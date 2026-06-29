Människa och robot i samarbete vinner ett av logistikvärldens mest prestigefyllda priser

Emil Hauch Jensen, VD för The Mobile Robot Company, tar emot IFOY-priset från Udo Schmidt vid IFOY-prisceremonin. Emil Hauch Jensen, VD för Mobile Robot Company, demonstrerar den självkörande palllyftaren J1600. Den självkörande palllyften J1600 från The Mobile Robot Company Emil Hauch Jensen, VD för The Mobile Robot Company, visar IFOY-testcertifikatet för den självkörande palllyftaren J1600

Dansk robotikstartup vinner IFOY 2026 med självkörande palltruck som inte ersätter lagerpersonal, utan ger dem tid, energi och kontroll.

Vi tror inte att framtidens lagerrobotik handlar om att pressa ut människor ur arbetsflödet” — Emil Hauch Jensen, vd för The Mobile Robot Company

STUTTGART, GERMANY, June 29, 2026 / EINPresswire.com / -- I lager och produktionsmiljöer över hela världen går erfarna medarbetare samma sträckor varje dag. De flyttar pallar från godsmottagning till lager, från produktion till utlastning och mellan arbetsstationer. De känner golvet, människorna, undantagen, de besvärliga lasterna och de ögonblick då mänskligt omdöme fortfarande är avgörande.Ändå äts en stor del av arbetsdagen ofta upp av repetitiva transporter. Det är nödvändigt arbete, men sällan det arbete där erfarenhet, uppmärksamhet och yrkesskicklighet skapar störst värde.Det var just den utmaningen The Mobile Robot Company ville lösa. Inte genom att ta bort människan ur processen. Inte genom att tvinga lager att bygga om sin verksamhet kring ett stort automationsprojekt. Utan genom att skapa en ny form av samarbete: en palltruck som känns lika bekant och enkel som det verktyg operatörer redan kan, men som kan ta över de repetitiva körsträckorna när människan väljer det.Den idén har nu belönats på en av intralogistikens största internationella scener. The Mobile Robot Company ApS har vunnit IFOY Award 2026 i kategorin Industrial Truck of the Year med sin J1600 self-driving pallet jack. J1600 är en palltruck med dubbla driftlägen som kan användas manuellt som en vanlig elektrisk palltruck eller skickas autonomt mellan sparade destinationer i lager och fabriker.För det unga danska företaget, grundat i november 2024, är priset ett viktigt genombrott. Med J1600 adresserar The Mobile Robot Company en av de mest envisa barriärerna inom lagerautomation: hur man automatiserar dagliga palltransporter utan att göra det till ett dyrt, komplext och riskfyllt projekt.”Lagerautomation har alltför länge presenterats som ett val mellan två ytterligheter: att fortsätta göra allt manuellt eller att starta ett stort automationsprojekt”, säger Emil Hauch Jensen, vd för The Mobile Robot Company ApS. ”Vi byggde J1600 för utrymmet däremellan. Operatören behåller kontrollen, fattar de viktiga besluten och hanterar de svåra situationerna. Roboten tar över de repetitiva transporterna som varje dag tar tid, energi och uppmärksamhet.”IFOY Award, International Intralogistics and Forklift Truck of the Year, räknas som ett av världens ledande teknikpriser inom intralogistik. I 2026 års tävling deltog 49 produkter och lösningar. Sjutton finalister genomgick den flerledade IFOY Audit under TEST CAMP INTRALOGISTICS i Dortmund. Vinnarna utses av en oberoende internationell jury bestående av fackjournalister.För The Mobile Robot Company betyder utmärkelsen mer än själva trofén. Den visar att lagerautomation går in i en mer praktisk fas: mindre fokus på att helt ersätta människor med autonoma system och mer fokus på verktyg som hjälper medarbetare att arbeta bättre i verkliga miljöer.Det budskapet blir ännu tydligare av konkurrensen i kategorin. I Industrial Truck var den danska startupen nominerad tillsammans med STILL, en del av KION Group, och Crown, två av de mest etablerade namnen i den globala materialhanteringsindustrin.Det blev därmed en klassisk utmanarhistoria: ett företag som knappt är mer än ett år gammalt ställdes mot industrijättar med decennier av erfarenhet, globala säljorganisationer och omfattande ingenjörsresurser. IFOY-juryns beslut pekar på en bredare förändring. Nästa innovationsvåg inom intralogistik kommer inte bara från maskiner som blir mer autonoma. Den kommer också från lösningar som är byggda runt de människor som får lager och produktion att fungera varje dag.I årtionden har materialhantering i praktiken byggt på två välkända modeller: manuella truckar som helt styrs av människor och automatiserade system som ska ta bort människan från transportflödet. J1600 visar en tredje väg. Den kombinerar operatörens flexibilitet, erfarenhet och anpassningsförmåga med robotens uthållighet, konsekvens och repeterbarhet.I sin bedömning lyfte IFOY-juryn fram J1600:s dual-mode-koncept, den intuitiva användningen, den låga tröskeln för införande och förmågan att göra automation tillgänglig och ekonomiskt rimlig, särskilt för små och medelstora företag. Den oberoende IFOY Innovation Check beskrev J1600 som en ”game changer” för lågtröskelautomation inom intralogistik.”Att det här priset går till en human-in-the-loop-robot är viktigt”, säger Jensen. ”Det speglar något vi hör från kunder hela tiden: de vill inte ha automation som bara fungerar i ett perfekt kontrollerat lager. De vill ha automation som fungerar i verkligheten, sida vid sida med riktiga människor, med alla undantag, förändringar och överraskningar som sker varje dag.”Behovet är tydligt. Manuell palltransport är fortfarande en av de vanligaste uppgifterna i lager, produktion, godsmottagning, lagring och utlastning. Samtidigt tvekar många företag att automatisera dessa flöden eftersom traditionella lösningar ofta kräver IT-integration, förändringar i infrastrukturen, expertkonfiguration och långa implementeringsprojekt. För mindre anläggningar, medelstora företag och snabbt föränderliga verksamheter kan automation därför kännas utom räckhåll.J1600 är byggd för just dessa miljöer. Operatörer kan använda den som en vanlig elektrisk palltruck och hämta pallar manuellt när mänskligt omdöme behövs. När pallen är redo för transport väljer operatören en sparad destination på pekskärmen och startar uppdraget. Därefter kör J1600 autonomt till destinationen, medan operatören kan gå vidare till nästa uppgift.Nya destinationer kan läggas till genom att operatören helt enkelt kör palltrucken manuellt till önskad plats och trycker på ”Save Location” på pekskärmen. Utbildningen tar cirka 30 minuter. Wi-Fi är valfritt och systemet kan användas utan obligatorisk IT-infrastruktur eller systemintegration.”Vi ville inte bygga automation för ett perfekt lager”, säger Jensen. ”Vi byggde J1600 för riktiga lager, där saker förändras, människor improviserar, pallar dyker upp på nya platser och det bästa beslutet ibland fortfarande fattas av personen som står bredvid trucken.”Enligt IFOY:s bedömning kan J1600 minska det manuella arbetet med upp till 80 procent vid repetitiva transportuppgifter. Fordonet kan hantera upp till 1 600 kg, använder 3D LiDAR SLAM-teknik med stöd av en industriell NVIDIA Jetson AI-dator och navigerar i dynamiska lager- och produktionsmiljöer. Operatören kan när som helst omedelbart ta över kontrollen.Säkerhet och samarbete är centrala delar av konstruktionen. J1600 använder en flerskiktad säkerhetsarkitektur med 3D-kartläggning, två 2D-säkerhets-LiDAR, certifierade komponenter, nödstopp och ett 360-graders säkerhetsfält. Säkerhetszonen anpassas efter fordonets hastighet, och operatören kan alltid ta tillbaka kontrollen vid behov.Resultatet är inte en robot som tvingar fram ett nytt sätt att arbeta. Det är ett välbekant verktyg för vardagens interna logistik med en ny förmåga: den kan köra själv när operatören väljer det.IFOY Test Report konstaterade att J1600 möter det växande behovet av flexibel automation utan den komplexitet och de kostnader som är typiska för stora automationsprojekt. Systemets flexibilitet gör det möjligt att automatisera repetitiva uppgifter samtidigt som mänskligt ingripande alltid finns direkt tillgängligt.För den danska startupen bekräftar priset också en annan syn på robotik. The Mobile Robot Company grundades i november 2024 av två danska robotikveteraner, lanserade sin första produkt 2026 och har redan etablerat distributörspartnerskap i åtta länder.”Att vinna IFOY Award är viktigt eftersom det är en oberoende validering”, säger Jensen. ”Men att vinna i en kategori där även företag som STILL och Crown deltog säger också något om var branschen befinner sig just nu. Framtiden handlar inte bara om större robotflottor och mer komplexa system. Den handlar också om enkla, praktiska robotar som hjälper människor att göra ett bättre arbete.”Möjligheten är global. Varje år säljs mer än en miljon palltruckar världen över, samtidigt som en stor del av arbetet de utför fortfarande är manuellt. The Mobile Robot Company tror att nästa automationsvåg inte börjar med enorma projekt och stora löften, utan med praktiska robotar som lagerteam kan förstå, lita på och använda från första dagen.”Vi tror inte att framtidens lagerrobotik handlar om att pressa ut människor ur arbetsflödet”, avslutar Jensen. ”Den handlar om att ge människor bättre verktyg, ta bort monotona och repetitiva uppgifter och låta mänskligt omdöme vara kvar där det betyder mest.”Om The Mobile Robot Company ApSThe Mobile Robot Company ApS är ett danskt robotikföretag som utvecklar mobila robotlösningar för interna materialflöden i lager och produktionsmiljöer. Företaget grundades i november 2024 av Emil Hauch Jensen och Odin Kudahl Skovsted och lanserade 2026 sin första produkt, J1600 self-driving pallet jack. The Mobile Robot Company har sitt säte i Hvidovre, Danmark, och arbetar med distributörspartners internationellt.

The Mobile Robot Company - J1600 self-driving pallet jack

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