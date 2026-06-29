Współpraca człowieka i robota zdobywa jedną z najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród w logistyce

About

The Mobile Robot Company is a Danish robotics firm pioneering practical automation for internal logistics. Co-founded by industry veterans Emil Hauch Jensen and Odin Skovsted, the company was established in 2024 with an ambition to redefine intralogistics automation through autonomous, collaborative, and easy-to-deploy robotic solutions. With a pragmatic design approach focused on intuitive user experience, quick deployment, and fast ROI, The Mobile Robot Company’s solutions deliver productivity gains from day one.

The Mobile Robot Company