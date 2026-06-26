Fundación Proyecto PaMaRa celebra el 5K “Cada Paso por la Familia” 2026 bajo el lema “Raíces y Esperanza”
La jornada, que se realizará el 27 de junio, promueve el bienestar mediante el deporte y la conexión intergeneracional.SAN JUAN, PUERTO RICO, June 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- La Fundación Proyecto PaMaRa anunció la edición 2026 de su evento 5K Cada Paso por la Familia, que se celebrará el próximo 27 de junio de 2026, a las 6 a.m. en Eco's Sports Park en San Juan, Puerto Rico.
Bajo el lema “Raíces y Esperanza”, esta edición estará dedicada a los abuelos y adultos mayores, destacando su rol fundamental en la construcción de la familia y la comunidad. El evento busca reunir a más de 2,500 participantes, entre familias, corredores y aliados comunitarios, en una jornada que promueve el bienestar a través del deporte y la conexión intergeneracional.
Inspirado en la idea de que “las raíces nos trajeron hasta aquí y la esperanza nos impulsa hacia adelante,” el 5K invita a cada participante a correr o caminar por alguien especial: un abuelo, un hijo, una familia o un sueño.
En línea con su misión, la Fundación Proyecto PaMaRa continúa creando espacios que fortalecen los lazos familiares y fomentan el bienestar integral en la comunidad.
Los interesados pueden registrarse en:
https://eventivate.com/Events/View/5K-Cada-Paso-Por-La-Familia-2026
SOBRE FUNDACIÓN PROYECTO PAMARA
Fundación sin fines de lucro creada por Rauw Alejandro, su madre María Nelly Ruiz Nieves y su hermana Paola María Ocasio Ruiz, que acompaña a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de las artes, los deportes, el medio ambiente, la espiritualidad y la psicoeducación. Con base en Puerto Rico y acciones en América Latina y EE. UU., PaMaRa continúa expandiendo su misión bajo el lema: “Creando Sueños, Inspirando Vidas, Acompañando Caminos.”
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Stephany Torres
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