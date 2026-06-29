Ihmisen ja robotin yhteistyö voitti yhden logistiikka-alan arvostetuimmista kansainvälisistä palkinnoista
Emil Hauch Jensen, The Mobile Robot Companyn toimitusjohtaja, vastaanottaa IFOY-palkinnon Udo Schmidtiltä IFOY-palkintojenjakotilaisuudessa.
Tanskalainen robotiikkastartup voitti IFOY 2026 -palkinnon itseohjautuvalla lavansiirtovaunulla, joka palauttaa työntekijöille aikaa ja hallintaa.
Silti suuri osa työpäivästä kuluu usein toistuviin kuljetuksiin. Ne ovat välttämättömiä tehtäviä, mutta harvoin niitä, joissa ihmisen kokemus, huomio ja ammattitaito tuottavat suurimman arvon.
Juuri tähän ongelmaan The Mobile Robot Company halusi tarttua. Ei poistamalla työntekijää prosessista. Ei pakottamalla varastoja rakentamaan toimintaansa uudelleen suuren automaatiohankkeen ympärille. Vaan luomalla uudenlaisen yhteistyön muodon: lavansiirtovaunun, joka tuntuu tutulta ja yksinkertaiselta käyttää, mutta joka voi ottaa toistuvat ajomatkat hoitaakseen silloin, kun työntekijä niin päättää.
Tämä ajatus on nyt palkittu yhdellä sisälogistiikan merkittävimmistä kansainvälisistä näyttämöistä. The Mobile Robot Company ApS on voittanut IFOY Award 2026 -palkinnon kategoriassa Industrial Truck of the Year tuotteellaan J1600 self-driving pallet jack. J1600 on kaksitoiminen lavansiirtovaunu, jota voidaan käyttää käsin kuten tavallista sähköistä lavansiirtovaunua tai lähettää autonomisesti tallennettujen kohteiden välillä varastoissa ja tuotantoympäristöissä.
Marraskuussa 2024 perustetulle tanskalaisyritykselle palkinto on merkittävä läpimurto. J1600:lla The Mobile Robot Company vastaa yhteen varastoautomaation sitkeimmistä haasteista: miten automatisoida päivittäinen lavakuljetus ilman, että siitä tulee kallis, monimutkainen ja riskialtis projekti?
”Varastoautomaatio on liian pitkään esitetty valintana kahden ääripään välillä: joko kaikki tehdään käsin tai käynnistetään suuri automaatiohanke”, sanoo Emil Hauch Jensen, The Mobile Robot Company ApS:n toimitusjohtaja. ”Rakensimme J1600:n siihen väliin. Työntekijä säilyttää hallinnan, tekee tärkeät päätökset ja hoitaa vaikeat tilanteet. Robotti ottaa tehtäväkseen toistuvat kuljetukset, jotka vievät joka päivä aikaa, energiaa ja huomiota.”
IFOY Award, International Intralogistics and Forklift Truck of the Year, kuuluu maailman johtaviin sisälogistiikan teknologiapalkintoihin. Vuoden 2026 kilpailuun osallistui 49 tuotetta ja ratkaisua. Niistä 17 eteni finaaliin ja osallistui Dortmundissa järjestetyn TEST CAMP INTRALOGISTICSin yhteydessä monivaiheiseen IFOY Audit -arviointiin. Voittajat valitsee riippumaton kansainvälinen tuomaristo, joka koostuu alan erikoistoimittajista.
The Mobile Robot Companylle tunnustus merkitsee enemmän kuin palkintoa. Se kertoo laajemmasta muutoksesta tavassa, jolla varastoautomaatio nähdään: yhä vähemmän ihmisten täydellisenä korvaamisena autonomisilla järjestelmillä ja yhä enemmän käytännöllisinä työkaluina, jotka auttavat työntekijöitä todellisissa työympäristöissä.
Tarinasta tekee erityisen myös kilpailuasetelma. Industrial Truck -kategoriassa tanskalainen startup oli ehdolla yhdessä STILLin, KION Groupiin kuuluvan alan suuryrityksen, sekä Crownin kanssa. Molemmat ovat maailman tunnetuimpia ja vakiintuneimpia materiaalinkäsittelyn toimijoita.
Asetelma oli klassinen haastajatarina: hieman yli vuoden ikäinen yritys vastassa teollisuusjätit, joilla on vuosikymmenten historia, globaalit myyntiorganisaatiot ja valtavat tuotekehitysresurssit. IFOY-tuomariston päätös viittaa siihen, että seuraava sisälogistiikan innovaatiovaihe ei synny pelkästään koneista, jotka ovat entistä autonomisempia. Se syntyy myös ratkaisuista, jotka suunnitellaan niiden ihmisten ympärille, jotka pitävät varastot ja tuotannon käynnissä joka päivä.
Materiaalinkäsittely on vuosikymmenten ajan rakentunut kahden tutun mallin varaan: täysin ihmisen ohjaamiin käsikäyttöisiin ajoneuvoihin ja automatisoituihin järjestelmiin, joiden tarkoitus on poistaa ihminen kuljetusprosessista. J1600 osoittaa kolmannen tien. Se yhdistää työntekijän joustavuuden, kokemuksen ja sopeutumiskyvyn robotin tasaisuuteen, kestävyyteen ja toistettavuuteen.
Arviossaan IFOY-tuomaristo nosti esiin J1600:n kaksitoimisen konseptin, helppokäyttöisyyden, matalan käyttöönoton kynnyksen sekä sen, että ratkaisu tekee automaatiosta saavutettavaa ja taloudellisesti järkevää erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Riippumaton IFOY Innovation Check kuvasi J1600:aa ”game changeriksi” matalan kynnyksen automaatiossa sisälogistiikassa.
”Sillä on merkitystä, että tämä palkinto meni human-in-the-loop-robotille”, Jensen sanoo. ”Se heijastaa sitä, mitä kuulemme asiakkailta jatkuvasti: he eivät halua automaatiota, joka toimii vain täydellisesti kontrolloidussa varastossa. He haluavat automaatiota, joka pärjää todellisessa maailmassa, oikeiden ihmisten rinnalla, kaikkien päivittäisten poikkeusten, muutosten ja yllätysten keskellä.”
Tarve on selvä. Manuaalinen lavakuljetus on edelleen yksi yleisimmistä tehtävistä varastoissa, tuotantolaitoksissa, vastaanotossa, varastoinnissa ja lähettämöissä. Silti monet yritykset epäröivät automatisoida näitä virtoja, koska perinteiset ratkaisut vaativat usein IT-integraatiota, infrastruktuurimuutoksia, asiantuntijakonfigurointia ja pitkiä käyttöönottoprojekteja. Pienille ja keskisuurille toimijoille sekä nopeasti muuttuville ympäristöille automaatio voi siksi tuntua liian kaukaiselta.
J1600 on suunniteltu juuri näihin ympäristöihin. Työntekijät voivat käyttää sitä tavallisena sähköisenä lavansiirtovaununa ja ottaa lavat käsin silloin, kun ihmisen harkintaa tarvitaan. Kun lava on valmis kuljetettavaksi, työntekijä valitsee kosketusnäytöltä tallennetun määränpään ja käynnistää tehtävän. Sen jälkeen J1600 ajaa autonomisesti kohteeseen, samalla kun työntekijä voi siirtyä seuraavaan tehtävään.
Uusien kohteiden lisääminen on yksinkertaista: lavansiirtovaunu ajetaan käsin haluttuun paikkaan ja kosketusnäytöltä painetaan ”Save Location”. Käyttökoulutus kestää noin 30 minuuttia. Wi-Fi on valinnainen, ja järjestelmää voidaan käyttää ilman pakollista IT-infrastruktuuria tai järjestelmäintegraatiota.
”Emme halunneet rakentaa automaatiota täydellistä varastoa varten”, Jensen sanoo. ”Rakensimme sen oikeita varastoja varten, joissa asiat muuttuvat, ihmiset improvisoivat, lavat ilmestyvät uusiin paikkoihin ja paras päätös tehdään joskus edelleen sen henkilön toimesta, joka seisoo ajoneuvon vieressä.”
IFOY-arvion mukaan J1600 voi vähentää manuaalista työtä toistuvissa kuljetustehtävissä jopa 80 prosenttia. Ajoneuvo kuljettaa enintään 1 600 kg:n kuormia, käyttää 3D LiDAR SLAM -teknologiaa teollisen NVIDIA Jetson AI -tietokoneen tukemana ja navigoi dynaamisissa varasto- ja tuotantoympäristöissä. Työntekijä voi ottaa hallinnan takaisin välittömästi milloin tahansa.
Turvallisuus ja yhteistyö ovat keskeisiä osia suunnittelua. J1600 hyödyntää monikerroksista turvallisuusarkkitehtuuria, johon kuuluu 3D-kartoitus, kaksi 2D-turva-LiDARia, sertifioituja komponentteja, hätäpysäytystoimintoja ja 360 asteen turvakenttä. Turva-alue mukautuu ajoneuvon nopeuteen, ja työntekijä voi ottaa ohjauksen takaisin aina tarvittaessa.
Tuloksena ei ole robotti, joka pakottaa varaston työskentelemään uudella tavalla. Se on tuttu sisälogistiikan työkalu, jolla on uusi kyky: se voi ajaa itse silloin, kun työntekijä niin päättää.
IFOY Test Report -raportin mukaan J1600 vastaa kasvavaan tarpeeseen saada joustavaa automaatiota ilman suurten automaatiohankkeiden monimutkaisuutta ja kustannuksia. Järjestelmän joustavuus mahdollistaa toistuvien tehtävien automatisoinnin samalla, kun ihmisen välitön puuttuminen tilanteeseen säilyy aina mahdollisena.
Tanskalaiselle startupille palkinto vahvistaa myös toisenlaista robotiikkavisiota. The Mobile Robot Company perustettiin marraskuussa 2024 kahden tanskalaisen robotiikka-alan veteraanin toimesta. Yritys toi ensimmäisen tuotteensa markkinoille vuonna 2026 ja on jo solminut jakelukumppanuuksia kahdeksassa maassa.
”IFOY Awardin voittaminen on tärkeää, koska se on riippumaton validointi”, Jensen sanoo. ”Mutta voittaminen kategoriassa, jossa mukana olivat myös STILLin ja Crownin kaltaiset yritykset, kertoo myös siitä hetkestä, jossa toimiala nyt on. Tulevaisuus ei ole vain suurempia robottiflottia ja monimutkaisempia järjestelmiä. Se on myös yksinkertaisia ja käytännöllisiä robotteja, jotka auttavat ihmisiä tekemään työnsä paremmin.”
Mahdollisuus on maailmanlaajuinen. Joka vuosi maailmassa myydään yli miljoona lavansiirtovaunua, ja suuri osa niiden tekemästä työstä on edelleen manuaalista. The Mobile Robot Company uskoo, että seuraava automaation aalto ei ala jättimäisistä projekteista ja suurista lupauksista, vaan käytännöllisistä roboteista, joita varastotiimit ymmärtävät, joihin ne voivat luottaa ja joita ne voivat käyttää ensimmäisestä päivästä alkaen.
”Emme usko, että varastorobotiikan tulevaisuus tarkoittaa ihmisten työntämistä pois työnkulusta”, Jensen päättää. ”Se tarkoittaa parempien työkalujen antamista ihmisille, yksitoikkoisten ja toistuvien tehtävien poistamista ja ihmisen harkintakyvyn säilyttämistä siellä, missä sillä on eniten merkitystä.”
Tietoa The Mobile Robot Company ApS:stä
The Mobile Robot Company ApS on tanskalainen robotiikkayritys, joka kehittää mobiilirobottiratkaisuja sisäiseen materiaalivirtaan varastoissa ja tuotantoympäristöissä. Yrityksen perustivat marraskuussa 2024 Emil Hauch Jensen ja Odin Kudahl Skovsted, ja sen ensimmäinen tuote, J1600 self-driving pallet jack, lanseerattiin vuonna 2026. The Mobile Robot Companyn kotipaikka on Hvidovre, Tanska, ja yritys tekee kansainvälistä yhteistyötä jakelukumppaneiden kanssa.
Emil Hauch Jensen
The Mobile Robot Company ApS
+ +45 88 10 90 12
hello@mobilerobot.com
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
TikTok
The Mobile Robot Company - J1600 self-driving pallet jack
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.