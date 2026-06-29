Portal 3D CAD da Fabory regista descargas em máximos históricos entre engenheiros europeus

Fabory Masters in Fasteners

A utilização mensal continua a crescer na Europa à medida que as equipas de design integram o portal gratuito nos seus fluxos de trabalho diários

O portal 3D oferece aos engenheiros o que precisam, no momento em que precisam, sem interromper o ritmo de trabalho.” — Rob Marcus, Fabory

SEIXAL, PORTUGAL, June 29, 2026 / EINPresswire.com / -- O Portal 3D CAD da Fabory regista um crescimento mensal consistente, com engenheiros de toda a Europa a descarregar modelos CAD de elementos de fixação a um ritmo sem precedentes. Disponível gratuitamente tanto para clientes como para não clientes, o portal tornou-se um recurso de referência para as equipas de design que procuram acelerar a seleção de componentes e avançar com maior confiança desde a conceção até à aquisição.A biblioteca abrange milhares de modelos de fixadores, incluindo parafusos, porcas, anilhas e insertos roscados, disponíveis em mais de 100 formatos CAD, entre os quais STEP, IGES, DWG e DXF. Cada modelo está ligado diretamente a um produto real da Fabory, permitindo às equipas de engenharia passar do design à encomenda de forma direta através da loja online da empresa.Adoção crescente em múltiplos mercadosA utilização do portal tem crescido de forma constante mês após mês, com engenheiros de vários países a integrá-lo nos seus fluxos de trabalho habituais. Esta tendência reflete uma mudança mais ampla na forma como as equipas de engenharia operam: esperam que os dados de componentes estejam disponíveis de imediato, no formato correto e associados a produtos com disponibilidade real. O portal da Fabory responde a estes três requisitos."O portal 3D oferece aos engenheiros o que precisam, no momento em que precisam, sem interromper o ritmo de trabalho", afirmou Rob Marcus, da Fabory.O acesso ao portal está disponível em Fabory 3D Portal Concebido para o ritmo real da engenhariaAs equipas de design não aceitam fricções no fluxo de trabalho. O portal foi desenvolvido para acompanhar o ritmo real da engenharia: pesquisa por tipo de produto, norma ou especificação, descarga do modelo necessário e continuação do projeto sem interrupções. Com cada modelo ligado a um produto real da Fabory, a transição da especificação digital para a aquisição física é direta e fiável.Dados CAD precisos reduzem retrabalho, melhoram a análise de tolerâncias e conferem maior confiança nos conjuntos finais. Estas vantagens são particularmente relevantes em setores de alta precisão como o fabrico industrial, a eletrónica e a indústria automóvel."O objetivo era tornar a localização do modelo de fixador correto o mais simples possível, para que os utilizadores pudessem retomar a sua tarefa sem demoras", afirmou Vojtech Kacerek, responsável pelo projeto do Portal 3D na Fabory.De fornecedor a parceiro no processo de designA forte adoção do portal reflete uma tendência mais ampla no setor. Os fabricantes e OEMs procuram cada vez mais fornecedores que acrescentem valor nas fases iniciais do ciclo de vida do projeto, através de suporte técnico, integração digital e dados de produto fiáveis, e não apenas no momento da compra. O Portal 3D da Fabory posiciona a empresa como um verdadeiro parceiro no processo de engenharia.Dados CAD de componentes precisos e ligados a produtos reais reduzem o risco de erros na fase de especificação, eliminam incompatibilidades de última hora e encurtam os ciclos de aprovisionamento. Para fabricantes e OEMs que operam em ambientes de produção exigentes, esta fiabilidade tem impacto direto nos prazos e nos custos de projeto.Mais informação: Fabory 3D Portal Informação

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