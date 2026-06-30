Certified Origins organiza un webinar sobre Salud del Suelo y Transparencia en la Cadena de Suministro

Cómo la Salud del Suelo y la Transparencia de Datos pueden satisfacer las crecientes exigencias de la cadena global de suministro de alimentos

REUS, SPAIN, June 30, 2026 / EINPresswire.com / -- A medida que los compradores globales exigen una transparencia sin precedentes, los minoristas internacionales están elevando el listón, requiriendo que los proveedores de alimentos proporcionen datos cada vez más detallados sobre las huellas de carbono y las prácticas de abastecimiento responsable.Para abordar estas crecientes expectativas comerciales y la inminente crisis del suelo en Italia (donde el ISPRA prevee que el 32% de las tierras agrícolas estarán degradadas para 2030), Certified Origins convocó a un panel de expertos multidisciplinarios para explorar cómo la agricultura regenerativa puede impulsar tanto la resiliencia de la cadena de suministro como la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.La mesa redonda, titulada "Resiliencia Agrícola y Carbon Farming: Practicidad y rentabilidad" , fue moderada por Marta Sas, Manager de Sostenibilidad de Certified Origins, y contó con las aportaciones de Ivano Assenza (Regenalia), Luca Brenna (Tersan Puglia) y Francesco Musardo (Radica).Los expertos destacaron cómo las prácticas regenerativas, los biofertilizantes y los créditos de carbono certificados según el marco de la UE pueden restaurar los suelos empobrecidos, cumplir con las nuevas y estrictas exigencias de transparencia y convertir la gestión ambiental en un activo rentable para los productores.En cuanto a la salud del suelo, Tersan Puglia presentó los resultados de un programa piloto de un año de duración en un olivar de Apuglia. Tras una sola temporada de aplicación de biofertilizantes, la actividad biológica del suelo aumentó en un 80%. Esta mejora permite que el suelo absorba los nutrientes de manera más eficaz, resista mejor las enfermedades y produzca frutos con perfiles nutricionales y de sabor superiores, lo que en última instancia impulsa el rendimiento agrícola y cumple con los rigurosos criterios de compra exigidos por los clientes globales.En relación con la agricultura de carbono, Regenalia explicó cómo las prácticas regenerativas producen créditos de carbono verificados bajo el Marco de Certificación de la UE para las Absorciones de Carbono. Este sistema permite a los agricultores cuantificar el CO2 secuestrado en su suelo y vender estos créditos certificados a organizaciones que buscan compensar su impacto ambiental.Este modelo circular ya está en funcionamiento: una cooperativa de aceite de oliva en Apuglia, Italia, procesa los residuos de la molienda para convertirlos en biofertilizante, los devuelve a la tierra y certifica el secuestro de carbono resultante como créditos comercializables, creando un proceso de "bucle cerrado" totalmente trazable desde el origen hasta el mercado."Al cerrar la brecha entre la restauración ecológica y la viabilidad financiera, este modelo demuestra que el futuro de la agricultura sostenible ya está aquí y es rentable", afirmó Marta Sas, Manager de Sostenibilidad de Certified Origins.La sesión completa del seminario web está disponible para su visualización tanto en español como en italiano en el siguiente enlace Acerca de Certified OriginsCertified Origins es una empresa líder mundial en el suministro de alimentos de marca blanca, especializada en aceite de oliva virgen extra, frutos secos, cremas de frutos secos y productos esenciales de la despensa mediterránea con trazabilidad garantizada. Propiedad conjunta de cooperativas agrícolas italianas y españolas, la compañía se dedica a conectar directamente a los agricultores locales con las grandes cadenas de distribución internacionales. Este objetivo lo logran mediante un aprovisionamiento responsable, una producción sostenible y una total transparencia en la cadena de suministro gracias a la tecnología blockchain. Más información en www.certifiedorigins.com

Salud del Suelo, Créditos de Carbono y Transparencia en la Cadena de Suministro | Panel de Expertos

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