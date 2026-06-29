El oftalmólogo Mexicano José Francisco Valdez López Presentará Técnica Para Fijar Lente ISOPURE sin Soporte Capsular
La técnica busca favorecer el centrado de un lente ISOPURE en pacientes afáquicos complejos sin soporte capsular adecuado.MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, June 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- El Dr. José Francisco Valdez López, cirujano oftalmólogo, retinólogo y especialista en cirugía de retina y vítreo en Ciudad de México, documentó en video una técnica quirúrgica de fijación escleral de lente intraocular para pacientes que fueron operados de catarata y permanecen sin lente intraocular, así como para casos complejos en los que no existe soporte capsular adecuado.
La técnica, descrita por el Dr. José Francisco Valdez López como fijación escleral mediante lazo abierto-cerrado indexado a háptica cerrada, busca favorecer el centrado estable del lente intraocular en pacientes afáquicos o con soporte capsular insuficiente. En el caso quirúrgico documentado, se utilizó un lente intraocular ISOPURE de BVI Medical, un lente monofocal premium de rango extendido diseñado para ofrecer visión lejana de calidad y mejorar la visión intermedia funcional, manteniendo un perfil óptico cercano al de un lente monofocal.
“En cirugía oftalmológica compleja no basta con colocar un lente intraocular; el centrado, la estabilidad y la selección del implante son determinantes para buscar un buen resultado visual. Esta técnica surge como una alternativa para pacientes operados de catarata en quienes no existe soporte capsular adecuado”, señaló el Dr. José Francisco Valdez López.
La cirugía de catarata habitualmente incluye la colocación de un lente intraocular dentro del saco capsular. Sin embargo, algunos pacientes pueden quedar sin lente intraocular debido a ruptura capsular, luxación del cristalino, traumatismos, cirugías previas, complicaciones quirúrgicas o condiciones anatómicas particulares. En estos casos, el cirujano oftalmólogo debe valorar alternativas como lentes de cámara anterior, lentes fijados al iris o lentes fijados a esclera.
La fijación escleral de lente intraocular es una opción quirúrgica utilizada en pacientes seleccionados cuando no existe soporte capsular suficiente. El reto técnico aumenta cuando se busca implantar o fijar un lente intraocular premium, como ISOPURE, debido a que el centrado y la estabilidad del lente son especialmente importantes para su desempeño óptico.
La técnica documentada por el Dr. José Francisco Valdez López utiliza un concepto de lazo de sutura abierto-cerrado para abrazar o indexar la sutura a la háptica cerrada del lente intraocular. El objetivo es lograr una fijación escleral que favorezca el centrado del implante, conservando una relación estable entre la sutura, la háptica y la posición final del lente.
En inglés, la técnica puede describirse como Open-Closed Scleral Loop Fixation for Closed-Loop Haptic ISOPURE Intraocular Lenses. El video quirúrgico fue compartido como material educativo para médicos oftalmólogos, cirujanos de retina, cirujanos de catarata y especialistas interesados en cirugía oftalmológica compleja, rescate visual y manejo de pacientes afáquicos.
“Los lentes intraoculares premium tienen un propósito óptico más sofisticado que un lente monofocal convencional. Por eso, cuando se considera su uso en un paciente sin soporte capsular, la planeación quirúrgica debe ser muy cuidadosa. El lente debe quedar estable, centrado y con una indicación adecuada para el caso”, agregó el Dr. Valdez López.
La técnica será presentada en la próxima reunión de la Asociación Mexicana de Retina, con el objetivo de compartir la experiencia quirúrgica con otros oftalmólogos, promover el aprendizaje de nuevas generaciones de especialistas y contribuir a que más pacientes puedan beneficiarse de alternativas quirúrgicas avanzadas en casos complejos de afakia.
Desde su práctica clínica y quirúrgica en Visión Digna, el Dr. José Francisco Valdez López impulsa una línea de comunicación médica enfocada en cirugía de catarata compleja, retina, vítreo, lentes intraoculares, diagnóstico ocular avanzado y prevención de discapacidad visual. Visión Digna, proyecto de salud visual en Ciudad de México, busca acercar atención oftalmológica especializada, estudios diagnósticos y orientación médica a pacientes con enfermedades oculares complejas.
El Dr. Valdez López destacó que los pacientes operados de catarata sin lente intraocular requieren una evaluación individualizada. La decisión quirúrgica debe considerar el estado de la córnea, iris, retina, vítreo, presión intraocular, antecedentes de cirugías previas, tipo de lente intraocular y expectativas visuales del paciente.
La documentación de esta técnica busca abrir una conversación académica sobre alternativas de fijación escleral, centrado de lente intraocular y uso de lentes premium en pacientes sin soporte capsular. El objetivo es aportar experiencia quirúrgica que pueda ser revisada, discutida y eventualmente aprendida por otros oftalmólogos interesados en cirugía de catarata compleja y cirugía de rescate visual.
El Dr. José Francisco Valdez López, cirujano oftalmólogo y retinólogo en CDMX, considera que la innovación quirúrgica debe estar vinculada con educación médica, discusión académica y beneficio para los pacientes. En ese sentido, la difusión de la técnica de fijación escleral con lazo abierto-cerrado forma parte de su interés en compartir soluciones quirúrgicas para casos en los que la anatomía ocular no permite una colocación convencional del lente intraocular.
Acerca del Dr. José Francisco Valdez López
El Dr. José Francisco Valdez López es médico oftalmólogo retinólogo Mexicano, con enfoque en cirugía de retina y vítreo, cirugía de catarata compleja, lentes intraoculares, diagnóstico ocular avanzado, enfermedades de retina y prevención de discapacidad visual. A través de su práctica médica y del proyecto Visión Digna, promueve una atención oftalmológica basada en diagnóstico oportuno, educación del paciente, innovación quirúrgica y manejo especializado de casos complejos.
Acerca de Visión Digna
Visión Digna es un proyecto de salud visual en Ciudad de México enfocado en consulta oftalmológica, diagnóstico ocular, retina, catarata, glaucoma, cirugía visual y prevención de discapacidad visual. Su objetivo es consolidarse como un centro de referencia para pacientes que requieren valoración oftalmológica especializada, estudios diagnósticos y orientación médica en enfermedades oculares complejas.
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New technique for Scleral fixation of the Isopure IOL using Gore-Tex sutures
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