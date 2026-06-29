Colaborarea dintre oameni și roboți câștigă unul dintre cele mai prestigioase premii internaționale din logistică

Emil Hauch Jensen, CEO al companiei The Mobile Robot, primește premiul IFOY de la Udo Schmidt la ceremonia de decernare a premiilor IFOY. Emil Hauch Jensen, CEO al companiei Mobile Robot, face o demonstrație a cricului de palete autonom J1600. Cricul de palete automat J1600 de la The Mobile Robot Company

Startup danez de robotică câștigă IFOY 2026 la Industrial Truck of the Year cu un transpalet autonom care nu înlocuiește operatorii, ci le redă timp și control.

Nu am vrut să construim automatizare pentru un depozit perfect” — Emil Hauch Jensen, CEO al companiei Mobile Robot

STUTTGART, GERMANY, June 29, 2026 / EINPresswire.com / -- În depozite și unități de producție din întreaga lume, operatori cu experiență parcurg zilnic aceleași trasee. Mută paleți de la recepția mărfurilor la depozitare, din producție către expediție și între diferite zone de lucru. Cunosc podeaua, oamenii, excepțiile, încărcăturile dificile și momentele în care judecata umană rămâne esențială.Totuși, prea des, o parte importantă a zilei lor este consumată de transporturi repetitive. Sunt sarcini necesare, dar rareori sunt acele sarcini în care experiența, atenția și capacitatea de decizie a omului creează cea mai mare valoare.Aceasta este problema pe care The Mobile Robot Company a ales să o rezolve. Nu prin scoaterea operatorului din proces. Nu prin obligarea depozitelor să își reconstruiască operațiunile în jurul unui proiect complex de automatizare. Ci prin crearea unei noi forme de colaborare: un transpalet care rămâne la fel de familiar și ușor de folosit ca echipamentul pe care operatorii îl cunosc deja, dar care poate prelua deplasările repetitive atunci când omul decide acest lucru.Această idee a fost acum recunoscută pe una dintre cele mai importante scene internaționale ale intralogisticii. The Mobile Robot Company ApS a câștigat IFOY Award 2026 la categoria Industrial Truck of the Year pentru J1600 self-driving pallet jack, un transpalet cu dublu mod de operare, care poate fi folosit manual ca un transpalet electric convențional sau trimis autonom între destinații salvate în depozite și fabrici.Pentru tânăra companie daneză, fondată în noiembrie 2024, premiul marchează un moment de referință. Cu J1600, The Mobile Robot Company abordează una dintre cele mai persistente bariere ale automatizării în depozite: cum poate fi automatizat transportul zilnic al paleților fără ca inițiativa să devină un proiect costisitor, complicat și riscant.„Automatizarea depozitelor a fost prea mult timp prezentată ca o alegere între două extreme: fie continui să faci totul manual, fie pornești un proiect mare de automatizare”, spune Emil Hauch Jensen, CEO al The Mobile Robot Company ApS. „Noi am construit J1600 pentru spațiul dintre aceste două extreme. Operatorul păstrează controlul, ia deciziile importante și gestionează situațiile dificile. Robotul preia traseele repetitive care consumă zilnic timp, energie și atenție.”IFOY Award, International Intralogistics and Forklift Truck of the Year, este considerat unul dintre cele mai importante premii tehnologice din lume în domeniul intralogisticii. În competiția din 2026 au fost înscrise 49 de produse și soluții. Șaptesprezece finaliști au trecut prin auditul IFOY, desfășurat în cadrul TEST CAMP INTRALOGISTICS la Dortmund. Câștigătorii sunt aleși de un juriu internațional independent format din jurnaliști de specialitate.Pentru The Mobile Robot Company, distincția înseamnă mai mult decât un trofeu. Ea arată că automatizarea depozitelor intră într-o etapă mai practică: mai puțin despre înlocuirea completă a oamenilor cu sisteme autonome și mai mult despre instrumente care ajută angajații să lucreze mai bine în medii reale.Mesajul este cu atât mai puternic prin prisma competiției. În categoria Industrial Truck, startupul danez a fost nominalizat alături de STILL, parte a KION Group, și Crown, două dintre cele mai consacrate nume din industria globală de material handling.Astfel, premiul a devenit și o poveste clasică de challenger: o companie cu puțin peste un an de existență concurând cu giganți industriali care au decenii de experiență, organizații globale de vânzări și resurse vaste de inginerie. Decizia juriului IFOY sugerează o schimbare mai amplă în industrie. Următorul val de inovație în intralogistică nu va veni doar de la mașini tot mai autonome. Va veni și de la soluții proiectate în jurul oamenilor care mențin depozitele și producția în mișcare în fiecare zi.Timp de decenii, manipularea materialelor s-a împărțit în principal între două modele: echipamente manuale operate complet de oameni și sisteme automate concepute pentru a scoate omul din fluxul de transport. J1600 propune o a treia cale. Combină flexibilitatea, experiența și capacitatea de adaptare a operatorului cu rezistența, consecvența și repetabilitatea unui robot.În evaluarea sa, juriul IFOY a evidențiat conceptul dual-mode al J1600, operarea intuitivă, pragul redus de implementare și capacitatea de a face automatizarea accesibilă și justificabilă economic, în special pentru companiile mici și mijlocii. IFOY Innovation Check, evaluarea independentă a inovației, a descris J1600 drept un „game changer” pentru automatizarea cu prag scăzut de intrare în intralogistică.„Faptul că acest premiu a fost acordat unui robot human-in-the-loop este important”, adaugă Jensen. „Reflectă ceva ce auzim constant de la clienți: nu își doresc automatizare care funcționează doar într-un depozit perfect controlat. Își doresc automatizare care poate funcționa în lumea reală, lângă oameni reali, cu toate excepțiile, schimbările și surprizele care apar în fiecare zi.”Nevoia este clară. Transportul manual al paleților rămâne una dintre cele mai frecvente activități în depozite, unități de producție, zone de recepție, stocare și expediție. Cu toate acestea, multe companii ezită să automatizeze aceste fluxuri, deoarece soluțiile tradiționale necesită adesea integrare IT, modificări de infrastructură, configurare de către experți și implementări de lungă durată. Pentru unitățile mai mici, companiile medii și operațiunile care se schimbă rapid, automatizarea poate părea astfel greu de atins.J1600 a fost conceput tocmai pentru aceste medii. Operatorii îl pot folosi ca pe un transpalet electric obișnuit și pot prelua manual paleții atunci când este nevoie de judecată umană. Când paletul este pregătit pentru transport, operatorul selectează pe ecranul tactil o destinație salvată și pornește misiunea. J1600 se deplasează apoi autonom către destinație, în timp ce operatorul poate trece la următoarea sarcină.Adăugarea unor noi destinații este simplă: operatorul conduce manual transpaletul până la locul dorit și apasă „Save Location” pe ecranul tactil. Instruirea durează aproximativ 30 de minute. Wi-Fi-ul este opțional, iar sistemul poate fi utilizat fără infrastructură IT obligatorie și fără integrare de sistem.„Nu am vrut să construim automatizare pentru un depozit perfect”, spune Jensen. „Am construit J1600 pentru depozite reale, unde lucrurile se schimbă, oamenii improvizează, paleții apar în locuri noi, iar cea mai bună decizie este uneori luată tot de persoana care stă lângă echipament.”Potrivit evaluării IFOY, J1600 poate reduce munca manuală cu până la 80% în sarcinile repetitive de transport. Vehiculul poate transporta până la 1.600 kg, utilizează tehnologie 3D LiDAR SLAM susținută de un computer industrial NVIDIA Jetson AI și navighează în medii dinamice de depozit și producție. Operatorul poate prelua imediat controlul în orice moment.Siguranța și colaborarea sunt elemente centrale ale designului. J1600 folosește o arhitectură de siguranță pe mai multe niveluri, care include cartografiere 3D, două LiDAR-uri de siguranță 2D, componente certificate, funcții de oprire de urgență și un câmp de siguranță de 360 de grade. Zona de siguranță se adaptează în funcție de viteza vehiculului, iar operatorul poate recâștiga controlul ori de câte ori este necesar.Rezultatul nu este un robot care impune un nou mod de lucru. Este un instrument familiar pentru logistica de zi cu zi, cu o nouă capacitate: poate conduce singur atunci când operatorul alege acest lucru.IFOY Test Report a concluzionat că J1600 răspunde nevoii tot mai mari de automatizare flexibilă fără complexitatea și costurile specifice proiectelor mari de automatizare. Flexibilitatea sistemului permite automatizarea sarcinilor repetitive, păstrând în același timp intervenția umană imediat disponibilă.Pentru startupul danez, premiul validează și o altă viziune asupra roboticii. The Mobile Robot Company a fost fondată în noiembrie 2024 de doi veterani danezi ai industriei robotice, și-a lansat primul produs în 2026 și a stabilit deja parteneriate de distribuție în opt țări.„Câștigarea IFOY Award este importantă pentru că reprezintă o validare independentă”, spune Jensen. „Dar faptul că am câștigat într-o categorie în care au participat și companii precum STILL și Crown spune ceva și despre momentul în care se află industria. Viitorul nu înseamnă doar flote mai mari și sisteme mai complexe. Înseamnă și roboți simpli, practici, care îi ajută pe oameni să lucreze mai bine.”Oportunitatea este globală. În fiecare an se vând la nivel mondial peste un milion de transpalete, iar o mare parte din munca realizată cu acestea rămâne manuală. The Mobile Robot Company pariază că următorul val de automatizare nu va începe cu proiecte uriașe și promisiuni mari, ci cu roboți practici pe care echipele din depozite îi pot înțelege, în care pot avea încredere și pe care îi pot folosi din prima zi.„Nu credem că viitorul roboticii de depozit înseamnă împingerea oamenilor în afara fluxului de lucru”, concluzionează Jensen. „Înseamnă să le oferim oamenilor instrumente mai bune, să eliminăm sarcinile monotone și repetitive și să păstrăm judecata umană acolo unde contează cel mai mult.”Despre The Mobile Robot Company ApSThe Mobile Robot Company ApS este o companie daneză de robotică ce dezvoltă soluții mobile pentru fluxul intern de materiale în depozite și medii de producție. Compania a fost fondată în noiembrie 2024 de Emil Hauch Jensen și Odin Kudahl Skovsted și a lansat în 2026 primul său produs, J1600 self-driving pallet jack. The Mobile Robot Company are sediul în Hvidovre, Danemarca, și colaborează cu parteneri de distribuție pe piețe internaționale.

The Mobile Robot Company - J1600 self-driving pallet jack

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