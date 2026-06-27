Türk Yapay Zeka Şirketi Citelens: AI Türkçe ve İngilizce'de Farklı Kaynak Gösteriyor

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Citelens'in 444 ticari soru üzerinde yaptığı araştırmaya göre yapay zeka yanıtlarının Türkçe ve İngilizce'de atıf verdiği kaynakların yalnızca %22'si örtüşüyor.

Pek çok marka yapay zekanın her dilde aynı çalıştığını sanıyor; verilerimiz tersini gösteriyor. Türkçe sorduğunuzda yapay zeka tamamen farklı bir kaynak havuzuna dayanıyor.” — Alper Tekin, Citelens Kurucusu

EDIRNE, TURKEY, June 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- Türk yapay zeka şirketi Citelens'in yayımladığı yeni araştırma, Google'ın yapay zeka yanıtlarının (AI Overviews) aynı ticari soruya Türkçe ve İngilizce sorulduğunda neredeyse tamamen farklı kaynaklara atıf verdiğini ortaya koydu. Citelens, 444 ticari soruyu hem İngilizce hem Türkçe çalıştırarak yapay zekanın her iki dilde gösterdiği kaynakları karşılaştırdı; sonuç, iki dilin pratikte birbirinden bağımsız iki ayrı görünürlük pazarı olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, Türkçe ve İngilizce yapay zeka yanıtlarının atıf verdiği kaynaklar arasındaki örtüşmenin yalnızca %22 olması. Yani bir markanın İngilizce yapay zeka yanıtlarında görünür olması, Türkçe yanıtlarda da görüneceği anlamına gelmiyor. Ayrıca İngilizce sorgular sorguların %96'sında bir yapay zeka yanıtı üretirken, Türkçe'de bu oran %94'te kaldı.

ÖNE ÇIKAN BULGULAR

- Aynı soru için Türkçe ve İngilizce yapay zeka yanıtları, atıf verdiği alan adlarının yalnızca %22'sini paylaşıyor — sorduğunuz dil, kimin atıf aldığını değiştiriyor.

- İngilizce sorgular sorguların %96'sında, Türkçe sorgular ise %94'ünde bir yapay zeka yanıtı (AI Overview) gösterdi.

- İngilizce yanıtlarda atıf alan bir marka, Türkçe yanıtlarda da görüneceğini varsayamaz; bunlar fiilen iki ayrı görünürlük pazarı.

TÜRKİYE'DE SATIŞ YAPAN MARKALAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bulgular özellikle Türkiye pazarına satış yapan ya da çok dilli faaliyet gösteren markalar için doğrudan bir uyarı niteliğinde: İngilizce pazardaki yapay zeka görünürlüğünüz, Türkçe görünürlüğünüz hakkında neredeyse hiçbir şey söylemiyor. Markaların önce Generative Engine Optimization nedir sorusunu netleştirip, bu çalışmayı her dil ve pazar için ayrı ayrı yürütmesi gerekiyor.

Citelens'in kurucusu Alper Tekin, sonuçları şöyle değerlendiriyor: "Pek çok marka, yapay zekanın her dilde aynı çalıştığını varsayıyor. Verilerimiz bunun tam tersini gösteriyor. Türkçe sorduğunuzda yapay zeka, yerel içeriğe, yerel otorite sitelerine ve farklı topluluk tartışmalarına dayanıyor; bu da kaynak havuzunu baştan aşağı değiştiriyor. Türk markaları için iyi haber şu: kendi dilinizde görünür olmak, küresel devlerle değil, yerel rakiplerinizle yarıştığınız bir alan."

İçerik, otorite ve llm seo çalışmalarının Türkçe için ayrıca ele alınması bu nedenle kritik. Markaların nerede atıf alıp nerede eksik kaldığını görmesi için Citelens, her sorgu için ülke ve dili sabitleyerek dile özel bir ai görünürlük analizi sunuyor; böylece Türkçe hedef kitleniz İngilizce bir vekil üzerinden değil, doğrudan Türkçe yanıtlara karşı ölçülüyor. Bu sayede markalar ChatGPT, Perplexity ve Google AI Overviews gibi motorlardaki konumlarını dile özel olarak takip edebiliyor.

METODOLOJİ

Her soru İngilizce (gl=us, hl=en) ve Türkçe (gl=tr, hl=tr) olarak çalıştırıldı. Örtüşme, her iki dilde de yapay zeka yanıtı dönen sorgular üzerinden, atıf verilen alan adı kümelerinin Jaccard benzerliğinin ortalaması alınarak hesaplandı. Çalışma 500 sorgu üzerinden yürütüldü; bunların 444'ü her iki dilde de yanıt döndürdü.

Araştırmanın tamamı ve ham verisi şu adreste yayımlandı: https://citelens.ai/research/turkish-vs-english-ai-answers

CITELENS HAKKINDA

Citelens, markaların ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews ve diğer yapay zeka motorlarında ne sıklıkta ve hangi bağlamda atıf aldığını takip eden bir GEO (Generative Engine Optimization) ve yapay zeka görünürlük platformudur. Solustiq Yazılım ve Yapay Zeka Teknolojileri A.Ş. tarafından Edirne, Türkiye'de geliştirilen Citelens; her sorgu için pazar ve dili sabitleyerek markalara dile özel, ölçülebilir yapay zeka görünürlük verisi sunar.

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