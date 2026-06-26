La Gobernadora Hochul Anuncia La Duplicación Del Empire State Service Corps Para Vincular a Más Estudiantes De SUNY Con El Servicio Cívico Y La Preparación Profesional

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el Empire State Service Corps duplicará su tamaño, pasando de 500 a 1,000 plazas disponibles, e incluirá nuevas áreas de programa para atender las necesidades más apremiantes de Nueva York. Esta expansión se propuso en la agenda del Estado del Estado de 2026 de la gobernadora Hochul con el fin de aumentar la capacidad y brindar apoyo en nuevas áreas, como la recuperación tras desastres. La demanda del programa ha superado significativamente el número de plazas disponibles; la cantidad de solicitudes cuadruplica el número de plazas ofrecidas en los campus. Este crecimiento ayudará a SUNY a satisfacer la gran demanda de oportunidades de servicio remunerado, y los puestos se distribuirán por todos los rincones del estado, incluidas aquellas zonas que tradicionalmente han contado con pocas oportunidades de AmeriCorps.

"El Empire State Service Corps apoya a las comunidades locales de todo el estado de Nueva York, al tiempo que involucra a los estudiantes en oportunidades de servicio remunerado significativas", dijo la gobernadora Hochul. "Con la expansión del SUNY Service Corps, aún más estudiantes tendrán la posibilidad de retribuir a sus comunidades locales y adquirir experiencias transformadoras y capacitación práctica mientras se preparan para una amplia variedad de carreras profesionales". Los estudiantes que participan en el Empire State Service Corps dedican al menos 300 horas a realizar servicios comunitarios remunerados y se reúnen periódicamente para compartir experiencias y aprender unos de otros. Al tratarse del programa AmeriCorps más grande del estado de Nueva York, los estudiantes participantes que completan las 300 horas de servicio también reciben una beca educativa AmeriCorps Segal (AmeriCorps Segal Education Award) de hasta 1,400 dólares por su labor.

El rector de SUNY, John B. King Jr., dijo: "El Empire State Service Corps empodera a los estudiantes de SUNY para retribuir a la sociedad, aprender mediante la práctica y ayudar a los demás. Este programa, de gran impacto y capacidad transformadora, es posible gracias a la visión de la gobernadora Hochul; le agradecemos a ella, a la Legislatura Estatal y a la Junta Directiva de SUNY por su apoyo. Al duplicar el SUNY Service Corps, la gobernadora Hochul brinda a más estudiantes de SUNY en todo el estado la oportunidad de apoyar a las comunidades locales y estar preparados para actuar en momentos de crisis, al tiempo que fortalecen sus vínculos cívicos y su preparación profesional".

La Junta Directiva de SUNY dijo: "Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, el Empire State Service Corps ha proporcionado a los estudiantes de SUNY experiencias y oportunidades que transforman vidas, convirtiéndose en un modelo nacional para las organizaciones de servicio estudiantil. Agradecemos a la gobernadora Hochul su firme compromiso con el SUNY Service Corps y con todos los estudiantes y neoyorquinos que se benefician de este programa esencial". El Empire State Service Corps se puso en marcha en el otoño de 2024, gracias a una inversión de 2,75 millones de dólares asignada por la gobernadora Hochul en el presupuesto estatal aprobado para el año fiscal 2025. La primera promoción de miembros del Empire State Service Corps y del Empire State Summer Service Corps acumuló un total de 102.343 horas de servicio durante el programa 2024-25, atendiendo a 74,638 neoyorquinos. Los miembros del Empire State Summer Service Corps también colaboraron en la presentación de 200 nuevas solicitudes para el programa SNAP durante la sesión de verano de 2025. Al duplicar la financiación a 5,5 millones de dólares en el presupuesto estatal aprobado para el año fiscal 2027, la gobernadora Hochul garantizará que el Empire State Service Corps cuente con 1,000 plazas disponibles para que los estudiantes de SUNY retribuyan a sus comunidades a través de diversas oportunidades centradas en el servicio.

Entre las áreas de enfoque en las que tradicionalmente trabajan los miembros del Empire State Service Corps se incluyen:

Discurso cívico y participación ciudadana:

Los estudiantes prestarán servicio, dentro o fuera del campus, con organizaciones como entidades locales sin fines de lucro dedicadas a la participación ciudadana y el discurso cívico, incluyendo actividades no partidistas de difusión y registro de votantes.

Educación:

Tutoría para los niveles K-12: Los estudiantes colaborarán con distritos escolares locales para ofrecer sesiones regulares de tutoría a alumnos de la comunidad que necesiten apoyo académico adicional. Además, gracias al apoyo del Grupo Ibis, 25 miembros del cuerpo recibirán capacitación en la "Ciencia de la Lectura" para fomentar la alfabetización en las escuelas.

Los estudiantes colaborarán con distritos escolares locales para ofrecer sesiones regulares de tutoría a alumnos de la comunidad que necesiten apoyo académico adicional. Además, gracias al apoyo del Grupo Ibis, 25 miembros del cuerpo recibirán capacitación en la "Ciencia de la Lectura" para fomentar la alfabetización en las escuelas. Educación de la primera infancia : Los estudiantes prestarán servicio en centros dedicados a la educación y/o el desarrollo de la primera infancia (por ejemplo, guarderías o centros Head Start).

: Los estudiantes prestarán servicio en centros dedicados a la educación y/o el desarrollo de la primera infancia (por ejemplo, guarderías o centros Head Start). Acompañamiento para el éxito estudiantil: Los estudiantes trabajarán con alumnos de primaria, escuela intermedia y secundaria para apoyar el rendimiento académico y combatir desafíos comunes ajenos a lo académico, tales como el ausentismo crónico, el acceso al aprendizaje socioemocional, la mentoría y el apoyo a la salud mental.

Oportunidad económica:

Completar la solicitud FAFSA: Los estudiantes prestarán servicio a las comunidades locales —mediante visitas a escuelas secundarias de la zona y trabajo en el campus— para ayudar a los alumnos a completar la FAFSA u otros formularios de ayuda financiera.

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