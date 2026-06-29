Mens-robot-samenwerking wint prestigieuze internationale logistiekprijs

Emil Hauch Jensen, CEO van The Mobile Robot Company, ontvangt de IFOY Award van Udo Schmidt tijdens de IFOY Award-uitreiking. Emil Hauch Jensen, CEO van Mobile Robot Company, demonstreert de zelfrijdende pallettruck J1600. J1600 IFOY Industriële Truck van het Jaar 2026

Deense robotica-startup wint IFOY 2026 met zelfrijdende pallettruck die magazijnmedewerkers tijd, energie en controle teruggeeft.

Wij geloven niet dat de toekomst van magazijnrobotica draait om mensen uit de workflow te duwen” — Emil Hauch Jensen, CEO van The Mobile Robot Company ApS

STUTTGART, GERMANY, June 29, 2026 / EINPresswire.com / -- In magazijnen en productieomgevingen over de hele wereld lopen ervaren medewerkers elke dag opnieuw dezelfde routes. Ze verplaatsen pallets van goederenontvangst naar opslag, van productie naar expeditie, van de ene werkplek naar de andere. Ze kennen de vloer, de mensen, de uitzonderingen, de lastige ladingen en de momenten waarop menselijk inzicht doorslaggevend blijft.Toch gaat een groot deel van hun werkdag vaak op aan herhalend transport. Noodzakelijk werk, maar zelden het werk waarin ervaring, aandacht en vakmanschap de meeste waarde toevoegen.Precies dat probleem wilde The Mobile Robot Company oplossen. Niet door de medewerker uit het proces te halen. Niet door magazijnen te dwingen hun operatie opnieuw in te richten rond een groot automatiseringsproject. Maar door een nieuwe vorm van samenwerking te creëren: een pallettruck die net zo vertrouwd en eenvoudig blijft als het hulpmiddel dat medewerkers al kennen, maar die repetitieve ritten overneemt zodra de medewerker daarvoor kiest.Die gedachte is nu bekroond op een van de belangrijkste internationale podia voor intralogistiek. The Mobile Robot Company ApS heeft de IFOY Award 2026 gewonnen in de categorie Industrial Truck of the Year voor zijn J1600 self-driving pallet jack. De J1600 is een dual-mode pallettruck die handmatig kan worden gebruikt als een conventionele elektrische pallettruck, maar ook autonoom kan rijden tussen opgeslagen locaties in magazijnen en fabrieken.Voor het jonge Deense bedrijf, opgericht in november 2024, is de prijs een belangrijke doorbraak. Met de J1600 richt The Mobile Robot Company zich op een van de hardnekkigste drempels in magazijnautomatisering: hoe automatiseer je dagelijks pallettransport zonder er een duur, complex en risicovol project van te maken?“Magazijnautomatisering is te lang voorgesteld als een keuze tussen twee uitersten: alles handmatig blijven doen of een groot automatiseringsproject starten,” zegt Emil Hauch Jensen, CEO van The Mobile Robot Company ApS. “Wij hebben de J1600 gebouwd voor de ruimte daartussen. De medewerker houdt de controle, neemt de belangrijke beslissingen en handelt de lastige situaties af. De robot neemt de repetitieve transporten over die elke dag tijd, energie en aandacht kosten.”De IFOY Award, voluit International Intralogistics and Forklift Truck of the Year, geldt als een van de belangrijkste technologieprijzen wereldwijd binnen de intralogistiek. Voor de editie van 2026 werden 49 producten en oplossingen ingezonden. Zeventien finalisten namen deel aan de meerstaps IFOY Audit tijdens TEST CAMP INTRALOGISTICS in Dortmund. De winnaars worden gekozen door een onafhankelijke internationale jury van vakjournalisten.Voor The Mobile Robot Company betekent de erkenning meer dan alleen een trofee. De prijs laat zien dat magazijnautomatisering een praktischere fase ingaat: minder gericht op het volledig vervangen van mensen door autonome systemen, en meer op hulpmiddelen die medewerkers sterker maken in echte werkomgevingen.Die boodschap wordt extra opvallend door het deelnemersveld. In de categorie Industrial Truck was de Deense startup genomineerd naast STILL, onderdeel van de KION Group, en Crown, twee van de meest gevestigde namen in de wereldwijde material-handlingindustrie.Daarmee kreeg de prijs ook het karakter van een klassieke uitdagerstory: een bedrijf van nauwelijks meer dan een jaar oud tegenover industriële reuzen met decennia aan ervaring, wereldwijde verkooporganisaties en grote engineeringteams. De beslissing van de IFOY-jury wijst op een bredere verschuiving. De volgende innovatiegolf in intralogistiek zal niet alleen komen van machines die steeds autonomer worden, maar ook van oplossingen die worden ontworpen rond de mensen die magazijnen elke dag draaiende houden.Decennialang werd intern transport vooral verdeeld in twee categorieën: handmatige trucks die volledig door mensen worden bediend, en geautomatiseerde systemen die de mens uit het transportproces halen. De J1600 laat een derde weg zien. Hij combineert de flexibiliteit, ervaring en aanpassingskracht van de medewerker met de consistentie, uithoudingskracht en herhaalbaarheid van een robot.In haar beoordeling benadrukte de IFOY-jury het dual-mode concept van de J1600, de intuïtieve bediening, de lage instapdrempel en het vermogen om automatisering toegankelijk en economisch haalbaar te maken, vooral voor kleine en middelgrote bedrijven. De onafhankelijke IFOY Innovation Check omschreef de J1600 als een “game changer” voor laagdrempelige automatisering in de intralogistiek.“Dat deze prijs naar een human-in-the-loop robot gaat, is belangrijk,” zegt Jensen. “Het weerspiegelt wat we steeds opnieuw van klanten horen: zij willen geen automatisering die alleen werkt in een perfect gecontroleerd magazijn. Ze willen automatisering die kan functioneren in de echte wereld, naast echte mensen, met alle uitzonderingen, veranderingen en onverwachte situaties die elke dag voorkomen.”De behoefte is duidelijk. Handmatig pallettransport blijft een van de meest voorkomende taken in magazijnen, productiebedrijven, goederenontvangst, opslag en expeditie. Toch aarzelen veel bedrijven om deze processen te automatiseren, omdat traditionele oplossingen vaak IT-integratie, aanpassingen aan infrastructuur, specialistische configuratie en lange implementatietrajecten vereisen. Voor kleinere locaties, middelgrote bedrijven en snel veranderende operaties kan automatisering daardoor buiten bereik lijken.De J1600 is juist voor die omgevingen ontworpen. Medewerkers kunnen hem gebruiken als een normale elektrische pallettruck en pallets handmatig oppakken wanneer menselijk inzicht nodig is. Zodra de pallet klaar is voor transport, selecteert de medewerker op het touchscreen een opgeslagen bestemming en start de rit. De J1600 rijdt vervolgens autonoom naar de bestemming, terwijl de medewerker door kan naar de volgende taak.Nieuwe bestemmingen kunnen eenvoudig worden toegevoegd door de pallettruck handmatig naar de gewenste locatie te rijden en op het touchscreen op “Save Location” te drukken. De training duurt ongeveer 30 minuten. Wifi is optioneel, en het systeem kan worden gebruikt zonder verplichte IT-infrastructuur of systeemintegratie.“We wilden geen automatisering bouwen voor een perfect magazijn,” zegt Jensen. “We hebben de J1600 gebouwd voor echte magazijnen, waar dingen veranderen, mensen improviseren, pallets op nieuwe plekken verschijnen en de beste beslissing soms nog steeds wordt genomen door de persoon die naast de truck staat.”Volgens de IFOY-beoordeling kan de J1600 tot 80 procent van het handmatige werk bij repetitieve transporttaken verminderen. Het voertuig transporteert tot 1.600 kg, gebruikt 3D LiDAR SLAM-technologie ondersteund door een industriële NVIDIA Jetson AI-computer en navigeert in dynamische magazijn- en productieomgevingen. De medewerker kan op elk moment direct de controle overnemen.Veiligheid en samenwerking vormen de kern van het ontwerp. De J1600 gebruikt een meerlaagse veiligheidsarchitectuur met 3D-mapping, twee 2D veiligheids-LiDARs, gecertificeerde componenten, noodstopfuncties en een 360-graden veiligheidsveld. De veiligheidszone past zich aan de snelheid van het voertuig aan, en de medewerker kan de controle altijd terugnemen.Het resultaat is geen robot die een nieuwe manier van werken afdwingt. Het is een vertrouwd hulpmiddel voor de dagelijkse logistiek met een nieuwe mogelijkheid: hij kan zelf rijden wanneer de medewerker dat wil.Het IFOY Test Report concludeerde dat de J1600 inspeelt op de groeiende behoefte aan flexibele automatisering zonder de complexiteit en kosten van grootschalige automatiseringsprojecten. De flexibiliteit van het systeem maakt het mogelijk repetitieve taken te automatiseren, terwijl menselijke tussenkomst onmiddellijk beschikbaar blijft.Voor de Deense startup bevestigt de prijs ook een andere visie op robotica. The Mobile Robot Company werd in november 2024 opgericht door twee Deense robotica-veteranen, bracht in 2026 zijn eerste product op de markt en heeft al distributiepartnerschappen in acht landen opgebouwd.“De IFOY Award winnen is belangrijk omdat het onafhankelijke validatie geeft,” zegt Jensen. “Maar winnen in een categorie met bedrijven als STILL en Crown zegt ook iets over het moment waarin de sector zich bevindt. De toekomst draait niet alleen om grotere vloten en complexere systemen. Ze draait ook om eenvoudige, praktische robots die mensen helpen beter werk te doen.”De marktkans is wereldwijd. Elk jaar worden er wereldwijd meer dan een miljoen pallettrucks verkocht, terwijl een groot deel van het werk dat ze uitvoeren nog altijd handmatig gebeurt. The Mobile Robot Company gelooft dat de volgende automatiseringsgolf niet begint met enorme projecten en grote beloftes, maar met praktische robots die magazijnteams begrijpen, vertrouwen en vanaf de eerste dag kunnen gebruiken.“Wij geloven niet dat de toekomst van magazijnrobotica draait om mensen uit de workflow te duwen,” besluit Jensen. “Het gaat erom mensen betere hulpmiddelen te geven, monotone en repetitieve taken weg te nemen en menselijk inzicht te laten waar het het belangrijkst is.”Over The Mobile Robot Company ApSThe Mobile Robot Company ApS is een Deens robotbedrijf dat mobiele robotoplossingen ontwikkelt voor intern materiaaltransport in magazijnen en productieomgevingen. Het bedrijf werd in november 2024 opgericht door Emil Hauch Jensen en Odin Kudahl Skovsted en lanceerde in 2026 zijn eerste product, de J1600 self-driving pallet jack. The Mobile Robot Company is gevestigd in Hvidovre, Denemarken, en werkt internationaal samen met distributiepartners.

The Mobile Robot Company - J1600 self-driving pallet jack

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