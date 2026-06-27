Visión Digna Lanza #PonElOjo Contra la Ceguera por Diabetes

Estudio OCT macular utilizado para evaluar retina y detectar alteraciones asociadas a retinopatía diabética y edema macular.

La campaña #PonElOjo busca detectar daño ocular por diabetes con apoyo de retinología, OCT e inteligencia artificial en CDMX.

Text: La diabetes puede dañar la retina sin avisar; #PonElOjo busca que la prevención visual empiece antes de perder visión.” — Dr. José Francisco Valdez López, Retinólogo

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, June 27, 2026 / EINPresswire.com / -- Visión Digna anunció el lanzamiento de #PonElOjo, una campaña de salud visual en Miguel Hidalgo enfocada en prevenir la pérdida de visión asociada a diabetes, una de las enfermedades crónicas que puede afectar de forma silenciosa la retina y causar discapacidad visual prevenible.La iniciativa es encabezada por el Dr. José Francisco Valdez López, médico oftalmólogo retinólogo, y busca generar conciencia sobre la importancia de revisar la retina en pacientes con diabetes antes de que aparezcan síntomas como visión borrosa, manchas, distorsión de imágenes, hemorragias intraoculares o baja visual avanzada.“La diabetes puede afectar la retina durante años sin que el paciente lo note. Cuando la visión baja, muchas veces ya existen datos de retinopatía diabética, edema macular diabético o hemorragia vítrea. La campaña #PonElOjo busca recordar que la prevención visual debe empezar antes de perder visión”, señaló el Dr. José Francisco Valdez López.Visión Digna busca consolidarse como una clínica de ojos y centro de salud visual de referencia comunitaria en la alcaldía Miguel Hidalgo, con enfoque en diagnóstico oportuno, estudios oftalmológicos especializados y atención de enfermedades que pueden provocar discapacidad visual. El proyecto se ubica en Lomas de Chapultepec y ofrece servicios relacionados con retina, glaucoma, cataratas, cirugía visual, LASIK y estudios de diagnóstico ocular.Como parte de la campaña #PonElOjo, Visión Digna promoverá la revisión preventiva de pacientes con diabetes mediante evaluación oftalmológica, exploración de fondo de ojo, retinografía, OCT macular y valoración por retinólogo. Estos estudios permiten identificar alteraciones en la retina y la mácula que pueden pasar desapercibidas en etapas iniciales.La campaña también incorporará tecnología innovadora con inteligencia artificial a través de OcuDeep.ai, plataforma orientada a apoyar la detección de ojo diabético y alteraciones oculares asociadas a diabetes. La integración de inteligencia artificial en salud visual busca fortalecer los modelos de tamizaje, referencia temprana y educación comunitaria para pacientes con factores de riesgo.“Queremos que la comunidad de Miguel Hidalgo ponga el ojo en su salud visual. La discapacidad visual no solo afecta la capacidad de leer o manejar; también puede afectar la independencia, la movilidad, el trabajo, la seguridad y la calidad de vida. Por eso necesitamos hablar de prevención, diagnóstico temprano y acceso a tecnología oftalmológica”, agregó el Dr. Valdez López.El llamado está dirigido a pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2, familiares, médicos de primer contacto, endocrinólogos, internistas, empresas, escuelas, asociaciones vecinales y organizaciones comunitarias interesadas en reducir la carga social de la discapacidad visual prevenible.Visión Digna considera que la lucha contra la ceguera prevenible requiere una respuesta médica, tecnológica y comunitaria. Por ello, #PonElOjo iniciará con información sobre retinopatía diabética en CDMX y continuará con comunicados educativos sobre edema macular diabético, glaucoma, cataratas, degeneración macular relacionada con la edad, cirugía LASIK, cirugía de retina y otros temas prioritarios de salud visual.La campaña busca impulsar una conversación pública sobre el valor de acudir a consulta oftalmológica antes de que el daño visual sea irreversible. En el caso de los pacientes con diabetes, una revisión de retina puede ayudar a detectar cambios tempranos y orientar el tratamiento oportuno cuando sea necesario.Acerca de Visión DignaVisión Digna es un proyecto de salud visual en la Ciudad de México enfocado en consulta oftalmológica, estudios de diagnóstico, retina, glaucoma, cataratas, LASIK, cirugía visual y prevención de discapacidad visual. Su objetivo es consolidarse como un referente comunitario en la alcaldía Miguel Hidalgo, acercando tecnología oftalmológica, educación preventiva e inteligencia artificial al cuidado de la visión.Acerca de OcuDeep.aiOcuDeep.ai es una plataforma de inteligencia artificial aplicada a salud visual, orientada a apoyar la detección de ojo diabético y alteraciones oculares en pacientes con riesgo de enfermedad diabética de la retina. Su integración con Visión Digna busca fortalecer estrategias de tamizaje, referencia temprana y prevención de pérdida visual.Contacto de prensa:Visión DignaDr. José Francisco Valdez LópezCiudad de México, MéxicoTeléfono: 55 3711 9263Correo: [admin@ocudeep.ai](mailto:admin@ocudeep.ai)Sitio web: [www.visiondigna.com]( http://www.visiondigna.com Campaña: #PonElOjo

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