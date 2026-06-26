El Gobernador Newsom y Líderes Legislativos anuncian un acuerdo sobre el presupuesto equilibrado para 2026-27 que asegura $0 déficit, mientras sigue financiando la atención médica y servicios esenciales 

Compromiso de ayudar a los Californianos

El acuerdo presupuestario refleja el compromiso constante del Gobernador y la Legislatura de mantener presupuestos equilibrados que protejan a los californianos y preparen al estado para futuras incertidumbres económicas.

La administración del Gobernador Newsom ha priorizado la creación de reservas, la reducción de obligaciones a largo plazo y la realización de inversiones históricas en educación, seguridad pública, vivienda, cuidado de salud, resiliencia climática, infraestructura y oportunidades económicas.

A principio de esta semana, el Gobernador Newsom y los líderes legislativos anunciaron dos acuerdos importantes que forman pilares fundamentales del paquete presupuestario más amplio:

La histórica Ley de Bonos para Veteranos y Viviendas Económicas de 2026 financia la construcción de viviendas, preserva la vivienda asequible y amplía las oportunidades de acceso a la propiedad de vivienda, incluyendo asistencia para veteranos, hogares de ingresos medios y bajos, viviendas de alquiler económicas, así como viviendas provisionales y con servicios de apoyo para personas sin hogar.

La Ley Ahorrar para el Futuro de California (Save for California’s Future Act) es una enmienda constitucional que fortalece el Fondo de Reserva para Emergencias (Rainy Day Fund) del estado y moderniza las salvaguardias fiscales de California para prepararse mejor ante la incertidumbre económica futura. Esta ley también ayudará a proteger a las escuelas y empresas al reducir las obligaciones del fondo fiduciario del seguro de desempleo y los costos potenciales para los empleadores.

Entre sus prioridades clave, el acuerdo de presupuesto equilibrado:

Mantiene un presupuesto equilibrado—no solo para el próximo año fiscal, sino también para el siguiente—reservando más de $6 mil millones de ingresos previstos en una cuenta de reserva.

Continúa invirtiendo en seguridad pública y en iniciativas para mejorar la seguridad de las comunidades en todo California.

Añade miles de millones en fondos para escuelas desde preescolar hasta el 12 grado, colegios comunitarios y educación superior.

Mejora el apoyo a las escuelas y la rendición de cuentas al transferir la gestión del Departamento de Educación al Poder Ejecutivo, y fortalece el papel del Superintendente Estatal para fomentar la alineación de las políticas educativas en todo el sistema de educación pública, desde el pre kínder de transición (TK) hasta la educación superior.

Limita los beneficios fiscales para las grandes empresas del estado con el fin de proteger programas esenciales, incluyendo la tensión médica.

Avanza los esfuerzos para construir más viviendas y abordar el problema de las personas sin hogar, con nuevas medidas de rendición de cuentas.

Mantiene las inversiones en atención de salud conductual y en la implementación de la Proposición 1.

Apoya el acceso al cuidado de salud para los californianos.

Mantiene el liderazgo de California en resiliencia climática, energía limpia y preparación ante incendios forestales.

Invierte en la infraestructura, el crecimiento económico, el desarrollo de la fuerza laboral y la asequibilidad.

Realiza nuevas inversiones para proteger y acelerar los procesos electorales, aumentando el personal, mejorando la difusión y educación para los votantes, y combatiendo la información errónea y la desinformación.

El acuerdo también refleja el compromiso continuo de California con un gestión fiscal responsable, preservando la capacidad del estado para responder a las condiciones económicas mientras protege los programas esenciales de los que dependen los californianos.

El Gobernador, el Senado y la Asamblea continuarán trabajando juntos en el proceso constitucional del presupuesto durante los próximos días.

La base fiscal de California

En los últimos siete años, California ha transformado su panorama fiscal al reducir la deuda, crear reservas históricas, mantener la calificación crediticia del estado y realizar inversiones récord en las personas y la infraestructura que impulsan una de las economías más grandes del mundo. Este presupuesto continúa con este enfoque disciplinado – protegiendo los servicios esenciales de hoy mientras posiciona a California para el éxito a largo plazo.

Desde que el Gobernador Newsom asumió el cargo, California ha:

Creado y mantenido las mayores reservas presupuestarias estatales en la historia de California.

Liquidado miles de millones de dólares en pasivos a largo plazo.

Realizado inversiones históricas en la educación, el transporte, la seguridad pública, las viviendas, la salud conductual, la resiliencia climática y las oportunidades económicas.

Seguido priorizando inversiones de carácter único cuando ha sido oportuno, con el fin de fortalecer la perspectiva fiscal del estado a largo plazo.

Impulsado reformas históricas que equilibran la disciplina fiscal con inversiones a largo plazo, como la modernización de las reservas presupuestarias y el apoyo a iniciativas de vivienda y propiedad de vivienda.

El acuerdo presupuestario del 2026-27 mantiene este enfoque disciplinado, realizando inversiones estratégicas mientras preservando la solidez fiscal de California para los años que vienen. Una hoja informativa está disponible aquí. Aquí puede consultar una hoja informativa en inglés.

Si quieres suscribirte para recibir comunicados en español, haz clic aquí.