Ucak Bileti Firmaları Sıralaması CITILENS.AI Logo

Türk yapay zeka şirketi Solustiq'in ürünü CiteLens, Google'ın AI'ının uçak, otel ve otobüs bileti aramalarında en çok hangi Türk markalarını gösterdiğini ölçtü.

EDIRNE, TURKEY, June 29, 2026 /EINPresswire.com/ -- Tüketiciler artık ürün ve hizmet ararken arama motoru yerine giderek daha çok yapay zekâya soruyor. Peki yapay zekâ, bir Türk kullanıcıya "İstanbul'dan İzmir'e en uygun uçak bileti" ya da "Ankara'da otel önerisi" diye sorulduğunda hangi markaları öneriyor? Türk yapay zekâ şirketi Solustiq Yazılım ve Yapay Zeka Teknolojileri A.Ş.'nin ürünü olan CiteLens, bu soruyu yanıtlamak için Türkiye'nin ilk kamuya açık yapay zeka görünürlük sıralamasını yayınladı.

CiteLens, Google'ın yapay zekâ yanıt yüzeylerini (AI Overviews ve AI Mode) Türkiye konumundan ve Türkçe olarak, her sektörde yüzlerce gerçek satın alma sorgusuyla tarayarak yapay zekânın hangi siteleri kaynak gösterdiğini ve hangi markaları önerdiğini ölçtü. İlk yayın üç sektörü kapsıyor: uçak bileti, otel ve otobüs bileti.

Sonuçlar, Türkiye seyahat pazarında çarpıcı bir tabloyu ortaya koyuyor:

• Uçak biletinde yapay zekânın en çok kaynak gösterdiği marka Enuygun oldu; onu Obilet, Skyscanner, Türk Hava Yolları ve Pegasus izledi.

• Otelde yine Enuygun zirvede; ardından Obilet, Trivago ve Hotels.com geldi. Yapay zekâ otel önerilerinde 39 farklı markayı kaynak gösterdi.

• Otobüs biletinde lider Obilet oldu; onu FlixBus ve Enuygun takip etti.

En dikkat çekici bulgu: yapay zekâ görünürlüğünde online seyahat acenteleri (Enuygun, Obilet) çoğu zaman havayollarının ve otellerin kendisinden daha öne çıkıyor. Yani bir kullanıcı yapay zekâya uçuş sorduğunda, karşısına çoğunlukla doğrudan havayolu değil, karşılaştırma siteleri çıkıyor. Ayrıca Skyscanner, Trivago ve Hotels.com gibi küresel platformlar, Türkçe sorgularda bile üst sıralarda yer alıyor.

"Arama motorunda birinci olmak artık yetmiyor; asıl soru yapay zekânın sizi önerip önermediği," dedi CiteLens kurucusu Alper Tekin. "Bu leaderboard, Türkiye'de bir markanın yapay zekâ cevaplarında ne kadar görünür olduğunu ilk kez somut, ölçülebilir bir veriyle gösteriyor. Markaların çoğu, müşterilerinin onları nerede bulamadığını bilmiyor — biz bu kör noktayı görünür kılıyoruz."

Leaderboard aylık olarak güncelleniyor ve önümüzdeki dönemde e-ticaret, sağlık, hukuk ve turizm gibi yeni sektörlerle genişleyecek. Markalar kendi yapay zeka marka takibi'ni citelens.ai üzerinden ücretsiz başlatarak yapay zekânın onları nerede önerdiğini görebiliyor.

Türkiye Yapay Zeka Görünürlük Leaderboard'una citelens.ai/tr/leaderboard adresinden ulaşılabilir.

CiteLens Hakkında

CiteLens, markaların ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini ve Google AI Overviews gibi yapay zekâ motorlarındaki görünürlüğünü ölçmesine ve artırmasına yardımcı olan bir Generative Engine Optimization (GEO) platformudur. Solustiq Yazılım ve Yapay Zeka Teknolojileri A.Ş. tarafından işletilmektedir. Daha fazla bilgi: citelens.ai

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