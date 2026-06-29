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La firma optimiza sus procesos de transformación y amplía su catálogo técnico para proyectos de paisajismo residencial y corporativo sin mantenimiento.

BILBAO , SPAIN, June 29, 2026 / EINPresswire.com / -- Ante la inminente campaña de adecuación de espacios exteriores e intervenciones paisajísticas de la temporada estival, MetalCorten Garden, marca de referencia en el diseño y suministro de soluciones exteriores premium, ha anunciado de forma oficial la actualización completa de sus recursos productivos y la ampliación de sus capacidades tecnológicas en la transformación de acero corten auténtico. Este despliegue operativo tiene como finalidad dar respuesta al notable incremento en la demanda de sistemas modulares de alta durabilidad, sostenibilidad y nulo mantenimiento por parte de estudios de arquitectura, constructoras y propietarios de viviendas de nivel adquisitivo medio-alto.La optimización de estos recursos se ejecuta bajo el amparo directo y la sólida infraestructura industrial de su matriz, Hierros Etxebarria. Como corporación especializada en la distribución y transformación a gran escala de productos siderúrgicos, aporta la capacidad técnica, la maquinaria pesada de corte por láser de fibra de última generación y los sistemas de plegado de alta precisión indispensables para garantizar una regularidad técnica absoluta en cada lote de producto. Esta sinergia corporativa permite erradicar las deficiencias habituales del mercado de importación informal, ofreciendo un canal de suministro directo de fábrica con trazabilidad metalúrgica certificada.La consolidación de las borduras de jardín en acero corten como estándar técnico: Dentro de la actualización del catálogo de recursos, los sistemas de borduras de jardín en acero corten asumen un protagonismo vertebrador. Estas soluciones de delimitación perimetral se han consolidado como el estándar preferido por los diseñadores de exteriores debido a su capacidad para estructurar los espacios de forma limpia, separando con precisión milimétrica zonas de césped, áridos, parterres vegetales y pavimentos transitables. La robustez del material unida a su flexibilidad formal permite trazar líneas curvas fluidas o geometrías rectilíneas perfectas sin experimentar deformaciones estructurales con el paso de los años.Especificaciones técnicas de las borduras y aleación auténtica: Las borduras técnicas de MetalCorten Garden se fabrican exclusivamente a partir de acero corten estructural auténtico, según los requerimientos mecánicos de la obra. A diferencia de las imitaciones comerciales consistentes en acero al carbono convencional pintado o lacado con efecto imitación óxido, el acero corten genuino integra una aleación específica rica en cobre, cromo, fósforo y níquel. Esta composición química genera una pátina superficial autorregenerable que frena el avance de la corrosión interna, asegurando una vida útil virtualmente ilimitada incluso en condiciones de enterramiento parcial, contacto directo con el subsuelo húmedo y exposición continua al agua de riego o aditivos fertilizantes.Innovaciones mecánicas y refinamiento del producto terminado: El incremento de recursos no solo afecta al volumen de producción disponible, sino también al refinamiento del producto terminado. La integración de los sistemas avanzados de corte por láser de Hierros Etxebarria permite que todas las borduras, maceteros, paneles arquitectónicos y barbacoas salgan de fábrica con cantos completamente romos, eliminando cualquier arista viva que pueda suponer un riesgo físico durante las tareas de mantenimiento del jardín o para los usuarios del espacio.Eficiencia en obra y optimización de tiempos para profesionales (B2B): Para los profesionales del sector, los nuevos recursos de fabricación integran sistemas modulares de unión rápida mediante solapes troquelados y piquetas de anclaje reforzadas. Estas innovaciones permiten reducir los tiempos de instalación en obra en comparación con los métodos tradicionales de fijación o soldadura in situ. Asimismo, el comportamiento mecánico del material frente al impacto accidental de maquinaria de mantenimiento (como desbrozadoras de hilo o cortacéspedes) evita las fisuras y roturas recurrentes que penalizan a los perfiles plásticos, de aluminio ligero o madera tratada.Compromiso ecológico y sostenibilidad en la arquitectura exterior: La renovación de la estrategia de MetalCorten Garden responde también a las directrices europeas de edificación sostenible y economía circular. El acero corten utilizado es un material 100% reciclable que no requiere de la aplicación de pinturas químicas, lacas industriales ni tratamientos galvánicos que puedan lixiviar componentes pesados al suelo o a los acuíferos subterráneos con el agua de lluvia. Al carecer de componentes orgánicos que sufran degradación por la radiación ultravioleta o pudrición por microorganismos, el ciclo de vida del material se extiende de manera indefinida, lo que reduce drásticamente la huella de carbono asociada a la reposición de materiales a largo plazo en espacios públicos y residenciales.A través de este despliegue integral de recursos productivos, logísticos e informativos, MetalCorten Garden España reafirma su posición competitiva en el mercado de la decoración exterior premium, combinando la precisión de la ingeniería metalúrgica de Hierros Etxebarria con las demandas estéticas y funcionales de los proyectos paisajísticos más exigentes del país.Gestión predictiva de la oxidación: Educación y CRO aplicado. Uno de los pilares de la actualización de recursos informativos de MetalCorten Garden es la mitigación de las dudas y objeciones habituales de los clientes finales respecto al proceso de maduración del acero. El acero corten auténtico es un material vivo; por regla general, se suministra de fábrica en su estado bruto de laminación (con un tono gris metalizado característico) o con el proceso de oxidación apenas iniciado de forma parcial.Nota de ingeniería sobre la evolución de la pátina: La conversión de la superficie metálica hacia los tonos ocres es una reacción de oxidación natural activada por los ciclos alternos de humedad que requiere entre 12 y 24 meses para estabilizarse por completo. Para optimizar la experiencia (CRO), se instruye en la correcta gestión de la fase de estabilización: durante los primeros meses, se recomienda que el proceso de lavado por lluvia ocurra sobre superficies drenantes, grava o tierra, facilitando pautas de protección temporal o tratamientos de aceleración y sellado químico en taller para elementos ubicados sobre pavimentos nobles o porosos (como mármol o piedra caliza) para neutralizar el riesgo de manchas por transferencia.Para acceder a la descarga de las nuevas fichas técnicas de producto, consultar el catálogo completo de sistemas de delimitación perimetral o solicitar cotizaciones personalizadas para proyectos arquitectónicos a medida, visite el portal oficial de la marca en https://www.metalcortengarden.com/

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