Spolupráce člověka a robota získala jedno z nejprestižnějších mezinárodních ocenění v logistice
Emil Hauch Jensen, CEO al companiei The Mobile Robot, primește premiul IFOY de la Udo Schmidt la ceremonia de decernare a premiilor IFOY.
Emil Hauch Jensen, CEO al companiei Mobile Robot, face o demonstrație a cricului de palete autonom J1600.
Dánský robotický startup získal IFOY 2026 v kategorii Industrial Truck of the Year za autonomní paletový vozík, který skladníkům vrací čas a kontrolu.
Přesto velkou část jejich pracovního dne často zabírá opakovaná přeprava. Je to nutná práce, ale málokdy právě ta, ve které se nejvíce uplatní zkušenost, pozornost a schopnost člověka správně se rozhodnout.
Právě tento problém se rozhodla řešit společnost The Mobile Robot Company. Ne tím, že by člověka z procesu odstranila. Ne tím, že by nutila sklady přestavět provoz kolem velkého automatizačního projektu. Zvolila jinou cestu: vytvořit novou formu spolupráce, ve které paletový vozík zůstává stejně známý a jednoduchý jako nástroj, který operátoři už používají, ale dokáže převzít opakované jízdy ve chvíli, kdy o tom rozhodne člověk.
Tato myšlenka nyní uspěla na jedné z nejvýznamnějších mezinárodních scén intralogistiky. The Mobile Robot Company ApS získala IFOY Award 2026 v kategorii Industrial Truck of the Year za svůj J1600 self-driving pallet jack. J1600 je dvourežimový paletový vozík, který lze ovládat ručně jako běžný elektrický paletový vozík nebo jej vyslat autonomně mezi uloženými cíli ve skladu či výrobě.
Pro mladou dánskou firmu, založenou v listopadu 2024, je ocenění významným průlomem. Produktem J1600 se The Mobile Robot Company zaměřuje na jednu z nejodolnějších překážek skladové automatizace: jak automatizovat každodenní přepravu palet, aniž by se z ní stal drahý, složitý a rizikový projekt.
„Automatizace skladů byla příliš dlouho prezentována jako volba mezi dvěma extrémy: buď pokračovat čistě manuálně, nebo spustit velký automatizační projekt,“ říká Emil Hauch Jensen, CEO společnosti The Mobile Robot Company ApS. „J1600 jsme postavili pro prostor mezi těmito dvěma možnostmi. Operátor si ponechává kontrolu, dělá důležitá rozhodnutí a řeší složité situace. Robot přebírá opakované přejezdy, které každý den spotřebovávají čas, energii a pozornost.“
IFOY Award, tedy International Intralogistics and Forklift Truck of the Year, patří mezi přední světová technologická ocenění v intralogistice. Do ročníku 2026 bylo přihlášeno 49 produktů a řešení. Sedmnáct finalistů prošlo vícestupňovým hodnocením IFOY Audit během TEST CAMP INTRALOGISTICS v Dortmundu. Vítěze vybírá nezávislá mezinárodní porota složená z odborných novinářů.
Pro The Mobile Robot Company znamená ocenění víc než samotnou trofej. Je signálem, že skladová automatizace vstupuje do praktičtější fáze: méně jako úplné nahrazování lidí autonomními systémy a více jako vytváření nástrojů, které pomáhají pracovníkům lépe fungovat v reálném provozu.
Tento signál je ještě výraznější kvůli konkurenci v dané kategorii. V kategorii Industrial Truck byl dánský startup nominován společně se společnostmi STILL, která je součástí skupiny KION Group, a Crown, dvěma z nejzavedenějších jmen světového odvětví manipulační techniky.
Ocenění se tak stalo i klasickým příběhem vyzyvatele: firma stará jen o něco více než rok proti průmyslovým gigantům s desetiletími zkušeností, globálními prodejními organizacemi a rozsáhlými vývojovými kapacitami. Rozhodnutí poroty IFOY naznačuje širší posun v oboru. Další vlna inovací v intralogistice nepřijde pouze ze strojů, které budou stále autonomnější. Přijde také z řešení navržených kolem lidí, kteří každý den udržují sklady a výrobu v chodu.
Manipulace s materiálem se po desetiletí pohybovala hlavně mezi dvěma modely: manuálními vozíky plně ovládanými člověkem a automatizovanými systémy navrženými tak, aby člověka z přepravního procesu odstranily. J1600 ukazuje třetí cestu. Spojuje flexibilitu, zkušenost a přizpůsobivost operátora s výdrží, pravidelností a opakovatelností robota.
Porota IFOY ve svém hodnocení vyzdvihla dvourežimový koncept J1600, intuitivní ovládání, nízkou bariéru nasazení a schopnost zpřístupnit automatizaci ekonomicky smysluplným způsobem, zejména malým a středním firmám. Nezávislý IFOY Innovation Check označil J1600 za „game changer“ pro nízkoprahovou automatizaci v intralogistice.
„Je důležité, že toto ocenění získal robot typu human-in-the-loop,“ dodává Jensen. „Odráží to něco, co od zákazníků slyšíme stále: nechtějí automatizaci, která funguje jen v dokonale kontrolovaném skladu. Chtějí automatizaci, která zvládne skutečný svět, vedle skutečných lidí, se všemi výjimkami, změnami a překvapeními, která se objevují každý den.“
Potřeba je zřejmá. Manuální přeprava palet stále patří k nejběžnějším úkolům ve skladech, výrobních provozech, příjmu zboží, skladování i expedici. Mnoho firem však s automatizací těchto toků váhá, protože tradiční řešení často vyžadují IT integraci, změny infrastruktury, odbornou konfiguraci a dlouhé implementační projekty. Pro menší provozy, středně velké firmy a rychle se měnící operace tak automatizace může působit nedosažitelně.
J1600 byl navržen právě pro taková prostředí. Operátoři jej mohou používat jako běžný elektrický paletový vozík a ručně manipulovat s paletami tam, kde je potřeba lidský úsudek. Jakmile je paleta připravena k přepravě, operátor na dotykové obrazovce vybere uložený cíl a spustí úlohu. J1600 poté autonomně dojede do cíle, zatímco operátor se může věnovat další práci.
Nové cíle lze přidávat jednoduše: operátor ručně dojede s vozíkem na požadované místo a na dotykové obrazovce stiskne „Save Location“. Zaškolení trvá přibližně 30 minut. Wi-Fi je volitelné a systém lze používat bez povinné IT infrastruktury nebo systémové integrace.
„Nechtěli jsme stavět automatizaci pro dokonalý sklad,“ říká Jensen. „Postavili jsme J1600 pro skutečné sklady, kde se věci mění, lidé improvizují, palety se objevují na nových místech a nejlepší rozhodnutí někdy stále udělá člověk stojící vedle vozíku.“
Podle hodnocení IFOY dokáže J1600 snížit manuální práci u opakovaných přepravních úloh až o 80 procent. Vozidlo přepravuje náklady do 1 600 kg, využívá technologii 3D LiDAR SLAM podporovanou průmyslovým počítačem NVIDIA Jetson AI a naviguje v dynamických skladových i výrobních prostředích. Operátor může kdykoli okamžitě převzít kontrolu.
Bezpečnost a spolupráce jsou základními prvky návrhu. J1600 využívá vícevrstvou bezpečnostní architekturu, která zahrnuje 3D mapování, dva 2D bezpečnostní LiDARy, certifikované komponenty, funkce nouzového zastavení a 360stupňové bezpečnostní pole. Bezpečnostní zóna se přizpůsobuje rychlosti vozidla a operátor může kdykoli znovu převzít řízení.
Výsledkem není robot, který nutí sklad pracovat novým způsobem. Je to známý nástroj pro každodenní intralogistiku s novou schopností: dokáže jet sám, když se tak rozhodne operátor.
IFOY Test Report dospěl k závěru, že J1600 reaguje na rostoucí potřebu flexibilní automatizace bez složitosti a nákladů typických pro rozsáhlé automatizační projekty. Flexibilita systému umožňuje automatizovat opakované úkoly, zatímco okamžitý zásah člověka zůstává kdykoli dostupný.
Pro dánský startup je ocenění také potvrzením odlišné vize robotiky. The Mobile Robot Company byla založena v listopadu 2024 dvěma dánskými veterány robotického průmyslu, v roce 2026 uvedla na trh svůj první produkt a již vybudovala distribuční partnerství v osmi zemích.
„Vyhrát IFOY Award je důležité, protože jde o nezávislou validaci,“ říká Jensen. „Ale vyhrát v kategorii, kde soutěžily také společnosti jako STILL a Crown, říká něco i o tom, kde se obor právě nachází. Budoucnost není jen o větších flotilách a složitějších systémech. Je také o jednoduchých, praktických robotech, kteří pomáhají lidem pracovat lépe.“
Příležitost je globální. Každý rok se po celém světě prodá více než milion paletových vozíků, zatímco velká část práce, kterou vykonávají, zůstává manuální. The Mobile Robot Company sází na to, že další vlna automatizace nezačne obřími projekty a velkými sliby, ale praktickými roboty, kterým skladové týmy porozumí, kterým budou důvěřovat a které mohou používat od prvního dne.
„Nevěříme, že budoucnost skladové robotiky spočívá ve vytlačování lidí z pracovního procesu,“ uzavírá Jensen. „Spočívá v tom, dát lidem lepší nástroje, odstranit monotónní a opakované úkoly a ponechat lidský úsudek tam, kde má největší význam.“
O společnosti The Mobile Robot Company ApS
The Mobile Robot Company ApS je dánská robotická společnost vyvíjející mobilní robotická řešení pro interní tok materiálu ve skladech a výrobních prostředích. Společnost založili v listopadu 2024 Emil Hauch Jensen a Odin Kudahl Skovsted a v roce 2026 uvedla na trh svůj první produkt, J1600 self-driving pallet jack. The Mobile Robot Company sídlí v dánském Hvidovre a spolupracuje s distribučními partnery na mezinárodních trzích.
Emil Hauch Jensen
The Mobile Robot Company ApS
+ +45 88 10 90 12
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The Mobile Robot Company - J1600 self-driving pallet jack
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