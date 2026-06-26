JASEC Modernizará su Sistema de Facturación con la Plataforma Embrix
JASEC implementará Embrix, una plataforma SaaS de última generación para modernizar la facturación eléctrica y optimizar la gestión de ingresos.
Un factor determinante en la adjudicación fue la capacidad de Embrix para cumplir con uno de los requisitos más críticos establecidos por JASEC en el proceso licitatorio: la gestión unificada de la facturación eléctrica prepago y postpago dentro de una única plataforma. Esta funcionalidad permitirá a JASEC optimizar sus operaciones, mejorar la experiencia de los usuarios y respaldar modelos más flexibles de consumo energético.
El proyecto permitirá a JASEC modernizar sus procesos de facturación y gestión de ingresos mediante una plataforma SaaS en la nube preparada para inteligencia artificial (AI-ready), sustituyendo infraestructura heredada y resolviendo desafíos clave como procesos manuales, limitaciones de escalabilidad y falta de visibilidad en tiempo real.
El contrato representa una inversión estratégica significativa para la modernización de la infraestructura de gestión de ingresos de JASEC. Al adoptar un modelo SaaS escalable, la institución podrá optimizar el costo total de propiedad (TCO) y fortalecer su capacidad de crecimiento futuro. Asimismo, una plataforma de facturación preparada para inteligencia artificial aporta valor adicional mediante análisis predictivo, automatización de procesos y detección de anomalías en tiempo real, facilitando una toma de decisiones más ágil, reduciendo pérdidas operativas y mejorando la experiencia de los clientes. En conjunto, esta iniciativa establece una base tecnológica flexible y preparada para el futuro, orientada a la innovación y la excelencia operativa.
La plataforma Embrix proporcionará:
• Gestión unificada de facturación prepago y postpago en un único sistema (requisito clave de la licitación).
• Automatización de los procesos de facturación y gestión de ingresos.
• Visibilidad de datos en tiempo real y capacidades avanzadas de analítica.
• Integración con medidores inteligentes (AMI) y sistemas de pago digitales.
• Portales de autoservicio para clientes.
• Cumplimiento de marcos regulatorios como los establecidos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
“Ser seleccionados mediante un proceso de licitación pública competitivo refuerza la posición de Congero como un socio confiable para iniciativas complejas de transformación digital. Uno de los principales diferenciadores en este proceso fue nuestra capacidad para cumplir con requerimientos avanzados, como la gestión unificada de modelos de facturación prepago y postpago”, afirmó Thomas Cong, CEO de Congero Technology Group.
Este proyecto se alinea con las tendencias globales del sector de servicios públicos, donde cada vez más organizaciones adoptan sistemas de facturación en la nube impulsados por inteligencia artificial (BSS) para fortalecer la gestión de ingresos, incrementar la agilidad operativa y mejorar la experiencia del cliente.
“Esta adjudicación representa un paso estratégico hacia la modernización de la gestión de ingresos y la adopción de modelos de servicio más flexibles y eficientes para las empresas de servicios públicos”, agregó Celio Rosa, CRO de Congero Technology Group.
Se espera que la fase de implementación inicie en los próximos meses como parte de la hoja de ruta de transformación digital de JASEC.
Acerca de JASEC
La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) es una entidad pública costarricense responsable de la distribución de energía eléctrica y otros servicios relacionados. Atiende a clientes residenciales y comerciales, destacándose por su compromiso con la excelencia operativa, la innovación y la calidad del servicio.
Acerca de Congero Technology
Congero Technology es una firma especializada en consultoría y transformación digital, enfocada en plataformas SaaS, sistemas de facturación (BSS), soluciones impulsadas por inteligencia artificial y proyectos de modernización empresarial para sectores como servicios públicos, telecomunicaciones y servicios financieros.
Leidy Sandi
Congero Technology Group
+506 8303 4260
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.