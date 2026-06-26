DEQ announces joint public hearing on Amazon data center and Duke Energy air quality permits in Richmond County

The NC Department of Environmental Quality’s Division of Air Quality (DAQ) will hold a public hearing to receive public comments on two draft air quality permits for separate facilities in Richmond County related to powering a proposed data center.

Amazon Data Services plans to construct the Energy Way Tech Campus data center on Airport Road in Hamlet. The data center will be temporarily powered by new Duke Energy engines before the facility is connected to the grid. Amazon would also operate its own back up emergency engines at the site.

The public hearing will be on July 30. Public comments will be accepted until July 31.

What: Public Hearing on Amazon Data Services and Duke Energy Richmond air permits

Date and Time: Thursday, July 30, 2026, at 6 p.m. (doors open at 5:30 p.m.)

Location: Old Richmond County Courthouse, Courtroom A

Address: 114 E. Franklin St., Rockingham

Duke Energy Progress Richmond County Combustion Turbine Facility has applied to modify its existing air quality permit to allow it to construct and operate 57 new diesel-fired engines on Amazon’s property to provide power to the data center. Duke Energy refers to this as “bridge power.” Duke Energy would be required to retire the bridge power engines within one year after it begins operation.

Additionally, Amazon has applied for a new air quality permit to construct and operate 588 new diesel fired emergency engines that will provide backup power. These emergency engines will remain on site after the bridge power project is retired.

Under normal operation, the bridge power and the backup engines would not operate concurrently, but there may be limited concurrent operation during testing and startup.

Both the Amazon and Duke Energy applications require Title V major source air quality permits. Both facilities have agreed to emission limits to avoid triggering the federal Prevention of Significant Deterioration permitting program. Both Amazon and Duke Energy would be required to conduct emission testing to demonstrate their respective engines can comply with these emission limits.

DAQ has reviewed permit applications from both Amazon and Duke Energy. Air dispersion modeling determined that the emissions at each facility are not expected to violate health-based air quality standards.

Copies of the public notice, draft permit, draft permit review, permit application, draft community engagement report, and a one-page fact sheet are available online for both applications.

The public is encouraged to attend the upcoming hearing and provide comments on the proposed action. Sign-up will be available upon arrival. Oral comments at the hearing should be limited to three minutes or less. Written comments may also be submitted during the hearing.

Comments on these draft permits can also be submitted by email to DAQ.publiccomments@deq.nc.gov with the subject line “Amazon.25A and DukeRichmond.26C” or by leaving a voicemail at 919-707-8726. In your comment, please identify which draft permit (Amazon, Duke Energy, or both) you are commenting on.

Comments can also be mailed to:

NCDEQ Division of Air Quality

1628 Mail Service Center

Raleigh, North Carolina 27699-1628

The public comment period ends on July 31, 2026. DAQ will consider all public comments before making a final decision on the proposed permit.

Spanish interpretation will be available at the public hearing. If you need this information in another language, please call 919-707-8446 or send an email to Shawn.Taylor@deq.nc.gov.

La División de Calidad del Aire (DAQ) del Departamento de Calidad Medioambiental de Carolina del Norte celebrará una audiencia pública para recabar comentarios de la ciudadanía sobre dos borradores de permisos de calidad del aire para dos instalaciones distintas del condado de Richmond, relacionadas con el suministro eléctrico de un centro de datos propuesto.

Amazon Data Services tiene previsto construir el centro de datos Energy Way Tech Campus en Airport Road, en Hamlet. El centro de datos se alimentará temporalmente con los nuevos motores de Duke Energy hasta que la instalación se conecte a la red eléctrica. Amazon también pondría en marcha sus propios motores de emergencia de reserva en las instalaciones.

La audiencia pública tendrá lugar el 30 de julio. Se aceptarán comentarios del público hasta el 31 de julio.

Qué: audiencia pública sobre los permisos para el aire de Amazon Data Services y Duke Energy Richmond

Fecha y hora: jueves, 30 de julio de 2026, a las 6:00 p. m. (se abrirán las puertas a las 5:30 p. m.)

Ubicación: Old Richmond County Courthouse, Courtroom A

Dirección: 114 E. Franklin St., Rockingham

La central de turbinas de combustión de Duke Energy Progress en el condado de Richmond ha solicitado una modificación de su permiso vigente de calidad del aire para poder construir y poner en funcionamiento 57 nuevos motores diésel en los terrenos de Amazon con el fin de suministrar energía al centro de datos. Duke Energy se refiere a esto como “energía puente”. Duke Energy estaría obligado a retirar el proyecto de suministro eléctrico provisional en el plazo de un año desde que entre en funcionamiento.

Además, Amazon ha solicitado un nuevo permiso de calidad del aire para construir y poner en funcionamiento 588 nuevos generadores de emergencia diésel que proporcionarán energía de reserva. Estos generadores de emergencia permanecerán en el sitio una vez que se haya dado de baja el proyecto de suministro eléctrico del puente.

En condiciones normales de funcionamiento, la alimentación del puente y los generadores de reserva no funcionarían al mismo tiempo, pero podría darse un funcionamiento simultáneo limitado durante las pruebas y la puesta en marcha.

Tanto la solicitud de Amazon como la de Duke Energy requieren permisos de calidad del aire para fuentes importantes, en virtud del Título V. Ambas instalaciones han acordado unos límites de emisiones para evitar que se active el programa federal de concesión de permisos “Prevención del Deterioro Significativo”. Tanto Amazon como Duke Energy estarían obligados a realizar pruebas de emisiones para demostrar que sus respectivos motores pueden cumplir con estos límites de emisiones.

La DAQ ha examinado las solicitudes de permiso presentadas tanto por Amazon como por Duke Energy. Los modelos de dispersión atmosférica han determinado que no se prevé que las emisiones de cada instalación incumplan las normas de calidad del aire basadas en criterios de salud.

Las copias del anuncio público, el borrador de la autorización, el borrador de la revisión de la autorización, la solicitud de autorización, el borrador del informe de participación ciudadana y una ficha informativa de una página están disponibles en línea.

Se anima al público a asistir a la próxima audiencia y a hacer comentarios sobre la acción propuesta. La inscripción podrá realizarse a la llegada. Los comentarios verbales en la audiencia deben limitarse a tres minutos o menos. También podrán presentarse comentarios por escrito durante la audiencia.

También se pueden enviar comentarios sobre estos borradores de permisos por correo electrónico a DAQ.publiccomments@deq.nc.gov con el asunto “Amazon.25A y DukeRichmond.26C”, o dejando un mensaje de voz en el número 919-707-8726. En su comentario, indique a qué borrador de permiso (Amazon, Duke Energy o ambos) se refiere.

También se pueden enviar comentarios por correo postal a:

NCDEQ Division of Air Quality

1628 Mail Service Center

Raleigh, North Carolina 27699-1628

El periodo de comentarios públicos termina el viernes, 31 de julio de 2026. La DAQ tendrá en cuenta todos los comentarios públicos antes de tomar una decisión definitiva sobre el permiso propuesto.

En la audiencia pública habrá servicio de interpretación al español. Si necesita más información en otro idioma, llame al 919-707-8446 o envíe un correo electrónico a Shawn.Taylor@deq.nc.gov.