Ember és robot együttműködése nyerte el a logisztikai iparág egyik legrangosabb nemzetközi díját

Emil Hauch Jensen, a The Mobile Robot Company vezérigazgatója átveszi az IFOY-díjat Udo Schmidttől az IFOY-díjátadó ünnepségen. Emil Hauch Jensen, a Mobile Robot Company vezérigazgatója bemutatja a J1600 önvezető raklapemelőt. A Mobile Robot Company J1600 önvezető raklapemelője

Dán robotikai startup nyerte el az IFOY 2026 díjat önvezető raklapemelővel, amely nem váltja ki, hanem időt, energiát és kontrollt ad a raktári dolgozóknak.

Nem hisszük, hogy a raktári robotika jövője arról szól, hogy kiszorítsuk az embereket a munkafolyamatból” — Emil Hauch Jensen, a The Mobile Robot Company vezérigazgatója

STUTTGART, GERMANY, June 29, 2026 / EINPresswire.com / -- Raktárakban és gyártóüzemekben világszerte tapasztalt operátorok járják be nap mint nap ugyanazokat az útvonalakat. Raklapokat mozgatnak az áruátvételtől a raktárig, a termeléstől a kiszállításig, egyik munkaterületről a másikra. Ismerik a padlót, az embereket, a kivételeket, a nehezen kezelhető rakományokat és azokat a pillanatokat, amikor az emberi döntés továbbra is nélkülözhetetlen.Mégis, a munkanap jelentős része gyakran ismétlődő szállítási feladatokra megy el. Ezek szükséges feladatok, de ritkán azok, ahol az emberi tapasztalat, figyelem és szakértelem a legnagyobb értéket teremti.Ezt a problémát akarta megoldani a The Mobile Robot Company . Nem úgy, hogy kivonja az embert a folyamatból. Nem úgy, hogy a raktárakat egy nagy automatizálási projekt köré kényszeríti. Hanem úgy, hogy új együttműködést hoz létre ember és robot között: egy raklapemelőt, amely továbbra is ismerős és egyszerű eszköz marad az operátor kezében, de képes átvenni az ismétlődő útvonalakat, amikor az ember úgy dönt.Ezt a gondolatot most az intralogisztika egyik legfontosabb nemzetközi színpadán ismerték el. A The Mobile Robot Company ApS elnyerte a 2026-os IFOY Awardot az Industrial Truck of the Year kategóriában a J1600 self-driving pallet jack nevű megoldásával. A J1600 egy két üzemmódú raklapemelő, amely használható kézi vezérléssel, mint egy hagyományos elektromos raklapemelő, vagy autonóm módon is elküldhető előre mentett célpontok között raktári és gyártási környezetben.A 2024 novemberében alapított fiatal dán vállalat számára a díj fontos áttörést jelent. A J1600-zal a The Mobile Robot Company a raktárautomatizálás egyik legmakacsabb akadályára ad választ: hogyan lehet automatizálni a mindennapi raklapszállítást anélkül, hogy az drága, bonyolult és kockázatos projektté válna.„A raktárautomatizálást túl sokáig két véglet közötti választásként mutatták be: vagy mindent kézzel végzünk tovább, vagy elindítunk egy nagy automatizálási projektet” – mondta Emil Hauch Jensen, a The Mobile Robot Company ApS vezérigazgatója. „Mi a J1600-at a kettő közötti térre építettük. Az operátor megtartja az irányítást, meghozza a fontos döntéseket és kezeli a bonyolult helyzeteket. A robot pedig átveszi azokat az ismétlődő szállítási feladatokat, amelyek nap mint nap időt, energiát és figyelmet kötnek le.”Az IFOY Award, vagyis az International Intralogistics and Forklift Truck of the Year a világ egyik vezető technológiai díja az intralogisztika területén. A 2026-os versenyre 49 terméket és megoldást neveztek. Közülük 17 jutott döntőbe, és vett részt a többlépcsős IFOY Audit értékelésen a dortmundi TEST CAMP INTRALOGISTICS keretében. A győzteseket független, nemzetközi szakújságírókból álló zsűri választja ki.A The Mobile Robot Company számára az elismerés többet jelent egy trófeánál. A díj azt jelzi, hogy a raktárautomatizálás egy gyakorlatiasabb szakaszba lép: kevésbé arról szól, hogy autonóm rendszerek teljesen kiváltsák az embereket, és egyre inkább arról, hogy jobb eszközöket adjanak a dolgozóknak a valós működési környezetekben.A jelzés különösen erős a versenykörnyezet miatt. Az Industrial Truck kategóriában a dán startup a STILL, a KION Group része, valamint a Crown mellett szerepelt a jelöltek között. Mindkét vállalat a globális anyagmozgatási iparág legismertebb és legmeghatározóbb szereplői közé tartozik.Így a győzelem klasszikus kihívótörténetté vált: egy alig több mint egyéves vállalat állt szemben évtizedes múlttal, globális értékesítési szervezetekkel és jelentős mérnöki erőforrásokkal rendelkező iparági óriásokkal. Az IFOY zsűrijének döntése szélesebb iparági változásra utal. Az intralogisztika következő innovációs hulláma nem kizárólag az egyre autonómabb gépekből érkezik majd. Olyan megoldásokból is, amelyeket azok köré az emberek köré terveznek, akik nap mint nap működésben tartják a raktárakat és gyárakat.Az anyagmozgatás évtizedeken át főként két modell között mozgott: teljesen ember által irányított kézi eszközök és olyan automatizált rendszerek között, amelyek célja az ember kivonása a szállítási folyamatból. A J1600 egy harmadik utat mutat. Egyesíti az operátor rugalmasságát, tapasztalatát és alkalmazkodóképességét a robot állóképességével, következetességével és ismételhetőségével.Értékelésében az IFOY zsűrije kiemelte a J1600 két üzemmódú koncepcióját, intuitív kezelhetőségét, alacsony bevezetési küszöbét, valamint azt, hogy az automatizálást gazdaságilag is elérhetővé teszi, különösen kis- és középvállalatok számára. A független IFOY Innovation Check a J1600-at az intralogisztikai alacsony belépési küszöbű automatizálás „game changer” megoldásaként írta le.„Fontos, hogy ez a díj egy human-in-the-loop robothoz került” – tette hozzá Jensen. „Pontosan azt tükrözi, amit ügyfeleinktől folyamatosan hallunk: nem olyan automatizálást akarnak, amely csak egy tökéletesen kontrollált raktárban működik. Olyan automatizálást akarnak, amely a való világban is megállja a helyét, valódi emberek mellett, a mindennapi kivételekkel, változásokkal és meglepetésekkel együtt.”Az igény egyértelmű. A kézi raklapszállítás továbbra is az egyik leggyakoribb feladat a raktárakban, gyártóüzemekben, áruátvételi, tárolási és kiszállítási területeken. Sok vállalat mégis halogatja ezeknek a folyamatoknak az automatizálását, mert a hagyományos megoldások gyakran IT-integrációt, infrastruktúra-módosítást, szakértői konfigurációt és hosszú bevezetési projekteket igényelnek. Kisebb telephelyek, közepes méretű vállalatok és gyorsan változó műveletek számára ez könnyen elérhetetlenné teheti az automatizálást.A J1600-at éppen ilyen környezetekre tervezték. Az operátorok használhatják hagyományos elektromos raklapemelőként, és kézzel vehetik fel a raklapokat ott, ahol emberi döntésre van szükség. Amikor a raklap készen áll a szállításra, az operátor kiválaszt egy elmentett célpontot az érintőképernyőn, és elindítja a feladatot. A J1600 ezután autonóm módon eljut a célhoz, miközben az operátor továbbléphet a következő munkára.Új célpontok hozzáadása egyszerű: az operátor kézzel odavezeti a raklapemelőt a kívánt helyre, majd megnyomja a „Save Location” gombot az érintőképernyőn. A betanítás körülbelül 30 percet vesz igénybe. A Wi-Fi opcionális, a rendszer pedig kötelező IT-infrastruktúra vagy rendszerintegráció nélkül is használható.„Nem tökéletes raktárakhoz akartunk automatizálást építeni” – mondta Jensen. „A J1600-at valós raktárakhoz építettük, ahol a dolgok változnak, az emberek improvizálnak, raklapok jelennek meg új helyeken, és néha továbbra is az hozza meg a legjobb döntést, aki ott áll a jármű mellett.”Az IFOY értékelése szerint a J1600 akár 80 százalékkal csökkentheti a kézi munkát ismétlődő szállítási feladatoknál. A jármű akár 1 600 kg terhet is képes szállítani, 3D LiDAR SLAM technológiát használ ipari NVIDIA Jetson AI számítógép támogatásával, és dinamikus raktári, valamint gyártási környezetben navigál. Az operátor bármikor azonnal visszaveheti az irányítást.A biztonság és az együttműködés a rendszer tervezésének központi elemei. A J1600 többrétegű biztonsági architektúrát használ, amely 3D térképezést, két 2D biztonsági LiDAR-t, tanúsított komponenseket, vészleállító funkciókat és 360 fokos biztonsági mezőt foglal magában. A biztonsági zóna a jármű sebességéhez igazodik, az operátor pedig szükség esetén mindig visszaveheti a vezérlést.Az eredmény nem egy robot, amely új munkamódszert kényszerít a raktárra. Hanem egy ismerős, mindennapi intralogisztikai eszköz új képességgel: képes önállóan közlekedni, amikor az operátor ezt választja.Az IFOY Test Report arra a következtetésre jutott, hogy a J1600 választ ad a rugalmas automatizálás iránti növekvő igényre, a nagy automatizálási projektekre jellemző komplexitás és költségek nélkül. A rendszer rugalmassága lehetővé teszi az ismétlődő feladatok automatizálását, miközben az emberi beavatkozás azonnal rendelkezésre áll.A dán startup számára a díj egy másfajta robotikai vízió megerősítése is. A The Mobile Robot Companyt 2024 novemberében alapította két dán robotikai veterán, első termékét 2026-ban vezette be, és már nyolc országban épített ki disztribúciós partnerségeket.„Az IFOY Award megnyerése azért fontos, mert független validációt jelent” – mondta Jensen. „De az, hogy olyan vállalatokkal egy kategóriában nyertünk, mint a STILL és a Crown, azt is megmutatja, hol tart most az iparág. A jövő nem csak nagyobb robotflottákról és összetettebb rendszerekről szól. Egyszerű, gyakorlati robotokról is, amelyek segítenek az embereknek jobban dolgozni.”A lehetőség globális. Világszerte évente több mint egymillió raklapemelőt értékesítenek, miközben az általuk végzett munka jelentős része továbbra is kézi. A The Mobile Robot Company arra épít, hogy az automatizálás következő hulláma nem óriásprojektekből és nagy ígéretekből indul, hanem olyan gyakorlati robotokból, amelyeket a raktári csapatok megértenek, amelyekben megbíznak, és amelyeket az első naptól használni tudnak.„Nem hisszük, hogy a raktári robotika jövője arról szól, hogy kiszorítsuk az embereket a munkafolyamatból” – zárta Jensen. „Arról szól, hogy jobb eszközöket adjunk nekik, levegyük róluk a monoton és ismétlődő feladatokat, és ott hagyjuk meg az emberi ítélőképességet, ahol a legtöbbet számít.”A The Mobile Robot Company ApS-rőlA The Mobile Robot Company ApS dán robotikai vállalat, amely mobil robotmegoldásokat fejleszt belső anyagáramlási feladatokra raktári és gyártási környezetekben. A céget 2024 novemberében alapította Emil Hauch Jensen és Odin Kudahl Skovsted, első termékét, a J1600 self-driving pallet jacket 2026-ban vezette be. A The Mobile Robot Company központja a dániai Hvidovrében található, és nemzetközi disztribúciós partnerekkel dolgozik.

The Mobile Robot Company - J1600 self-driving pallet jack

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