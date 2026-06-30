Revieve veröffentlicht neue DACH-Studie zu den Beauty-Trends 2026

Neue Studie zeigt, wie KI, wissenschaftlich fundierte Hautpflege und Personalisierung den Beauty-Kauf in der DACH-Region verändern.

BERLIN, BERLIN, GERMANY, June 30, 2026 / EINPresswire.com / -- Revieve , weltweit führender Anbieter KI-gestützter Beauty-Technologien, veröffentlicht heute den neuen Consumer-Insights-Report „The Future of Beauty in DACH: Consumer Trends Shaping 2026“. Die Studie beleuchtet die wichtigsten Entwicklungen, die den Beauty-Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz derzeit prägen und künftig bestimmen werden.Die Erkenntnisse basieren auf Hunderten Millionen KI-gestützter Beauty-Interaktionen auf der globalen Plattform von Revieve. Über diese Plattform bieten zahlreiche der weltweit führenden Beauty-Marken und Händler personalisierte digitale Beauty-Erlebnisse, KI-gestützte Hautanalysen und individuelle Produktempfehlungen an.Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Wandel im Konsumentenverhalten: Verbraucher legen zunehmend Wert auf klinisch belegte Wirksamkeit, transparente Inhaltsstoffe, personalisierte Empfehlungen und digitale Einkaufserlebnisse, während klassische Massenmarktangebote zunehmend an Bedeutung verlieren.Wissenschaftlich fundierte Hautpflege auf dem VormarschObwohl Deutschland traditionell ein vom Massenmarkt geprägter Beauty-Markt ist, investieren Verbraucher in der gesamten DACH-Region zunehmend in hochwertige Hautpflege mit wissenschaftlich belegter Wirksamkeit und klinisch validierten Formulierungen.Die aktuellen Daten von Revieve zeigen, dass Vertrauen, fundierte Informationen und Personalisierung heute die entscheidenden Faktoren bei Kaufentscheidungen sind. Verbraucher suchen gezielt nach Produkten mit nachweisbarer Wirksamkeit – nicht nach bloßen Marketingversprechen.KI wird zum neuen Beauty-BeraterKünstliche Intelligenz verändert grundlegend, wie Verbraucher Beauty-Produkte entdecken und auswählen.Von KI-gestützten Hautanalysen bis hin zu personalisierten Hautpflegeroutinen helfen digitale Beauty-Lösungen dabei, sich in einem immer komplexeren Produktangebot besser zurechtzufinden und Kaufentscheidungen mit größerer Sicherheit zu treffen.Dabei ersetzt KI die persönliche Beratung nicht. Vielmehr ergänzt sie die Expertise von Beauty-Beratern, indem individuelle Empfehlungen jederzeit und kanalübergreifend – online wie im stationären Handel – verfügbar werden.Gen Z und Gen X prägen den Beauty-Markt gemeinsamDie Studie zeigt, dass der Hautpflegemarkt in der DACH-Region deutlich generationsübergreifender ist, als viele Marken vermuten.Während die Generation Z die Digitalisierung und interaktive Beauty-Erlebnisse maßgeblich vorantreibt, sind nahezu sieben von zehn Hautpflege-Konsumenten 25 Jahre oder älter. Besonders die Generation X zählt aufgrund ihrer hohen Kaufkraft und starken Markenloyalität zu den wirtschaftlich attraktivsten Zielgruppen.Für Beauty-Marken eröffnet sich damit die Möglichkeit, Strategien zu entwickeln, die sowohl digital affine Konsumenten als auch erfahrene Hautpflege-Nutzer ansprechen, die Wert auf wissenschaftlich fundierte und klinisch belegte Lösungen legen.Personalisierung wird zur neuen ErwartungDie Studie zeigt außerdem, dass sich die Hautpflegebedürfnisse von Verbraucher zu Verbraucher deutlich unterscheiden. Dadurch gewinnt KI-gestützte Personalisierung weiter an Bedeutung.Bemerkenswert ist, dass 22 Prozent der Konsumenten ihren eigenen Hauttyp nicht kennen. Für Beauty-Marken bietet dies großes Potenzial, digitale Hautanalysen und edukative Angebote einzusetzen, um Verbrauchern mehr Sicherheit bei der Produktauswahl zu geben.Da Konsumenten zunehmend auf strukturierte Hautpflegeroutinen setzen, anstatt einzelnen Produktneuheiten hinterherzulaufen, entwickeln sich personalisierte Empfehlungen zu einem festen Bestandteil der modernen Customer Journey.Strategische Chancen für Beauty-MarkenDer Studie zufolge werden künftig vor allem jene Marken erfolgreich sein, die folgende Faktoren miteinander verbinden:Wissenschaftliche und klinische GlaubwürdigkeitKI-gestützte PersonalisierungAufklärung rund um Hautgesundheit und InhaltsstoffeNahtlose Omnichannel-ErlebnisseLangfristige Strategien zum Aufbau von Vertrauen und KundenbindungDurch die Verbindung intelligenter Technologien mit wissenschaftlich fundierter Hautpflege können Beauty-Marken relevantere Kundenerlebnisse schaffen und gleichzeitig Engagement, Conversion und Kundenbindung über digitale und stationäre Vertriebskanäle hinweg nachhaltig steigern.Den vollständigen Report finden Sie hier Über RevieveRevieve ist die führende Beauty Commerce Intelligence Platform und unterstützt Beauty-Marken und Händler dabei, personalisierte Kundenerlebnisse zu schaffen, wertvolle Daten zu gewinnen und intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen.Die Plattform vereint KI, branchenspezifische Beauty-Intelligenz und eine leistungsstarke Datenbasis in einer integrierten Lösung für Hautpflege, Make-up, Haarpflege, Wellness und Nutrition.Revieve gestaltet nicht nur digitale Beauty-Erlebnisse – Revieve gestaltet die Zukunft des Beauty Commerce.PressekontaktVitalia VasilkovaMarketing DirectorE-Mail: vitalia@revieve.com

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