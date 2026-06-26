La Gobernadora Hochul Anuncia La Duplicación Del Empire State Service Corps Para Vincular a Más Estudiantes De SUNY Con El Servicio Cívico Y La Preparación Profesional
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el Empire State Service Corps duplicará su tamaño, pasando de 500 a 1,000 plazas disponibles, e incluirá nuevas áreas de programa para atender las necesidades más apremiantes de Nueva York. Esta expansión se propuso en la agenda del Estado del Estado de 2026 de la gobernadora Hochul con el fin de aumentar la capacidad y brindar apoyo en nuevas áreas, como la recuperación tras desastres. La demanda del programa ha superado significativamente el número de plazas disponibles; la cantidad de solicitudes cuadruplica el número de plazas ofrecidas en los campus. Este crecimiento ayudará a SUNY a satisfacer la gran demanda de oportunidades de servicio remunerado, y los puestos se distribuirán por todos los rincones del estado, incluidas aquellas zonas que tradicionalmente han contado con pocas oportunidades de AmeriCorps.
"El Empire State Service Corps apoya a las comunidades locales de todo el estado de Nueva York, al tiempo que involucra a los estudiantes en oportunidades de servicio remunerado significativas", dijo la gobernadora Hochul. "Con la expansión del SUNY Service Corps, aún más estudiantes tendrán la posibilidad de retribuir a sus comunidades locales y adquirir experiencias transformadoras y capacitación práctica mientras se preparan para una amplia variedad de carreras profesionales". Los estudiantes que participan en el Empire State Service Corps dedican al menos 300 horas a realizar servicios comunitarios remunerados y se reúnen periódicamente para compartir experiencias y aprender unos de otros. Al tratarse del programa AmeriCorps más grande del estado de Nueva York, los estudiantes participantes que completan las 300 horas de servicio también reciben una beca educativa AmeriCorps Segal (AmeriCorps Segal Education Award) de hasta 1,400 dólares por su labor.
El rector de SUNY, John B. King Jr., dijo: "El Empire State Service Corps empodera a los estudiantes de SUNY para retribuir a la sociedad, aprender mediante la práctica y ayudar a los demás. Este programa, de gran impacto y capacidad transformadora, es posible gracias a la visión de la gobernadora Hochul; le agradecemos a ella, a la Legislatura Estatal y a la Junta Directiva de SUNY por su apoyo. Al duplicar el SUNY Service Corps, la gobernadora Hochul brinda a más estudiantes de SUNY en todo el estado la oportunidad de apoyar a las comunidades locales y estar preparados para actuar en momentos de crisis, al tiempo que fortalecen sus vínculos cívicos y su preparación profesional".
La Junta Directiva de SUNY dijo: "Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, el Empire State Service Corps ha proporcionado a los estudiantes de SUNY experiencias y oportunidades que transforman vidas, convirtiéndose en un modelo nacional para las organizaciones de servicio estudiantil. Agradecemos a la gobernadora Hochul su firme compromiso con el SUNY Service Corps y con todos los estudiantes y neoyorquinos que se benefician de este programa esencial". El Empire State Service Corps se puso en marcha en el otoño de 2024, gracias a una inversión de 2,75 millones de dólares asignada por la gobernadora Hochul en el presupuesto estatal aprobado para el año fiscal 2025. La primera promoción de miembros del Empire State Service Corps y del Empire State Summer Service Corps acumuló un total de 102.343 horas de servicio durante el programa 2024-25, atendiendo a 74,638 neoyorquinos. Los miembros del Empire State Summer Service Corps también colaboraron en la presentación de 200 nuevas solicitudes para el programa SNAP durante la sesión de verano de 2025. Al duplicar la financiación a 5,5 millones de dólares en el presupuesto estatal aprobado para el año fiscal 2027, la gobernadora Hochul garantizará que el Empire State Service Corps cuente con 1,000 plazas disponibles para que los estudiantes de SUNY retribuyan a sus comunidades a través de diversas oportunidades centradas en el servicio.
Entre las áreas de enfoque en las que tradicionalmente trabajan los miembros del Empire State Service Corps se incluyen:
Discurso cívico y participación ciudadana:
- Los estudiantes prestarán servicio, dentro o fuera del campus, con organizaciones como entidades locales sin fines de lucro dedicadas a la participación ciudadana y el discurso cívico, incluyendo actividades no partidistas de difusión y registro de votantes.
Educación:
- Tutoría para los niveles K-12: Los estudiantes colaborarán con distritos escolares locales para ofrecer sesiones regulares de tutoría a alumnos de la comunidad que necesiten apoyo académico adicional. Además, gracias al apoyo del Grupo Ibis, 25 miembros del cuerpo recibirán capacitación en la "Ciencia de la Lectura" para fomentar la alfabetización en las escuelas.
- Educación de la primera infancia: Los estudiantes prestarán servicio en centros dedicados a la educación y/o el desarrollo de la primera infancia (por ejemplo, guarderías o centros Head Start).
- Acompañamiento para el éxito estudiantil: Los estudiantes trabajarán con alumnos de primaria, escuela intermedia y secundaria para apoyar el rendimiento académico y combatir desafíos comunes ajenos a lo académico, tales como el ausentismo crónico, el acceso al aprendizaje socioemocional, la mentoría y el apoyo a la salud mental.
Oportunidad económica:
- Completar la solicitud FAFSA: Los estudiantes prestarán servicio a las comunidades locales —mediante visitas a escuelas secundarias de la zona y trabajo en el campus— para ayudar a los alumnos a completar la FAFSA u otros formularios de ayuda financiera.
Futuro Saludable
- Inseguridad alimentaria/SNAP y necesidades básicas: Los estudiantes prestarán servicios dentro o fuera del campus, apoyando a otros estudiantes y a otras personas con programas de asistencia para el programa SNAP, así como con la cobertura de necesidades básicas (lo que podría incluir turnos en una despensa de alimentos del campus) o con otras actividades relacionadas con la inseguridad alimentaria.
- Vida independiente: Los estudiantes promoverán la independencia y la calidad de vida de las personas mayores y las personas con capacidades diferentes.
- Apoyo a personas afectadas por el sistema de justicia: Los estudiantes apoyarán la reinserción y la estabilidad conectando a personas afectadas por el sistema de justicia con recursos, oportunidades y redes comunitarias.
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Apoyo a la salud mental: Los estudiantes recibirán capacitación para desempeñarse como educadores en salud mental, apoyando a sus compañeros o miembros de la comunidad, dentro o fuera del campus, en el desarrollo de prácticas sólidas de salud mental e iniciativas de bienestar general. Los estudiantes promoverán el bienestar ampliando el acceso a recursos de salud mental, esfuerzos de prevención y servicios de apoyo.
Responsabilidad ambiental:
- Sostenibilidad: Los estudiantes participarán en actividades dentro del campus y con organizaciones sin fines de lucro locales y agencias estatales en temas de sostenibilidad, como campañas de reciclaje, plantación de árboles, jardines para polinizadores y divulgación sobre sostenibilidad.
- Acción Climática: Los estudiantes impulsarán iniciativas climáticas a largo plazo mediante la investigación, la educación y el desarrollo de la resiliencia para promover comunidades más saludables (por ejemplo, apoyando a los municipios locales, iniciativas climáticas en el campus, campañas de divulgación climática, etc.).
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Apoyo a Veteranos y Familias Militares: Los estudiantes prestarán servicio en centros anfitriones dedicados a brindar apoyo a militares en servicio activo o veteranos, ya sean individuos, familias o grupos afiliados, a través de la divulgación, la conexión con recursos y servicios de respuesta.
La senadora estatal Toby Ann Stavisky dijo: “Para muchos estudiantes, el voluntariado en su comunidad es un lujo que no pueden permitirse. Sin embargo, el voluntariado y la mejora de nuestra comunidad deben fomentarse. Este programa trabaja activamente para lograrlo. Abre el servicio a todos los estudiantes, no solo a aquellos que pueden trabajar sin remuneración. Agradezco a la Gobernadora Hochul, al rector King y a la Junta Directiva de SUNY por fortalecer el Cuerpo”.
La senadora estatal Patricia Fahy dijo: “Me entusiasma ver el crecimiento del programa Empire State Service Corps, que preparará a aún más estudiantes de SUNY para el futuro. Desde la creación de ESSC, el interés estudiantil en este programa no ha dejado de crecer. La inmersión en nuestras comunidades brinda a los estudiantes una perspectiva integral y centrada en la comunidad, a la vez que realizan servicio comunitario y contribuyen a nuestros vecinos en todo el estado de Nueva York. Quiero agradecer al rector King, a la Junta Directiva de SUNY y a la gobernadora Hochul por su continuo apoyo para seguir ampliando las oportunidades de servicio remunerado y aprendizaje experiencial para los estudiantes de todo el estado”.
El asambleísta Angelo Santabarbara dijo: “Ampliar el Cuerpo de Servicio del Estado de Nueva York (Empire State Service Corps) es una inversión tanto en nuestras comunidades como en la próxima generación de neoyorquinos. Al duplicar el número de plazas disponibles, brindamos a más estudiantes de SUNY la oportunidad de adquirir valiosa experiencia práctica y, al mismo tiempo, marcar una diferencia significativa en la vida de los demás. El servicio fomenta el liderazgo, fortalece las comunidades y prepara a los estudiantes para carreras exitosas. Agradezco a la Gobernadora Hochul por reconocer la enorme demanda de este programa y por garantizar que los estudiantes de todas las regiones de nuestro estado tengan la oportunidad de servir, aprender y liderar”.
La asambleísta Alicia L. Hyndman dijo: “Duplicar la capacidad del Empire State Service Corps —el programa AmeriCorps más grande del estado de Nueva York— permitirá a los estudiantes brindar asistencia en más áreas, como la recuperación ante desastres, además de los programas de participación cívica, educación, oportunidades económicas, protección del medio ambiente, desarrollo saludable y apoyo a veteranos y familias militares. Los participantes reciben un estipendio de hasta $1,400 al acumular al menos 300 horas de servicio, adquiriendo experiencia práctica al servicio de diversas comunidades. La expansión del programa ESSC, contemplada en el presupuesto estatal aprobado hasta el año fiscal 2027, es posible gracias a la gobernadora Kathy Hochul, al presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y a mis colegas en la Legislatura Estatal”.
El asambleísta Michael Cashman dijo: “Me entusiasma que vayamos a duplicar el programa Empire State Service Corps. Ya hemos visto el gran éxito de este innovador programa, y como expresidente de la Comisión Estatal de Nueva York para el Servicio Nacional y Comunitario y defensor desde hace mucho tiempo de los programas AmeriCorps, estoy seguro de que esta expansión animará aún más a los estudiantes a contribuir a la sociedad y a continuar prestando servicio más adelante en su vida”.
El Empire State Service Corps forma parte de los esfuerzos continuos de SUNY para apoyar a los neoyorquinos necesitados y promover el civismo y las oportunidades de servicio entre los estudiantes de SUNY. En marzo, la gobernadora Hochul anunció la apertura de solicitudes anunció la apertura de solicitudes para el tercer año del programa Empire State Service Corps, que comenzará en el otoño de 2026. También en marzo, el rector King y miembros del SUNY Service Corps de toda la región de la Capital participaron en una jornada de servicio en el Regional Food Bank of Northeastern New York para preparar paquetes de alimentos destinados a apoyar a neoyorquinos que enfrentan inseguridad alimentaria. En enero, miembros del Empire State Service Corps prepararon kits de alfabetización como parte de una jornada de servicio para honrar el legado del Dr. Martin Luther King Jr. En noviembre de 2025, los miembros del Empire State Service Corps se movilizaron para apoyar a sus comunidades durante el Día de Acción contra el Hambre de la Gobernadora Hochul, brindando asistencia adicional durante la crisis de inseguridad alimentaria.
Acerca de la State University of New York (SUNY)
La State University of New York (SUNY) es el sistema integral de educación superior más grande de los Estados Unidos; más del 95 por ciento de todos los neoyorquinos viven a menos de 30 millas de alguno de los 64 colegios universitarios y universidades de SUNY. El sistema SUNY cuenta con cuatro centros académicos de salud, cinco hospitales, cuatro facultades de medicina, dos facultades de odontología, una facultad de derecho, la escuela marítima más antigua del país, la única facultad de optometría del estado, 12 Centros de Oportunidades Educativas (Educational Opportunity Centers), más de 30 laboratorios de alfabetización digital ATTAIN y gestiona un Laboratorio Nacional del Departamento de Energía de los EE.UU. En total, SUNY atiende a cerca de 1,7 millones de estudiantes a través de su oferta de cursos y programas con y sin créditos, educación continua y programas de vinculación comunitaria. SUNY supervisa casi una cuarta parte de la investigación académica en Nueva York. El gasto en investigación de todo el sistema asciende a casi 1,500 millones de dólares en el año fiscal 2025, incluyendo contribuciones significativas de estudiantes y docentes. Hay más de tres millones de exalumnos de SUNY en todo el mundo y, anualmente, uno de cada tres neoyorquinos que obtiene un título universitario es egresado de SUNY. Para obtener más información sobre cómo SUNY crea oportunidades, visite suny.edu.
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