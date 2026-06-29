Współpraca człowieka i robota zdobywa jedną z najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród w logistyce
Emil Hauch Jensen, prezes The Mobile Robot Company, odbiera nagrodę IFOY Award z rąk Udo Schmidta podczas ceremonii wręczenia nagród IFOY.
Duński startup robotyczny zdobył IFOY 2026 za autonomiczny wózek paletowy, który oddaje operatorom czas, energię i kontrolę.
A jednak zbyt często duża część ich dnia pracy upływa na powtarzalnym transporcie. To zadania konieczne, ale rzadko te, w których doświadczenie, uwaga i fachowa wiedza człowieka tworzą największą wartość.
Właśnie ten problem postanowiła rozwiązać The Mobile Robot Company. Nie przez usunięcie człowieka z procesu. Nie przez zmuszanie magazynów do przebudowy operacji wokół dużego projektu automatyzacji. Firma wybrała inną drogę: stworzenie nowej formy współpracy, w której wózek paletowy pozostaje tak prosty i znajomy jak narzędzie, które operatorzy już znają, ale może przejąć powtarzalne przejazdy wtedy, gdy zdecyduje o tym człowiek.
Ta idea została właśnie doceniona na jednej z najważniejszych międzynarodowych scen intralogistyki. The Mobile Robot Company ApS zdobyła IFOY Award 2026 w kategorii Industrial Truck of the Year za swój J1600 self-driving pallet jack. J1600 to dwutrybowy wózek paletowy, który może być obsługiwany ręcznie jak klasyczny elektryczny wózek paletowy lub wysyłany autonomicznie pomiędzy zapisanymi lokalizacjami w magazynach i zakładach produkcyjnych.
Dla młodej duńskiej firmy, założonej w listopadzie 2024 r., nagroda oznacza ważny przełom. Dzięki J1600 The Mobile Robot Company odpowiada na jedną z najbardziej uporczywych barier automatyzacji magazynowej: jak zautomatyzować codzienny transport palet bez zamieniania go w kosztowny, złożony i ryzykowny projekt.
„Automatyzacja magazynów zbyt długo była przedstawiana jako wybór pomiędzy dwoma skrajnościami: robić wszystko ręcznie albo uruchomić duży projekt automatyzacyjny”, mówi Emil Hauch Jensen, CEO The Mobile Robot Company ApS. „Zbudowaliśmy J1600 dla przestrzeni pomiędzy tymi skrajnościami. Operator zachowuje kontrolę, podejmuje ważne decyzje i radzi sobie z trudnymi sytuacjami. Robot przejmuje powtarzalne przejazdy, które każdego dnia pochłaniają czas, energię i uwagę”.
IFOY Award, czyli International Intralogistics and Forklift Truck of the Year, należy do najważniejszych światowych nagród technologicznych w intralogistyce. W edycji 2026 zgłoszono 49 produktów i rozwiązań. Siedemnaście z nich zakwalifikowało się do finału i przeszło wieloetapowy IFOY Audit podczas TEST CAMP INTRALOGISTICS w Dortmundzie. Zwycięzców wybiera niezależne międzynarodowe jury złożone z dziennikarzy branżowych.
Dla The Mobile Robot Company to wyróżnienie jest czymś więcej niż trofeum. Pokazuje, że automatyzacja magazynowa wchodzi w bardziej praktyczną fazę: mniej skoncentrowaną na całkowitym zastępowaniu ludzi systemami autonomicznymi, a bardziej na tworzeniu narzędzi, które pomagają pracownikom lepiej działać w rzeczywistych warunkach operacyjnych.
Ten sygnał jest szczególnie mocny ze względu na konkurencję w kategorii. W Industrial Truck duński startup był nominowany obok STILL, należącej do KION Group, oraz Crown, dwóch najbardziej uznanych marek w globalnej branży transportu wewnętrznego i material handling.
W ten sposób nagroda stała się również klasyczną historią pretendenta: firma istniejąca niewiele ponad rok rywalizowała z przemysłowymi gigantami mającymi dekady doświadczeń, globalne organizacje sprzedażowe i ogromne zasoby inżynieryjne. Decyzja jury IFOY wskazuje na szerszą zmianę w branży. Kolejna fala innowacji w intralogistyce nie będzie pochodzić wyłącznie od maszyn, które stają się coraz bardziej autonomiczne. Będzie też pochodzić od rozwiązań projektowanych wokół ludzi, którzy każdego dnia utrzymują magazyny i produkcję w ruchu.
Przez dekady transport wewnętrzny opierał się głównie na dwóch modelach: ręcznych wózkach obsługiwanych w pełni przez człowieka oraz zautomatyzowanych systemach zaprojektowanych po to, by usunąć człowieka z procesu transportu. J1600 pokazuje trzecią drogę. Łączy elastyczność, doświadczenie i zdolność adaptacji operatora z wytrzymałością, powtarzalnością i konsekwencją robota.
W swojej ocenie jury IFOY podkreśliło dwutrybową koncepcję J1600, intuicyjną obsługę, niski próg wdrożenia oraz zdolność do uczynienia automatyzacji dostępną i ekonomicznie uzasadnioną, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Niezależny IFOY Innovation Check określił J1600 jako „game changer” dla niskoprogowej automatyzacji w intralogistyce.
„To ważne, że ta nagroda trafiła do robota typu human-in-the-loop”, dodaje Jensen. „Odzwierciedla to coś, co stale słyszymy od klientów: nie chcą automatyzacji, która działa tylko w idealnie kontrolowanym magazynie. Chcą automatyzacji, która funkcjonuje w prawdziwym świecie, obok prawdziwych ludzi, ze wszystkimi wyjątkami, zmianami i niespodziankami, które pojawiają się każdego dnia”.
Potrzeba jest oczywista. Ręczny transport palet pozostaje jednym z najczęstszych zadań w magazynach, zakładach produkcyjnych, strefach przyjęcia towaru, składowania i wysyłki. Jednocześnie wiele firm wciąż waha się przed automatyzacją tych przepływów, ponieważ tradycyjne rozwiązania często wymagają integracji IT, zmian infrastrukturalnych, konfiguracji przez ekspertów i długich projektów wdrożeniowych. Dla mniejszych obiektów, firm średniej wielkości i operacji, które szybko się zmieniają, automatyzacja może przez to wydawać się poza zasięgiem.
J1600 został zaprojektowany właśnie z myślą o takich środowiskach. Operatorzy mogą używać go jak zwykłego elektrycznego wózka paletowego i ręcznie podejmować palety tam, gdzie potrzebna jest ludzka ocena sytuacji. Gdy paleta jest gotowa do transportu, operator wybiera zapisaną lokalizację na ekranie dotykowym i uruchamia zadanie. Następnie J1600 autonomicznie jedzie do celu, a operator może przejść do kolejnego zadania.
Dodawanie nowych lokalizacji jest proste: wystarczy ręcznie podjechać wózkiem do wybranego miejsca i nacisnąć „Save Location” na ekranie dotykowym. Szkolenie operatora trwa około 30 minut. Wi-Fi jest opcjonalne, a system może działać bez obowiązkowej infrastruktury IT i bez integracji systemowej.
„Nie chcieliśmy budować automatyzacji dla idealnego magazynu”, mówi Jensen. „Zbudowaliśmy J1600 dla prawdziwych magazynów, w których rzeczy się zmieniają, ludzie improwizują, palety pojawiają się w nowych miejscach, a najlepszą decyzję czasem nadal podejmuje osoba stojąca obok wózka”.
Według oceny IFOY J1600 może ograniczyć pracę ręczną nawet o 80 procent w powtarzalnych zadaniach transportowych. Pojazd przewozi ładunki do 1 600 kg, wykorzystuje technologię 3D LiDAR SLAM wspieraną przez przemysłowy komputer NVIDIA Jetson AI i nawiguje w dynamicznych środowiskach magazynowych oraz produkcyjnych. Operator może w każdej chwili natychmiast przejąć kontrolę.
Bezpieczeństwo i współpraca są kluczowymi elementami konstrukcji. J1600 wykorzystuje wielowarstwową architekturę bezpieczeństwa obejmującą mapowanie 3D, dwa 2D safety LiDAR, certyfikowane komponenty, funkcje zatrzymania awaryjnego oraz 360-stopniowe pole bezpieczeństwa. Strefa bezpieczeństwa dostosowuje się do prędkości pojazdu, a operator może odzyskać kontrolę zawsze wtedy, gdy jest to potrzebne.
Rezultatem nie jest robot, który wymusza nowy sposób pracy. To znane narzędzie codziennej logistyki wewnętrznej z nową możliwością: może jechać samodzielnie, gdy operator tak zdecyduje.
IFOY Test Report stwierdził, że J1600 odpowiada na rosnącą potrzebę elastycznej automatyzacji bez złożoności i kosztów typowych dla dużych projektów automatyzacyjnych. Elastyczność systemu pozwala automatyzować powtarzalne zadania, przy jednoczesnym zachowaniu natychmiastowej dostępności interwencji człowieka.
Dla duńskiego startupu nagroda potwierdza także inną wizję robotyki. The Mobile Robot Company została założona w listopadzie 2024 r. przez dwóch duńskich weteranów branży robotyki, wprowadziła swój pierwszy produkt na rynek w 2026 r. i zbudowała już partnerstwa dystrybucyjne w ośmiu krajach.
„Zdobycie IFOY Award jest ważne, bo to niezależna walidacja”, mówi Jensen. „Ale zwycięstwo w kategorii, w której uczestniczyły również firmy takie jak STILL i Crown, mówi też coś o momencie, w którym znajduje się branża. Przyszłość to nie tylko większe floty robotów i bardziej złożone systemy. To także proste, praktyczne roboty, które pomagają ludziom pracować lepiej”.
Szansa rynkowa ma charakter globalny. Każdego roku na świecie sprzedaje się ponad milion wózków paletowych, a duża część pracy, którą wykonują, nadal odbywa się ręcznie. The Mobile Robot Company zakłada, że kolejna fala automatyzacji nie zacznie się od ogromnych projektów i wielkich obietnic, ale od praktycznych robotów, które zespoły magazynowe mogą zrozumieć, którym mogą zaufać i które mogą wykorzystywać od pierwszego dnia.
„Nie wierzymy, że przyszłość robotyki magazynowej polega na wypychaniu ludzi z procesu pracy”, podsumowuje Jensen. „Polega na dawaniu ludziom lepszych narzędzi, eliminowaniu monotonnych i powtarzalnych zadań oraz pozostawieniu ludzkiej oceny tam, gdzie ma ona największe znaczenie”.
O The Mobile Robot Company ApS
The Mobile Robot Company ApS to duńska firma robotyczna rozwijająca mobilne rozwiązania robotyczne dla wewnętrznych przepływów materiałowych w magazynach i środowiskach produkcyjnych. Firma została założona w listopadzie 2024 r. przez Emila Haucha Jensena i Odina Kudahla Skovsteda, a w 2026 r. wprowadziła na rynek swój pierwszy produkt, J1600 self-driving pallet jack. The Mobile Robot Company ma siedzibę w Hvidovre w Danii i współpracuje z partnerami dystrybucyjnymi na rynkach międzynarodowych.
Emil Hauch Jensen
The Mobile Robot Company ApS
+ +45 88 10 90 12
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The Mobile Robot Company - J1600 self-driving pallet jack
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