el precio que recibimos por la leche que producimos. Al no tener control sobre los precios de la leche y enfrentar costos de insumos en aumento sumados a precios más bajos, a muchas granjas les resulta difícil sobrellevar esta presión económica. Este programa de ayuda, junto con otras iniciativas en curso, contribuirá a respaldar la competitividad de las granjas lecheras de Nueva York".

David Fisher, presidente de la New York Farm Bureau, dijo: "Los agricultores de diversos sectores se han enfrentado a aranceles significativos que, en ocasiones, han resultado extremadamente difíciles de gestionar. Como todos sabemos, los agricultores ya operan con márgenes de beneficio muy ajustados; por ello, acogemos con satisfacción cualquier programa de ayuda y valoramos los esfuerzos de la gobernadora para aliviar algunas de las dificultades que han estado atravesando los agricultores".

Jim Bittner, director ejecutivo de la Sociedad de Horticultura del Estado de Nueva York (NYS Horticultural Society), dijo: "El estado de Nueva York es el segundo mayor productor de manzanas del país. Alrededor del 30 por ciento de las manzanas cultivadas en EE.UU. deben exportarse para que los productores obtengan ganancias rentables. Cuando EE.UU. impone aranceles a otros países, uno de los primeros objetivos de represalia de dichas naciones son las manzanas estadounidenses. Los productores de manzanas de Nueva York son los perjudicados por esos aranceles sobre nuestras manzanas. También nos afectan los aranceles que EE.UU. aplica a los insumos que utilizamos en nuestras granjas para producir esas excelentes manzanas locales. La maquinaria especializada, las piezas para repararla y los fertilizantes que empleamos son mayoritariamente importados, y su precio ha aumentado para nosotros debido a los aranceles. Los productores de manzanas de Nueva York valoran el Programa de Resiliencia Agrícola frente a los Aranceles de la Gobernadora. Este programa nos ayudará a superar la presión económica que enfrentamos. Entre los precios más bajos de las manzanas que producimos y el mayor costo de muchos de nuestros insumos principales, necesitamos ayuda para mitigar estos factores. Los últimos dos años de aranceles han sido especialmente perjudiciales. La agricultura es la base de nuestra economía. Queremos poder seguir cultivando manzanas de alta calidad para los residentes de Nueva York".

Brian Reeves, presidente de la Asociación de Productores de Hortalizas del Estado de Nueva York, dijo: "Existe un viejo dicho que afirma que los agricultores son los únicos que compran al por menor y venden al por mayor. Si bien esto no siempre es así, la situación arancelaria ha elevado el costo de muchos insumos que son, en parte o en su totalidad, importados. Cualquier alivio frente a estos costos crecientes contribuirá a mejorar la rentabilidad de los agricultores".