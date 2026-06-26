La Gobernadora Hochul Anuncia Que Se Sirvieron 396 Millones De Comidas Escolares Gratuitas en Todo El Estado Durante El año Escolar 2025-2026

Para marcar el final del año escolar, la gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se han servido 396 millones de comidas escolares gratuitas en las escuelas de todo el estado. El Programa de Comidas Escolares Universales de la gobernadora Hochul, lanzado el año pasado, garantiza a todos los estudiantes del estado de Nueva York el acceso a un desayuno y un almuerzo saludables en las escuelas participantes, ayudándoles a prosperar dentro y fuera del aula. Al eliminar cualquier requisito financiero para recibir este beneficio, el estado de Nueva York ha igualado las condiciones al aliviar la carga económica de las familias.

"Es sencillo: ningún niño debería pasar hambre; por eso implementamos las comidas escolares gratuitas en todo el estado", dijo la gobernadora Hochul. "Garantizar que los estudiantes tengan acceso a comidas saludables mejora su bienestar mental y su rendimiento académico. En un momento en que a las familias les preocupa el costo de los productos básicos, Nueva York se enorgullece de apoyar el éxito de nuestros niños y reducir los gastos de las familias en todo el estado".

Para el año académico 2025-2026, Nueva York ha:

Entregado más de 396 millones de comidas escolares gratuitas a los estudiantes de Nueva York

Ayudado a las familias de todo el estado a ahorrar hasta 450 millones de dólares al mes en gastos de alimentación

El presupuesto aprobado para el año fiscal 2027 incluyó 395 millones de dólares para comidas escolares —un aumento interanual de 55 millones de dólares—, exigiendo que todos los distritos escolares, escuelas chárter y escuelas no públicas que participan en el programa nacional de almuerzos y desayunos escolares ofrezcan desayuno y almuerzo gratuitos a todos los estudiantes, independientemente de los ingresos de sus familias. Bajo este programa, el Estado cubrirá la parte del costo correspondiente al estudiante para todas las comidas servidas a aquellos alumnos que no recibían comidas gratuitas anteriormente.

Betty A. Rosa, comisionada del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, dijo: "Todos los estudiantes merecen tener acceso a comidas saludables y nutritivas cada día escolar. Gracias a nuestra colaboración con la gobernadora Hochul y con las escuelas de todo Nueva York, el Departamento de Educación del Estado se enorgullece de administrar el Programa de Comidas Escolares Universales, lo que ayuda a garantizar que los alumnos lleguen al aula listos para aprender. Al ofrecer desayuno y almuerzo gratuitos a todos los niños, fomentamos el bienestar estudiantil, reforzamos el éxito académico, aliviamos la carga económica de las familias y construimos comunidades escolares más saludables y equitativas en todo nuestro estado".