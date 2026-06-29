Samarbeid mellom mennesker og roboter vinner en av logistikkbransjens mest prestisjetunge internasjonale priser

Emil Hauch Jensen, administrerende direktør i The Mobile Robot Company, viser frem IFOY-testsertifikatet for den selvkjørende pallejekkeren J1600. Emil Hauch Jensen, administrerende direktør i Mobile Robot Company, demonstrerer den selvkjørende pallejekkeren J1600. Den selvkjørende pallejekken J1600 fra The Mobile Robot Company J1600 IFOY Årets Industrilastebil 2026

Dansk robotikkstartup vinner IFOY 2026 med selvkjørende palltruck som ikke erstatter lageroperatører, men gir dem tid, energi og kontroll.

Vi tror ikke fremtidens lagerrobotikk handler om å presse mennesker ut av arbeidsflyten” — Emil Hauch Jensen, administrerende direktør i The Mobile Robot Company

STUTTGART, GERMANY, June 29, 2026 / EINPresswire.com / -- I lager og produksjonsmiljøer over hele verden går erfarne medarbeidere de samme rutene dag etter dag. De flytter paller fra varemottak til lager, fra produksjon til utsending og mellom arbeidsstasjoner. De kjenner gulvet, menneskene, unntakene, de vanskelige lastene og øyeblikkene der menneskelig vurdering fortsatt er avgjørende.Likevel brukes en stor del av arbeidsdagen ofte på repeterende transport. Det er nødvendig arbeid, men sjelden det arbeidet der erfaring, oppmerksomhet og fagkunnskap skaper størst verdi.Det var nettopp denne utfordringen The Mobile Robot Company ønsket å løse. Ikke ved å fjerne mennesket fra prosessen. Ikke ved å tvinge lagre til å bygge om driften rundt et stort automatiseringsprosjekt. Men ved å skape en ny form for samarbeid: en palltruck som føles like kjent og enkel som verktøyet operatørene allerede kan bruke, men som kan overta de repeterende kjørestrekningene når mennesket velger det.Nå er denne ideen blitt belønnet på en av intralogistikkens viktigste internasjonale scener. The Mobile Robot Company ApS har vunnet IFOY Award 2026 i kategorien Industrial Truck of the Year med sin J1600 self-driving pallet jack. J1600 er en palltruck med dobbelt driftsmodus, som kan brukes manuelt som en vanlig elektrisk palltruck eller sendes autonomt mellom lagrede destinasjoner i lager og fabrikker.For det unge danske selskapet, som ble grunnlagt i november 2024, er prisen et viktig gjennombrudd. Med J1600 tar The Mobile Robot Company tak i en av de mest seiglivede barrierene innen lagerautomatisering: hvordan automatisere daglig palletransport uten å gjøre det til et dyrt, komplekst og risikofylt prosjekt.«Lagerautomatisering har altfor lenge blitt fremstilt som et valg mellom to ytterpunkter: enten fortsette å gjøre alt manuelt eller starte et stort automatiseringsprosjekt», sier Emil Hauch Jensen, CEO i The Mobile Robot Company ApS. «Vi bygde J1600 for rommet mellom disse ytterpunktene. Operatøren beholder kontrollen, tar de viktige beslutningene og håndterer de krevende situasjonene. Roboten tar over de repeterende transportene som hver dag stjeler tid, energi og oppmerksomhet.»IFOY Award, International Intralogistics and Forklift Truck of the Year, regnes som en av verdens ledende teknologipriser innen intralogistikk. I 2026-konkurransen deltok 49 produkter og løsninger. Sytten finalister gikk videre til den flertrinns IFOY Audit under TEST CAMP INTRALOGISTICS i Dortmund. Vinnerne kåres av en uavhengig internasjonal jury bestående av fagjournalister.For The Mobile Robot Company betyr utmerkelsen mer enn selve trofeet. Den viser at lagerautomatisering er på vei inn i en mer praktisk fase: mindre fokus på å erstatte mennesker fullstendig med autonome systemer, og mer fokus på verktøy som hjelper medarbeidere å jobbe bedre i virkelige driftsmiljøer.Budskapet blir enda tydeligere når man ser på konkurransen i kategorien. I Industrial Truck var den danske startupen nominert sammen med STILL, en del av KION Group, og Crown, to av de mest etablerte navnene i den globale materialhåndteringsindustrien.Dermed ble prisen også en klassisk utfordrerhistorie: et selskap som knapt er mer enn ett år gammelt, stilt opp mot industrigiganter med tiår med erfaring, globale salgsorganisasjoner og store ingeniørressurser. IFOY-juryens beslutning peker på en bredere endring. Den neste innovasjonsbølgen innen intralogistikk kommer ikke bare fra maskiner som blir mer autonome. Den kommer også fra løsninger som er bygget rundt menneskene som holder lager og produksjon i gang hver dag.I flere tiår har materialhåndtering i praksis vært delt mellom to modeller: manuelle trucker som styres helt av mennesker, og automatiserte systemer som er designet for å fjerne mennesket fra transportflyten. J1600 viser en tredje vei. Den kombinerer operatørens fleksibilitet, erfaring og tilpasningsevne med robotens utholdenhet, presisjon og evne til å gjenta oppgaver på samme måte hver gang.I sin vurdering fremhevet IFOY-juryen J1600s dual-mode-konsept, den intuitive betjeningen, den lave terskelen for innføring og evnen til å gjøre automatisering tilgjengelig og økonomisk relevant, særlig for små og mellomstore bedrifter. Den uavhengige IFOY Innovation Check beskrev J1600 som en «game changer» for lavterskelautomatisering innen intralogistikk.«At denne prisen går til en human-in-the-loop-robot, er viktig», sier Jensen. «Det gjenspeiler noe vi hører fra kunder hele tiden: De vil ikke ha automatisering som bare fungerer i et perfekt kontrollert lager. De vil ha automatisering som fungerer i den virkelige verden, side om side med ekte mennesker, med alle unntakene, endringene og overraskelsene som oppstår hver dag.»Behovet er tydelig. Manuell palletransport er fortsatt en av de vanligste oppgavene i lager, produksjon, varemottak, lagring og utsending. Samtidig nøler mange selskaper med å automatisere disse flytene, fordi tradisjonelle løsninger ofte krever IT-integrasjon, endringer i infrastruktur, ekspertkonfigurering og lange implementeringsprosjekter. For mindre anlegg, mellomstore selskaper og raskt skiftende operasjoner kan automatisering derfor føles utenfor rekkevidde.J1600 er utviklet nettopp for slike miljøer. Operatører kan bruke den som en vanlig elektrisk palltruck og hente paller manuelt når menneskelig vurdering er nødvendig. Når pallen er klar for transport, velger operatøren en lagret destinasjon på berøringsskjermen og starter oppdraget. Deretter kjører J1600 autonomt til målet, mens operatøren kan gå videre til neste oppgave.Nye destinasjoner kan legges til ved at operatøren ganske enkelt kjører palltrucken manuelt til ønsket sted og trykker «Save Location» på berøringsskjermen. Opplæringen tar rundt 30 minutter. Wi-Fi er valgfritt, og systemet kan brukes uten obligatorisk IT-infrastruktur eller systemintegrasjon.«Vi ønsket ikke å bygge automatisering for et perfekt lager», sier Jensen. «Vi bygde J1600 for ekte lagre, der ting endrer seg, mennesker improviserer, paller dukker opp på nye steder, og den beste beslutningen noen ganger fortsatt tas av personen som står ved siden av trucken.»Ifølge IFOYs vurdering kan J1600 redusere manuelt arbeid med opptil 80 prosent ved repeterende transportoppgaver. Kjøretøyet kan håndtere opptil 1 600 kg, bruker 3D LiDAR SLAM-teknologi støttet av en industriell NVIDIA Jetson AI-datamaskin og navigerer i dynamiske lager- og produksjonsmiljøer. Operatøren kan når som helst umiddelbart ta over kontrollen.Sikkerhet og samarbeid er sentrale deler av designet. J1600 bruker en flerlags sikkerhetsarkitektur med 3D-kartlegging, to 2D sikkerhets-LiDARer, sertifiserte komponenter, nødstoppfunksjoner og et 360-graders sikkerhetsfelt. Sikkerhetssonen tilpasses kjøretøyets hastighet, og operatøren kan alltid ta tilbake kontrollen ved behov.Resultatet er ikke en robot som tvinger frem en ny måte å jobbe på. Det er et velkjent verktøy for internlogistikkens hverdag med en ny egenskap: Den kan kjøre selv når operatøren velger det.IFOY Test Report konkluderte med at J1600 møter det økende behovet for fleksibel automatisering uten kompleksiteten og kostnadene som ofte følger store automatiseringsprosjekter. Systemets fleksibilitet gjør det mulig å automatisere repeterende oppgaver, samtidig som menneskelig inngripen alltid er umiddelbart tilgjengelig.For den danske startupen bekrefter prisen også en annen visjon for robotikk. The Mobile Robot Company ble grunnlagt i november 2024 av to danske robotikkveteraner, lanserte sitt første produkt i 2026 og har allerede etablert distributørpartnerskap i åtte land.«Å vinne IFOY Award er viktig fordi det er en uavhengig validering», sier Jensen. «Men å vinne i en kategori der også selskaper som STILL og Crown deltok, sier også noe om hvor bransjen befinner seg akkurat nå. Fremtiden handler ikke bare om større robotflåter og mer komplekse systemer. Den handler også om enkle, praktiske roboter som hjelper mennesker å gjøre en bedre jobb.»Muligheten er global. Hvert år selges det mer enn én million palltrucker på verdensbasis, samtidig som en stor del av arbeidet de utfører fortsatt er manuelt. The Mobile Robot Company tror at den neste automatiseringsbølgen ikke starter med enorme prosjekter og store løfter, men med praktiske roboter som lagerteam kan forstå, stole på og ta i bruk fra første dag.«Vi tror ikke fremtidens lagerrobotikk handler om å presse mennesker ut av arbeidsflyten», avslutter Jensen. «Den handler om å gi mennesker bedre verktøy, fjerne monotone og repeterende oppgaver og la menneskelig vurdering bli værende der den betyr mest.»Om The Mobile Robot Company ApSThe Mobile Robot Company ApS er et dansk robotikkselskap som utvikler mobile robotløsninger for intern materialflyt i lager- og produksjonsmiljøer. Selskapet ble grunnlagt i november 2024 av Emil Hauch Jensen og Odin Kudahl Skovsted og lanserte i 2026 sitt første produkt, J1600 self-driving pallet jack. The Mobile Robot Company har hovedkontor i Hvidovre i Danmark og samarbeider med distributørpartnere internasjonalt.

The Mobile Robot Company - J1600 self-driving pallet jack

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