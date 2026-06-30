Ecosense bringt EcoQube Flex™ nach Deutschland – erhältlich über Amazon und RadonTec

Preisgekröntes, tragbares Gerät zur kontinuierlichen Radonmessung jetzt für deutsche Hausbesitzer erhältlich.

SAN JOSE, CA, UNITED STATES, June 30, 2026 / EINPresswire.com / -- Ecosense , der weltweit führende Anbieter fortschrittlicher Radonmesstechnik, gab heute bekannt, dass sein innovatives, tragbares Radonmessgerät EcoQube Flex™ ab sofort in Deutschland erhältlich ist.Verbraucher können den EcoQube Flex™ direkt bei Amazon Deutschland oder im Onlineshop von RadonTec , einem der führenden europäischen Spezialisten für Radonmessung und -sanierung, kaufen. Diese Expansion ist ein weiterer Meilenstein für Ecosense, um professionelle Radonmessung für Hausbesitzer weltweit zugänglicher zu machen.Ausgestattet mit der patentierten Puls-Ionisationskammer-Technologie von Ecosense ist EcoQube Flex™ das erste tragbare Radonmessgerät, das hochpräzise Radonmessungen in Echtzeit ermöglicht und gleichzeitig standortspezifische historische Daten speichert.Radon ist ein natürlich vorkommendes radioaktives Edelgas und gilt nach dem Rauchen als zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs, sowie als häufigste Ursache für Lungenkrebs bei Nichtraucherinnen und Nichtrauchern. Da die Radonkonzentrationen ständig schwanken und je nach Jahreszeit und Ort variieren, können Hausbesitzer EcoQube Flex™ problemlos in ihrem Haus einsetzen, um Radon-Hotspots zu identifizieren und die Unterschiede zwischen den Räumen zu erfassen.„Deutschland hat eine der aktivsten Radon-Aufklärungsgemeinschaften in Europa, und wir freuen uns, EcoQube Flex™ deutschen Hausbesitzern vorstellen zu können“, so Insoo Park, CEO von Ecosense. „Unser Ziel ist es, den Familien einfache und präzise Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihr Raumklima verstehen und fundierte Entscheidungen für ihre Gesundheit treffen können. Mit EcoQube Flex™ können Nutzer mehrere Räume mit nur einem Gerät testen und erhalten gleichzeitig alle detaillierten Informationen, die zur Erkennung langfristiger Belastungsrisiken erforderlich sind.“Echtzeitüberwachung und sofortige InformationIm Gegensatz zu herkömmlichen Radonmessmethoden, die nur eine statische Momentaufnahme liefern, bietet EcoQube Flex™ eine kontinuierliche Überwachung und informiert sofort über Veränderungen der Radonkonzentration in Innenräumen. Das Gerät zeigt die aktuellen Radonmesswerte, sowie Höchst- und Tiefstwerte auf seinem Display an. Dies ermöglicht es Nutzern, die Auswirkungen von Belüftung, Wetter, Gebäudenutzung und anderen täglichen Einflussfaktoren auf die Radonkonzentration in Echtzeit zu verfolgen.Zu den wichtigsten Merkmalen des EcoQube Flex™ gehören:Patentierte, fortschrittliche Ionisationskammer-Technologie: Diese bietet Genauigkeit auf höchstem Niveau und ein hochsensitives Design.Echte Mobilität: Speichert die kontinuierlichen Messdaten sicher, auch beim Standortwechsel.Echtzeitanalyse: Verfolgt aktive Radonschwankungen, Trends und Belastungsmuster im Zeitverlauf.Display direkt am Gerät: Zeigt Radonspitzen, Tiefstwerte und historische Durchschnittswerte sofort an – ganz ohne App.Batteriebetrieb: Ermöglicht flexible, kabellose Platzierung überall im Haus.Integration in die Ecosense-App: Ermöglicht die nahtlose raumweise Überwachung, die Verwaltung mehrerer Geräte und standortspezifische Datenvergleiche.Die Einführung des EcoQube Flex™ in Deutschland unterstreicht das stetige internationale Wachstum von Ecosense und das stetige Engagement des Unternehmens, den Zugang zu innovativen Technologien für die Umweltgesundheit zu erweitern. Das Unternehmen entwickelt kontinuierlich Radonmesslösungen der nächsten Generation, die die Beurteilung der Raumluftqualität für Verbraucher weltweit vereinfachen, intelligenter gestalten und praxisorientierter machen.Über Ecosense: Ecosense mit Hauptsitz im Silicon Valley ist ein weltweit führender Hersteller intelligenter Radonmesstechnik und Technologien für die Umweltgesundheit. Die patentierte Ionisationskammer-Technologie des Unternehmens, validiert von der University of Michigan und der Radonkammer der Kansas State University, ermöglicht Radonmessungen in Laborqualität, die bisher nur Fachleuten vorbehalten waren. Zu den preisgekrönten Produkten von Ecosense gehören das C-NRPP-zertifizierte RadonEye und EcoQube, die vom TIME Magazine zu den besten Erfindungen 2021 gekürt wurden, sowie EcoBlu, das vom Reader’s Digest als Top-Geschenk für Heimwerker empfohlen und von Gesundheitsbehörden und lokalen Bibliotheken für Aufklärungskampagnen zum Thema Radon häufig ausgewählt wurde. Ecosense setzt mit intelligenten, benutzerfreundlichen Lösungen, die Familien schützen und die Gesundheit in Innenräumen verbessern, neue Maßstäbe in der Umweltsensorik.

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