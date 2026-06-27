Superfood Sardina Brendi Azərbaycana Gəlir və Metabolik Xəstəliklə Mübarizəyə Dəstək Verəcək
Metabolik xəstəliklə mübarizə üçün Oba Corp MWA sertifikatlı, təmiz, 12 saatlıq "dənizdən konservəyə" "Superfood" Mega Sardines-i Azərbaycana gətirir.BAKU, AZERBAIJAN, June 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- ABŞ-da yerləşən Medical Wellness Association (MWA) metabolik xəstəliyi qlobal sağlamlıq sahəsində 1 nömrəli prioritet elan edib. Təşkilatın təqdim etdiyi məlumatlara əsasən, metabolik pozuntular ürək-damar xəstəliklərindən tutmuş müxtəlif xərçəng növlərinə qədər ölüm hallarının əsas səbəblərinin təməlində dayanır.
Qiymətləndirmələr göstərir ki, Azərbaycanda böyüklərin 50-60%-i metabolik xəstəliklərdən əziyyət çəkir.
Bəs metabolik xəstəlik nədir?
Bu, əsasən həyat tərzi ilə əlaqəli bir xəstəlikdir. Fiziki aktivliyin və əzələ kütləsinin az olması, eyni zamanda şəkər və karbohidratlarla zəngin qidalanma nəticəsində insulin hormonunun səviyyəsi tez-tez yüksəlir. Zaman keçdikcə bu vəziyyət insulin müqavimətinə, daha sonra isə prediabetə, piylənməyə, 2-ci tip diabetə və qaraciyərin piylənməsinə səbəb olur.
İnsulin müqaviməti yüksək iltihab yaradan bir vəziyyət olduğundan, məhz bu iltihab ürək-damar xəstəliklərinin və müxtəlif xərçəng növlərinin inkişafına zəmin yaradır.
Metabolik xəstəliklə mübarizənin ən vacib vasitələrindən biri düzgün qidalanmadır. Qida dəyəri yüksək olan, zülal və sağlam yağlarla zəngin təbii məhsullar bu xəstəliklərlə mübarizə üçün ən effektiv qidalanma modelinin əsasını təşkil edir. Bu baxımdan sardinalardan daha ideal qida tapmaq çətindir.
Medical Wellness Association-un təsisçi idarə heyəti və akademik heyət üzvü Ceyms Maykl Lafferti bildirir:
"İnsanların istehlak edə biləcəyi ən qidalandırıcı məhsullardan biri məhz sardinadır. Lakin bütün sardinalar eyni deyil. Sardinaların tutulduğu sular və onların emal prosesi məhsulun tərkibi, təravəti və qida dəyərində ciddi fərqlər yarada bilər."
Filippin mənşəli Mega Sardines brendi dünyada Medical Wellness Association tərəfindən "Superfood" sertifikatı alan yeganə sardina brendi olub.
Mega Sardines-i fərqləndirən iki əsas amil mövcuddur:
Birincisi, məhsul dünyanın ən təmiz akvatoriyalarından hesab olunan Cənubi Sakit Okean sularında ovlanır.
İkincisi isə şirkətin tam inteqrasiya olunmuş istehsal modelidir. Mega Sardines "Dənizdən Konservəyə 12 Saatda" prinsipi ilə fəaliyyət göstərir. Sardinalar tutulduqdan sonra cəmi 12 saat ərzində emal edilərək konservləşdirilir ki, bu da məhsulun təravətini və qida dəyərini qoruyur, eyni zamanda konservantlardan istifadəyə ehtiyacı minimuma endirir.
Əksər sardina istehsalçıları üçün bu proses günlərlə, bəzi hallarda isə həftələrlə davam edir.
Oba Korporasiyasının təşəbbüsü nəticəsində Mega Sardines 2026-cı ilin iyul ayından etibarən Azərbaycanda satışa çıxarılacaq. Bununla da Azərbaycan Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda bu superfood məhsulu idxal edən ilk ölkə olacaq.
KD
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