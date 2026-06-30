Gianni Buonsante e Ingenia Direct presentano una nuova visione per la crescita del luxury hospitality nell’era dell’AI
Gianni Buonsante attending the 52nd Annual General Meeting of the European Hotel Managers Association (EHMA) in London as speaker about Innovation, Leadership & AI in Luxury Hospitality.
Gianni Buonsante presents Ingenia Direct on stage in Warsaw, sharing his vision on digital innovation, AI and business growth in luxury hospitality.
At Hotel Excelsior Venice Lido, Gianni Buonsante presents Ingenia Direct’s holistic approach to luxury hospitality, connecting strategy, communication, AI and human experience.
At JW Marriott Venice, Gianni Buonsante presents his handbook, Come affrontare il 2026, dedicated to innovation, change and AI for Hotel General Managers.
Dalla comunicazione digitale alla orchestrazione di persone, dati e identità di marca: il nuovo lusso nasce dalla capacità di unire innovazione e valore umano.
Con una lunga esperienza maturata tra comunicazione digitale, branding, tecnologia, hospitality, customer experience e trasformazione dei processi, Buonsante interpreta l’intelligenza artificiale non come un semplice insieme di strumenti, ma come una leva strategica da comprendere, governare e integrare con metodo.
Il suo ambito di elezione è il luxury hospitality, settore in cui ogni dettaglio contribuisce alla percezione del valore e in cui comunicazione, reputazione, servizio, dati, processi, contenuti e relazione umana devono essere connessi in modo coerente. Da questo osservatorio privilegiato, Buonsante sviluppa una visione che dialoga anche con altri mondi del luxury, dal travel al wellness, dal lifestyle ai servizi premium, dal retail esperienziale ai brand ad alto valore.
“Il nuovo lusso è orchestrazione,” afferma Gianni Buonsante. “Non basta introdurre nuove tecnologie. Occorre costruire una regia capace di mettere in relazione persone, dati, AI, comunicazione, identità e qualità dell’esperienza. L’intelligenza artificiale non deve sostituire ciò che rende memorabile il servizio: deve amplificarlo.”
Attraverso Ingenia Direct, realtà fondata nel 2000 e specializzata in comunicazione digitale, strategia, branding, sviluppo web, contenuti, marketing e soluzioni tecnologiche, Buonsante accompagna imprese, hotel, manager e organizzazioni in percorsi di crescita e trasformazione. L’approccio non si limita alla realizzazione di strumenti digitali, ma mira a costruire ecosistemi coerenti, capaci di generare fiducia, riconoscibilità e valore nel tempo.
Nel mondo luxury, questa prospettiva diventa particolarmente rilevante. Un hotel di alta gamma, un brand esperienziale o un servizio premium non vendono soltanto una prestazione: vendono aspettativa, cura, appartenenza, memoria e fiducia. Ogni touchpoint, dalla prima interazione digitale al servizio in presenza, contribuisce a confermare o indebolire la promessa del brand.
Per questo, secondo Buonsante, la crescita contemporanea richiede una nuova competenza di regia. Le imprese devono comprendere quali processi innovare, quali elementi automatizzare, quali dati utilizzare, quali contenuti produrre e, soprattutto, quali parti dell’esperienza devono restare profondamente umane.
“L’AI può aiutare le imprese a conoscere meglio i clienti, anticipare bisogni, personalizzare la comunicazione, supportare le decisioni e migliorare l’efficienza,” continua Buonsante. “Ma senza visione, cultura e governance, rischia di generare rumore. La vera sfida non è adottare l’AI, ma renderla coerente con l’identità del brand e con la qualità dell’esperienza.”
Questa visione nasce da un percorso professionale costruito sul campo. Buonsante ha attraversato diverse fasi dell’evoluzione digitale: dalla prima comunicazione online alla centralità del web, dalla crescita della reputazione digitale all’automazione, fino all’attuale impatto dell’intelligenza artificiale sui modelli organizzativi, decisionali e relazionali.
Nel marzo 2026 ha tenuto presso The Dorchester di Londra lo speech “Innovation, Leadership & AI in Luxury Hospitality”, davanti a una platea di oltre 200 professionisti provenienti da tutta Europa. Ha inoltre partecipato come relatore a eventi e workshop dedicati a luxury hospitality, comunicazione digitale, AI Act, leadership, personalizzazione del servizio e innovazione.
Buonsante è anche autore dell’handbook “Come affrontare il 2026 – Innovazione, cambiamento e AI da Hotel General Manager”, un contributo pensato per aiutare manager e professionisti dell’hospitality a leggere l’impatto dell’intelligenza artificiale con lucidità, responsabilità e concretezza.
La proposta culturale e professionale di Gianni Buonsante e Ingenia Direct si riassume in un principio: la crescita nel luxury non nasce più da azioni isolate, ma dalla capacità di orchestrare strategia, tecnologia, contenuti, reputazione, persone, leadership e qualità dell’esperienza in una direzione unica.
Ingenia Direct è una realtà italiana fondata da Gianni Buonsante nel 2000, specializzata in comunicazione digitale, branding, digital strategy, web design, contenuti, marketing e soluzioni tecnologiche per imprese, istituzioni e realtà del mondo hospitality e luxury. Con una lunga esperienza in Italia e all’estero, Ingenia Direct integra strategia, creatività, tecnologia e intelligenza artificiale per aiutare le organizzazioni a costruire identità digitali coerenti, esperienze memorabili e percorsi di crescita sostenibile.
Gianni Buonsante
Ingenia Direct s.r.l.
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