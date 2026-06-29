L'intelligence artificielle transforme discrètement la plus importante journée de déménagement au Québec

Simon Berman, Montreal Mini-Storage co-fondateur et PDG

Montréal Mini-Storage, MovingWaldo et SpaceStacker s'allient pour moderniser l'expérience

Au cours des vingt dernières années, nous avons vu la journée du déménagement évoluer de façon remarquable. Il est inspirant de voir des entreprises québécoises mener cette transformation.” — Simon Berman

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, June 29, 2026 / EINPresswire.com / -- Depuis des générations, le 1er juillet au Québec est synonyme de camions de déménagement, de longues files d'attente et de stress de dernière minute. Cette année, toutefois, l'intelligence artificielle est en train de transformer discrètement la façon dont de nombreux Canadiens se préparent à l'une des journées de déménagement les plus achalandées au pays.Alors que les discussions entourant l'IA portent souvent sur les agents conversationnels et la productivité au travail, des entreprises québécoises utilisent de plus en plus cette technologie pour résoudre des défis bien concrets du quotidien. Le déménagement ne fait pas exception.En prévision de la période de pointe du 1er juillet, trois entreprises québécoises unissent leurs forces. Montréal Mini-Storage s'est associée aux innovateurs québécois MovingWaldo et SpaceStacker afin d'offrir une expérience de déménagement plus fluide grâce à l'intelligence artificielle, combinant la planification d'entreposage, la recherche de déménageurs et des solutions d'entreposage libre-service.Intégrée directement au site Web de Montréal Mini-Storage, la technologie SpaceStacker utilise l'intelligence artificielle et la visualisation 3D pour recommander la taille d'unité d'entreposage la mieux adaptée avant même l'arrivée des clients. De son côté, la technologie exclusive de MovingWaldo permet aux Canadiens de comparer des entreprises de déménagement et des services fiables en fonction de leur destination, de leur inventaire et de leur budget. Jumelées au réseau de 24 succursales de Montréal Mini-Storage dans le Grand Montréal et les Laurentides, ces innovations permettent désormais aux clients de planifier presque toutes les étapes de leur déménagement avec davantage de confiance et beaucoup moins de stress.« Au cours des vingt dernières années, nous avons vu la journée du déménagement évoluer de façon remarquable, affirme Simon Berman, cofondateur et chef de la direction de Montréal Mini-Storage. Ce qui était autrefois une journée chaotique et stressante est devenu une expérience beaucoup mieux planifiée grâce à la technologie. Il est inspirant de voir des entreprises québécoises mener cette transformation et aider les Canadiens à déménager avec plus de confiance que jamais. »Cette collaboration illustre une tendance plus large : l'intelligence artificielle ne sert pas uniquement à automatiser le travail, elle simplifie aussi des expériences bien réelles qui touchent des millions de personnes. Plutôt que de remplacer l'aspect humain du déménagement, ces technologies permettent aux Canadiens de prendre des décisions plus rapides et mieux éclairées avant même le jour J.Alors que des centaines de milliers de Canadiens déménagent autour du 1er juillet, les technologies qui accompagnent cette tradition évoluent presque aussi rapidement que les quartiers qu'elles contribuent à faire découvrir.

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