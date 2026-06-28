Copa Mundial de la FIFA 2026: Varios Partidos. Cero Tolerancia a la Explotación

El tráfico humano es un delito que afecta a millones de personas en todo el mundo y puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, incluso durante grandes eventos deportivos. Aunque estos eventos no causan la trata de personas, la llegada de un gran número de aficionados y visitantes puede aumentar el riesgo de explotación debido al incremento en la demanda.

Durante eventos masivos, las agencias de seguridad pública, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad deben trabajar de manera conjunta para fortalecer la prevención y la concientización sobre el tráfico humano. Estos esfuerzos ayudan a identificar y rescatar a las víctimas, así como a detener a quienes se aprovechan de las personas más vulnerables.

La trata de personas es una actividad delictiva en la que adultos y menores son explotados con fines de lucro, obligándolos a realizar trabajos o prestar servicios, o a participar en actividades sexuales comerciales mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción.

Los grandes eventos, especialmente los eventos deportivos internacionales de gran escala pueden facilitar que criminales exploten a sus víctimas y operen sin ser detectados.

El tráfico humano generalmente se clasifica en dos categorías principales:

Trata con fines de explotación sexual: ocurre cuando una persona es obligada a participar en actos sexuales comerciales mediante la fuerza, el fraude o la coerción.

Trata con fines de explotación laboral: consiste en la explotación de trabajadores mediante amenazas, manipulación, endeudamiento u otras formas de control. Las víctimas pueden ser hombres, mujeres, niñas y niños de cualquier edad, origen o nacionalidad.

¿Cuáles son las Señales?

Aunque la trata de personas puede ser difícil de identificar, existen señales que podrían indicar que alguien necesita ayuda:

Cansancio extremo, depresión o síntomas de trastorno de estrés postraumático (PTSD).

Mal estado de salud o desnutrición.

Lesiones físicas, como cicatrices o moretones.

Problemas médicos sin tratamiento, como infecciones de transmisión sexual, lesiones laborales o enfermedades relacionadas con la exposición a riesgos.

Falta de control sobre su dinero, documentos de identidad, documentos de viaje o su horario personal.

Conductas autodestructivas.

Respuestas ensayadas o aparentemente preparadas al responder preguntas.

Otras señales pueden incluir que la persona parezca tener miedo, ansiedad o una actitud sumisa; que esté constantemente vigilada por otra persona; o que no pueda hablar libremente sobre sus condiciones de vida o de trabajo. Ningún indicador por sí solo confirma un caso de trata de personas, pero reconocer varios de estos patrones puede marcar la diferencia.

Todos Podemos Ayudar

Cada persona tiene un papel importante en la construcción de comunidades más seguras. Al conocer las señales de alerta, mantenerse atento y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes, podemos ayudar a identificar víctimas, interrumpir situaciones de explotación y brindar apoyo a quienes lo necesitan.

La concientización es más que información: es un compromiso con la protección de la dignidad, la libertad y la seguridad de todas las personas.

¿Cómo denunciar?

Si usted es víctima de trata de personas, conoce a alguien que pueda ser víctima o tiene información sobre una posible situación de trata, llame al 9-1-1 o comuníquese con la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-373-7888. Su información será canalizada a la agencia de seguridad pública correspondiente y a un proveedor de servicios especializado en atención a víctimas de trata en su comunidad.