El Oftalmólogo José Francisco Valdez López Explica Por Qué LASIK, SMILE y TransPRK No Son Para Todos

El Dr. José Francisco Valdez López impulsa desde Visión Digna una visión responsable de la cirugía refractiva en CDMX.

El Oftalmólogo José Francisco Valdez destaca la importancia de valorar córnea, ojo seco, graduación y retina antes de una cirugía refractiva.

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, June 28, 2026 / EINPresswire.com / -- CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO — El Dr. José Francisco Valdez López , oftalmólogo retinólogo en Ciudad de México, llamó a los pacientes con miopía o astigmatismo a realizarse una valoración médica completa antes de elegir una cirugía refractiva con láser, incluyendo técnicas como LASIK, SMILE, TransPRK, PRK, FemtoLASIK y procedimientos conocidos comercialmente como No Touch o Zero Touch.El mensaje forma parte de una línea educativa impulsada desde Visión Digna , clínica de salud visual en la Alcaldía Miguel Hidalgo, enfocada en orientar a pacientes que desean reducir su dependencia de lentes o lentes de contacto mediante cirugía láser de ojos en CDMX “LASIK, SMILE, TransPRK y No Touch no son técnicas intercambiables ni son para todos los pacientes. La mejor cirugía refractiva no es la que está de moda, sino la que corresponde a la córnea, graduación, lágrima, retina y estilo de vida de cada persona”, señaló el Dr. José Francisco Valdez López.La cirugía refractiva busca corregir defectos visuales como miopía, astigmatismo e hipermetropía mediante modificación de la córnea. Sin embargo, antes de indicar cualquier procedimiento es necesario valorar factores como estabilidad de la graduación, espesor corneal, curvatura de la córnea, datos de queratocono, calidad de la película lagrimal, presión intraocular y salud de retina.De acuerdo con el Dr. Valdez López, muchos pacientes llegan preguntando por una técnica específica, como LASIK, SMILE o TransPRK, sin saber que la decisión debe basarse en estudios preoperatorios. En Visión Digna, la valoración para cirugía refractiva puede incluir topografía corneal, paquimetría, evaluación de ojo seco, exploración oftalmológica integral y revisión de retina cuando el caso lo requiere.LASIK es una de las técnicas más conocidas para corrección visual con láser. En pacientes seleccionados, puede ofrecer una recuperación visual rápida. SMILE es una alternativa de cirugía refractiva de pequeña incisión utilizada en determinados casos de miopía y astigmatismo. TransPRK y las técnicas de superficie conocidas como No Touch o Zero Touch pueden ser consideradas en pacientes en quienes se busca evitar la creación de un flap corneal, aunque la recuperación puede ser distinta y requiere seguimiento médico adecuado.“Una cirugía para dejar de usar lentes debe iniciar con una pregunta médica: ¿este ojo es candidato y qué técnica ofrece el mejor perfil de seguridad para ese paciente? Para contestarlo se necesita estudiar la córnea, la lágrima, la graduación y, en especial en pacientes con miopía, revisar la retina periférica”, agregó el Dr. Valdez López.El componente retinológico es particularmente importante en pacientes con miopía moderada o alta, antecedentes de lesiones en retina, síntomas como destellos o miodesopsias, o historia familiar de enfermedades oculares. En estos casos, la revisión de retina antes de cirugía refractiva permite identificar hallazgos que podrían requerir vigilancia, tratamiento preventivo o una decisión quirúrgica más cuidadosa.Desde su práctica clínica y educativa, el Dr. José Francisco Valdez López busca fortalecer la conversación pública sobre cirugía refractiva responsable en la Alcaldía Miguel Hidalgo y en la Ciudad de México. Su enfoque combina valoración oftalmológica integral, diagnóstico especializado y orientación clara para pacientes interesados en LASIK, TransPRK, SMILE, No Touch y otras alternativas de cirugía visual.El Dr. Valdez López destacó que la cirugía refractiva no debe presentarse como un procedimiento puramente estético o comercial. Aunque muchas personas buscan dejar los lentes por comodidad, deporte, trabajo o estilo de vida, la indicación debe partir de criterios médicos y de una conversación honesta sobre expectativas, recuperación, beneficios, limitaciones y posibles riesgos.La campaña educativa continuará con temas relacionados con cirugía láser de ojos, LASIK en CDMX, TransPRK, SMILE, No Touch, ojo seco, queratocono, miopía alta, astigmatismo, retina periférica y criterios para saber si un paciente es candidato a cirugía refractiva.Acerca del Dr. José Francisco Valdez LópezEl Dr. José Francisco Valdez López es médico oftalmólogo retinólogo en Ciudad de México, con enfoque en diagnóstico ocular, enfermedades de retina, cirugía de retina y vítreo, salud visual preventiva y valoración integral de pacientes candidatos a cirugía oftalmológica. A través de su práctica médica y del proyecto Visión Digna, promueve una atención oftalmológica basada en diagnóstico oportuno, educación del paciente y prevención de discapacidad visual.

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