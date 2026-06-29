La collaboration homme-robot récompensée par l’un des grands prix internationaux de la logistique

Emil Hauch Jensen, PDG de The Mobile Robot Company, reçoit le prix IFOY des mains d’Udo Schmidt lors de la cérémonie des IFOY Awards. Emil Hauch Jensen, PDG de The Mobile Robot Company, fait la démonstration du transpalette autonome J1600. Le transpalette autonome J1600 de The Mobile Robot Company

Une startup danoise remporte l’IFOY 2026 avec un transpalette autonome qui redonne aux opérateurs temps, énergie et contrôle.

Nous ne pensons pas que l’avenir de la robotique d’entrepôt consiste à pousser les personnes hors du flux de travail” — Emil Hauch Jensen, CEO of The Mobile Robot Company ApS

STUTTGART, GERMANY, June 29, 2026 / EINPresswire.com / -- Dans les entrepôts et les usines du monde entier, des opérateurs expérimentés parcourent chaque jour les mêmes trajets. Ils déplacent des palettes entre la réception, le stockage, la production et l’expédition. Ils connaissent les allées, les zones encombrées, les charges irrégulières, les imprévus et les moments où le jugement humain fait toute la différence.Mais trop souvent, une grande partie de leur journée est absorbée par des déplacements répétitifs. Des tâches nécessaires, mais rarement celles où l’expérience humaine crée le plus de valeur.C’est précisément ce problème que The Mobile Robot Company a voulu résoudre. Pas en retirant l’opérateur du processus. Pas en demandant aux entrepôts de se réorganiser autour d’un projet d’automatisation lourd. Mais en créant une nouvelle forme de collaboration : un transpalette qui reste aussi simple et familier qu’un outil manuel, tout en prenant en charge les trajets répétitifs lorsque l’opérateur le décide.Cette approche vient d’être récompensée sur l’une des scènes les plus reconnues de l’intralogistique. The Mobile Robot Company ApS a remporté l’ IFOY Award 2026 dans la catégorie Industrial Truck of the Year pour son J1600 self-driving pallet jack, un transpalette à double mode pouvant être utilisé manuellement comme un transpalette électrique classique ou envoyé de manière autonome entre des destinations enregistrées dans l’entrepôt ou l’usine.Pour cette jeune entreprise danoise, fondée en novembre 2024, la récompense marque une étape majeure. Avec le J1600, The Mobile Robot Company s’attaque à l’un des freins les plus persistants de l’automatisation logistique : comment automatiser les transports de palettes du quotidien sans transformer le projet en chantier coûteux, complexe et risqué.« L’automatisation des entrepôts a trop souvent été présentée comme un choix entre deux extrêmes : continuer à tout faire manuellement ou lancer un grand projet d’automatisation », déclare Emil Hauch Jensen, CEO de The Mobile Robot Company ApS. « Nous avons conçu le J1600 pour l’espace entre les deux. L’opérateur garde le contrôle, prend les décisions importantes et gère les situations complexes. Le robot prend en charge les trajets répétitifs qui consomment chaque jour du temps, de l’énergie et de l’attention. »L’IFOY Award, pour International Intralogistics and Forklift Truck of the Year, est considéré comme l’une des distinctions technologiques les plus importantes au monde dans le domaine de l’intralogistique. L’édition 2026 a réuni 49 produits et solutions candidats. Dix-sept finalistes ont été sélectionnés et ont participé à l’IFOY Audit, organisé dans le cadre du TEST CAMP INTRALOGISTICS à Dortmund. Les lauréats sont désignés par un jury international indépendant composé de journalistes spécialisés.Pour The Mobile Robot Company, cette récompense dépasse le simple trophée. Elle reflète un changement plus large dans la manière dont le marché envisage l’automatisation des entrepôts : moins comme un remplacement complet des personnes par des systèmes autonomes, et davantage comme la création d’outils pratiques capables d’augmenter la productivité des opérateurs dans des environnements réels.Le signal est d’autant plus fort que The Mobile Robot Company était finaliste dans la catégorie Industrial Truck aux côtés de STILL, filiale du groupe KION, et de Crown, deux acteurs majeurs et historiques de l’industrie mondiale de la manutention.L’histoire a donc pris la forme d’un véritable scénario de challenger : une startup à peine âgée de plus d’un an face à des groupes industriels disposant de décennies d’expérience, de réseaux commerciaux mondiaux et d’importantes ressources d’ingénierie. Le choix du jury IFOY suggère que la prochaine vague d’innovation en intralogistique ne viendra pas seulement de machines toujours plus autonomes. Elle viendra aussi de solutions conçues autour des personnes qui font fonctionner les entrepôts au quotidien.Depuis des décennies, la manutention s’organise autour de deux modèles principaux : les véhicules manuels, entièrement pilotés par l’homme, et les systèmes automatisés, conçus pour retirer l’humain du flux de transport. Le J1600 propose une troisième voie. Il combine la flexibilité, l’expérience et la capacité d’adaptation de l’opérateur avec la régularité, l’endurance et la répétabilité d’un robot.Dans son évaluation, le jury IFOY a souligné le concept dual du J1600, sa simplicité d’utilisation, sa faible barrière d’entrée et sa capacité à rendre l’automatisation accessible et économiquement pertinente, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. L’IFOY Innovation Check indépendant a décrit le J1600 comme un « game changer » pour l’automatisation à faible seuil d’entrée dans l’intralogistique.« Le fait que ce prix soit attribué à un robot human-in-the-loop est important », ajoute Jensen. « Cela reflète ce que nous entendons constamment de la part des clients : ils ne veulent pas d’une automatisation qui fonctionne uniquement dans un entrepôt parfaitement contrôlé. Ils veulent une automatisation capable de vivre dans le monde réel, aux côtés de vraies personnes, avec les exceptions, les changements et les imprévus qui arrivent chaque jour. »Le besoin est clair. Le transport manuel de palettes reste l’une des tâches les plus fréquentes dans les entrepôts, les sites de production, les zones de réception, de stockage et d’expédition. Pourtant, de nombreuses entreprises hésitent encore à automatiser ces flux, car les solutions traditionnelles exigent souvent une intégration informatique, des modifications d’infrastructure, une configuration par des experts et de longs délais de mise en œuvre. Pour les sites de taille moyenne, les petites équipes ou les opérations qui changent rapidement, l’automatisation peut alors sembler hors de portée.Le J1600 a été conçu pour ces environnements. Les opérateurs peuvent l’utiliser comme un transpalette électrique classique et prendre eux-mêmes les palettes lorsque le jugement humain est nécessaire. Une fois la palette prête à être transportée, l’opérateur sélectionne une destination enregistrée sur l’écran tactile et lance la mission. Le J1600 se rend ensuite automatiquement à destination, tandis que l’opérateur peut passer à la tâche suivante.De nouvelles destinations peuvent être ajoutées simplement en conduisant manuellement le transpalette jusqu’à l’endroit souhaité, puis en appuyant sur « Save Location » sur l’écran tactile. La formation dure environ 30 minutes. Le Wi-Fi est optionnel, et le système peut être utilisé sans infrastructure informatique obligatoire ni intégration système.« Nous n’avons pas voulu construire une automatisation pour un entrepôt idéal », explique Jensen. « Nous l’avons construite pour de vrais entrepôts, où les choses changent, où les gens improvisent, où les palettes apparaissent à de nouveaux endroits, et où la meilleure décision est parfois encore prise par la personne debout à côté du véhicule. »Selon l’évaluation IFOY, le J1600 peut réduire jusqu’à 80 % du travail manuel sur les tâches de transport répétitives. Le véhicule transporte jusqu’à 1 600 kg, utilise une technologie 3D LiDAR SLAM associée à un ordinateur industriel NVIDIA Jetson AI, et navigue dans des environnements dynamiques d’entrepôt et de production. L’opérateur peut reprendre la main immédiatement à tout moment.La sécurité et la collaboration sont au cœur de la conception. Le J1600 s’appuie sur une architecture de sécurité multicouche comprenant une cartographie 3D, deux LiDARs de sécurité 2D, des composants certifiés, des fonctions d’arrêt d’urgence et un champ de sécurité à 360 degrés. La zone de sécurité s’adapte à la vitesse du véhicule, et l’opérateur peut reprendre le contrôle quand il le souhaite.Le résultat n’est pas un robot qui impose une nouvelle manière de travailler. C’est un outil familier du quotidien logistique doté d’une nouvelle capacité : il peut conduire seul lorsque l’opérateur le décide.Le rapport de test IFOY conclut que le J1600 répond au besoin croissant d’une automatisation flexible, sans la complexité ni les coûts des grands projets d’automatisation. Sa flexibilité permet d’automatiser les tâches répétitives tout en conservant une intervention humaine immédiatement disponible.Pour la startup danoise, le prix valide également une autre vision de la robotique. The Mobile Robot Company a été fondée en novembre 2024 par deux vétérans danois de la robotique, a lancé son premier produit en 2026 et a déjà établi des partenariats de distribution dans huit pays.« Remporter l’IFOY Award est important parce qu’il s’agit d’une validation indépendante », déclare Jensen. « Mais gagner dans une catégorie où figuraient des entreprises comme STILL et Crown dit aussi quelque chose du moment que traverse notre industrie. L’avenir ne se résume pas à des flottes plus grandes et à des systèmes plus complexes. Il concerne aussi des robots simples et pratiques, capables d’aider les personnes à mieux travailler. »L’opportunité est mondiale. Plus d’un million de transpalettes sont vendus chaque année dans le monde, tandis qu’une grande partie du travail qu’ils réalisent reste manuelle. The Mobile Robot Company parie que la prochaine vague d’automatisation ne commencera pas par d’immenses projets et de grandes promesses, mais par des robots pratiques que les équipes logistiques peuvent comprendre, adopter et utiliser dès le premier jour.« Nous ne pensons pas que l’avenir de la robotique d’entrepôt consiste à pousser les personnes hors du flux de travail », conclut Jensen. « Il consiste à leur donner de meilleurs outils, à retirer les tâches monotones et répétitives, et à laisser le jugement humain là où il compte le plus. »À propos de The Mobile Robot Company ApSThe Mobile Robot Company ApS est une entreprise danoise de robotique qui développe des solutions mobiles pour les flux internes de matériaux dans les entrepôts et les environnements de production. L’entreprise a été fondée en novembre 2024 par Emil Hauch Jensen et Odin Kudahl Skovsted, et a lancé en 2026 son premier produit, le J1600 self-driving pallet jack. The Mobile Robot Company est basée à Hvidovre, au Danemark, et travaille avec des partenaires de distribution à l’international.

The Mobile Robot Company - J1600 self-driving pallet jack

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