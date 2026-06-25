La Gobernadora Hochul Anuncia la Asignación de Más de 43 Millones de Dólares a Gobiernos Locales para Mejorar la Seguridad Vial Como Parte de su Enfoque de "Sistema Seguro" Hacia Cero Muertes en las Carreteras Estatales

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la asignación de una segunda ronda de fondos, por un total de 43,2 millones de dólares, para ayudar a los gobiernos locales a mejorar la seguridad vial mediante la reducción de casos en los que los vehículos se desvían involuntariamente de sus carriles y la disminución de la gravedad de los accidentes resultantes. Estos fondos forman parte del enfoque integral de "Sistema Seguro" del Departamento de Transporte del Estado, orientado a lograr cero muertes en las carreteras, y apoyarán mejoras viales —incluidas nuevas barreras de seguridad, señalización y marcas en el pavimento— en municipios de todo el estado. En el estado de Nueva York, el 44 por ciento de las muertes por accidentes ocurren cuando un vehículo se sale de su carril.

"Mantener a los neoyorquinos seguros es mi máxima prioridad, y eso incluye hacer todo lo posible para mejorar la seguridad en nuestras carreteras para todos los que las utilizan", dijo la gobernadora Hochul. "Estamos realizando inversiones sin precedentes para reducir los accidentes y proteger a los neoyorquinos mediante mejoras basadas en el sentido común, como barreras de seguridad, mejor señalización y marcas viales. Esta financiación refuerza dicho compromiso y apoya a las comunidades locales de todo el estado con los recursos necesarios para salvar vidas".

Como parte de sus esfuerzos para promover un enfoque de Sistema Seguro Hacia Cero Muertes, el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York publicó en el verano de 2024 el Plan de Acción de Seguridad contra Salidas de la Vía (Roadway Departure Safety Action Plan). Este plan recomienda un enfoque integral por parte del NYSDOT y sus agencias asociadas para reducir las muertes y lesiones graves que se producen cuando los vehículos se salen involuntariamente de sus carriles o de la carretera. En consonancia con el plan, el NYSDOT se centra en mejoras de ingeniería y campañas de educación y concienciación pública, mientras que el Comité de Seguridad Vial de la Gobernadora (GTSC) coordina las actividades de las fuerzas del orden.

La comisionada del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, Marie Therese Dominguez, dijo: "Reducir las víctimas mortales y las lesiones graves en nuestras carreteras es el objetivo del 'Enfoque de Sistema Seguro hacia Cero Muertes' del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT) y, gracias al apoyo inquebrantable de la gobernadora Hochul, estamos cada vez más cerca de lograrlo. La inversión de la gobernadora Hochul en seguridad pública —específicamente, los fondos que hoy destinamos a nuestros socios locales— ayudará a crear carreteras más seguras en todo el estado, aumentando las probabilidades de que los automovilistas y sus pasajeros, así como los ciclistas y peatones, lleguen a sus destinos de manera segura y sin incidentes".

El comisionado interino del Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York, Christian Jackstadt, dijo: "El GTSC se toma muy en serio su papel de apoyo a las iniciativas de seguridad vial, y nos complace colaborar en este esfuerzo proporcionando fondos a las fuerzas del orden para coordinar patrullas de seguridad adicionales. La seguridad vial es responsabilidad de todos; debemos estar atentos a nuestro entorno y a los demás conductores. Trabajar juntos es la única manera de alcanzar nuestra meta de cero muertes en las carreteras de Nueva York".

Los fondos para estos proyectos se obtuvieron a través del Programa de Mejora de la Seguridad Vial de la Administración Federal de Carreteras (FHWA). Este programa tiene como fin apoyar el diseño y la construcción de medidas destinadas a reducir las salidas de la calzada o del carril y a disminuir la probabilidad de que los accidentes derivados de dichas salidas provoquen muertes o lesiones graves. Entre estas medidas se incluyen, entre otras, el refuerzo del señalamiento horizontal (marcas viales), señales de advertencia en curvas, bandas sonoras y barreras de separación central.

La financiación anunciada hoy complementa la partida inicial de 32 millones de dólares asignada en diciembre para ayudar a los gobiernos locales a mejorar la seguridad vial. Asimismo, se suma a otros 90 millones de dólares reservados para que el NYSDOT realice mejoras de seguridad en las carreteras que integran el sistema vial estatal. Hasta la fecha, el Estado de Nueva York ha invertido más de 75 millones de dólares en seguridad vial desde el año pasado. Entre las localidades que recibirán financiación se incluyen:

Región de la Capital (4,7 millones de dólares)

Municipios de Berne, Voorheesville, Rensselaerville, Westerlo y Guilderland (condado de Albany): 1,82 millones de dólares para instalar barreras de seguridad, señalización de líneas centrales y de borde, y señalización mejorada en curvas en las carreteras Rock Rd, Ketcham Rd, Beaver Dam Rd, Ravine Rd, Switzkill Rd, CR 401, Bear Swamp Rd, E. Lydius St, Hurst Rd, Siver Rd, W. Old State Rd y Gardener Rd.

Condado de Greene: 166,000 dólares para desarrollar un Plan de Seguridad Vial Local.

Municipios de Halfmoon y Wilton (condado de Saratoga): 2,14 millones de dólares para instalar señales de advertencia de curvas, señalización mejorada en curvas y barreras, así como para ampliar los arcenes e instalar bordes de seguridad en las carreteras Ushers Rd, Anthony Rd, Brookwood Rd, Towpath Rd, Sitterly Rd y Louden Rd.

Municipio de Greenwich, condado de Washington: $535,000 para instalar líneas centrales y líneas de borde en North Rd, Lick Springs Rd y Thomson Rd, y para desarrollar un Plan de Seguridad Vial Local.

Finger Lakes ($2 millones)

Municipios de LeRoy y Stafford, condado de Genesee: $738,000 para añadir arcenes en South Street Rd y Fargo Rd.

Municipios de Galen, Arcadia y Macedon, condado de Wayne: $950,000 para añadir y ampliar arcenes en Old Route 31, Fairville Maple Ridge Rd y Wayneport Rd.

Municipios de Naples, Canadice y Richmond, condado de Ontario: $322,000 para instalar barreras de seguridad en County Route 36.

Hudson Valley ($9.9 millones)

Villa de Chestnut Ridge, condado de Rockland: $568,000 para la ampliación de arcenes y la eliminación de objetos fijos en South Pascack Rd.

Municipios de New Paltz y Marbletown, condado de Ulster: $1.02 millones para instalar sistemas CARDS, tratamientos de fricción y señales de advertencia de curvas en Mountain Rest Rd y Mohonk Rd.

Ciudad de New Rochelle y Villa de Larchmont, condado de Westchester: $8.33 millones para instalar señales de advertencia de curvas, señalización mejorada para curvas, líneas centrales, líneas de borde, sistemas CARDS y balizas intermitentes en Pinebrook Blvd, Chatsworth Ave y Palmer Ave.

Long Island ($1.58 millones)

Municipio de Brookhaven, condado de Suffolk: $1.58 millones para instalar marcas retrorreflectantes incrustadas en ranuras (grooved-in) en Sunrise Hwy S Service Rd, Mill Rd, Holbrook Rd, Mark Tree Rd, Gnarled Hollow Rd, Old Town Rd, Waverly Ave, South St, Wading River Rd, Neighborhood Rd, Longwood Rd, W Baretlett Rd, Lower Rocky Point Rd, N Country Rd, Coram Mt Sinai Rd, Smith Rd, Rocky Point Landing Rd, Ronkonkoma Ave, Mark Tree Rd, Pond Path, Moriches Middle Island Rd y Stony Brook Rd.

Ciudad de Nueva York (14,8 millones de dólares)

Brooklyn: 4,96 millones de dólares para instalar iluminación adicional en intersecciones situadas en curvas de Neptune Ave, Myrtle Ave, McDonald Ave, Halsey St, Fulton St, Flushing Ave, Johnson Ave y Park Ave.

Queens: 7,35 millones de dólares para instalar iluminación adicional en intersecciones situadas en curvas de Woodhaven Blvd, Queens Blvd, College Point Blvd, Northern Blvd, Cross Island Pkwy, Union Turnpike y Review Ave.

Staten Island: 2,56 millones de dólares para instalar iluminación adicional en intersecciones situadas en curvas de Richmond Ave, Richmond Rd, Targee St, Richmond Terrace, Forest Hill Rd y Hillside Ave.

North Country (3,5 millones de dólares)

Municipio de Bellmont, condado de Franklin: 510,000 dólares para instalar barreras en la County Route 24.

Ciudad de Watertown, condado de Jefferson: 500,000 dólares para instalar barreras, señalización horizontal (línea central y líneas de borde) y señales de advertencia de curvas en Moulton St y Public Square.

Municipios de Croghan, Harrisville, Lewis, Lowville, Martinsburg, Montague y Pinckney, condado de Lewis: 2,49 millones de dólares para instalar barreras en Bickford Rd, River Rd, Worth Rd, McCue Rd, Fork Rd, River St, CR 50, Davis Bridge Rd, Belfort Rd, CR 29, Whitesville Rd, Liberty Rd, Statzer Rd y Kotary Rd.

Southern Tier (4 millones de dólares)

Municipios de Chemung, Baldwin, Erin y Van Etten, condado de Chemung: 1,71 millones de dólares para instalar barreras en Wyncoop Creek Rd

Municipios de Bath, Cameron, Canisteo y Thurston, condado de Steuben: 1,6 millones de dólares para instalar barreras en la County Route 119 y la County Route 11.

Condado de Broome: 711,000 dólares para instalar barreras, señalización de líneas de borde, señalización mejorada de curvas y ampliación de arcenes en Lewis Rd. y Smith-Hill Rd.

Western New York (2,3 millones de dólares)

Municipio de Clarence, condado de Erie: 2,3 millones de dólares para la ampliación del arcén en Rapids Rd.

Centro de Nueva York ($261,000)

Condado de Cortland: $261,000 para desarrollar un Plan de Seguridad Vial Local.

La senadora estatal Tony Ann Stavisky dijo: "No todos los conductores en Queens conocen las curvas donde la iluminación es insuficiente. Esos son los lugares donde ocurren los accidentes. Esta financiación ayudará a que las carreteras sean más seguras. Agradezco a la gobernadora Hochul por invertir en las calles por las que transitan mis electores a diario".

El senador estatal James Sanders Jr. dijo: "Hay vidas en juego, y esta inversión deja claro que proteger a los neoyorquinos no es opcional: es nuestro deber. Cada barrera instalada, cada línea repintada y cada señal renovada representan un paso para evitar que otra familia sufra una tragedia. Celebro este compromiso con el enfoque de 'Sistema Seguro' e insto a todos los conductores a hacer su parte: reducir la velocidad, mantenerse alerta y ceder el paso a los trabajadores de las carreteras. Sus vidas dependen de nuestras decisiones".

La senadora estatal Shelley Mayer dijo: "Me complace que comunidades de todo Nueva York —incluidas dos que me enorgullece representar: la ciudad de New Rochelle y el pueblo de Larchmont— reciban fondos importantes para hacer que nuestras carreteras sean más seguras para todos los usuarios. A medida que aumenta el volumen de tráfico, el clima se vuelve más impredecible y la conducción distraída sigue planteando graves riesgos, resulta necesario invertir en mejoras basadas en el sentido común. Estas medidas de seguridad facilitarán a los conductores transitar por nuestras carreteras de manera segura y reducirán el riesgo de accidentes graves. Agradezco a la gobernadora Hochul y al Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT) por la atención prestada a este asunto y por los fondos asignados a las comunidades del condado de Westchester".

La senadora estatal Julia Salazar dijo: "El cuarenta y cuatro por ciento de las muertes por accidentes de tráfico en el estado de Nueva York ocurren cuando un vehículo se sale accidentalmente de su carril. Me alegra ver que Brooklyn y Queens recibirán en conjunto más de 12 millones de dólares para ayudar a reducir esta tendencia y garantizar la seguridad de todos los neoyorquinos en nuestras carreteras y autopistas".

La senadora estatal Michelle Hinchey dijo: "Mantener la seguridad de nuestras carreteras locales es de suma importancia; los nuevos fondos destinados al condado de Greene y al municipio de New Paltz para mejoras de seguridad tendrán un impacto significativo en la reducción de accidentes. Agradezco a la gobernadora Hochul y al NYSDOT su apoyo para impulsar estas inversiones en nuestra comunidad, mientras trabajamos para brindar soluciones que hagan nuestras carreteras más seguras para todos".

La senadora estatal Lea Webb dijo: "Invertir en nuestras carreteras es un paso fundamental para mejorar la seguridad pública. Me alegra ver que la región de Southern Tier recibe 4 millones de dólares para mejorar nuestra infraestructura de transporte. Estas mejoras en toda la región harán que las carreteras sean más seguras y estén mejor acondicionadas, acercando al estado a nuestro objetivo de lograr carreteras estatales más seguras".

La senadora estatal Patricia Fahy dijo: "Cualquiera que haya conducido por estas carreteras en la zona de Hilltowns, en el condado de Albany, sabe que son peligrosas, especialmente de noche y durante el invierno; por ello, me complace que el NYSDOT esté tomando medidas para hacer que estas vías sean más seguras para los automovilistas y los residentes. Mejorar y mantener nuestras carreteras locales ayuda a mantener seguras nuestras calles y vecindarios, genera empleos bien remunerados y es algo especialmente importante para nuestras comunidades rurales. Siempre trabajaré para conseguir más fondos destinados a reparar nuestras carreteras, y quiero agradecer a mis colegas legisladores y a la gobernadora Hochul su compromiso de invertir en nuestras comunidades de toda la Región de la Capital".

El senador estatal Sam Sutton dijo: "Mejorar la seguridad vial es una de las formas más eficaces de prevenir tragedias antes de que ocurran. Agradezco a la gobernadora Hochul y al Departamento de Transporte que reconozcan la importancia de la seguridad vial e inviertan en mejoras que protegerán a los neoyorquinos, incluida una partida de casi 5 millones de dólares para mejoras en vías como McDonald Avenue, en Brooklyn. Todas las familias merecen desplazarse con seguridad por su comunidad, y estas inversiones ayudarán a proteger a los residentes de Brooklyn durante los próximos años".

El asambleísta Andrew Hevesi dijo: "Demasiadas familias de nuestra comunidad se han visto afectadas por tragedias en vías como Queens Boulevard y Union Turnpike, donde la escasa visibilidad en curvas e intersecciones ha costado vidas. Esta inversión de 7,35 millones de dólares en iluminación adicional en Queens es una respuesta directa a un problema que llevamos años planteando, y ayudará a proteger a conductores, ciclistas y peatones en el futuro. Agradezco a la gobernadora Hochul y al NYSDOT que den prioridad a estas mejoras y mantengan su colaboración con nuestro distrito en materia de seguridad vial".

La asambleísta Amy Paulin dijo: "Durante años ha habido serias preocupaciones sobre la seguridad en Pinebrook Boulevard, en New Rochelle, sobre todo porque los peatones y ciclistas comparten la calzada con los vehículos. El año pasado se produjo una víctima mortal en este corredor, lo que subraya la necesidad de mejorar la seguridad. Estos fondos ayudarán a que Pinebrook Boulevard sea más seguro para todos los usuarios y representan un paso importante para prevenir futuras tragedias. Agradezco a la gobernadora Hochul y al Departamento de Transporte que prioricen la seguridad vial e inviertan en proyectos como este para proteger a nuestras comunidades".

La asambleísta Nily Rozic dijo: "Todos los neoyorquinos merecen sentirse seguros al transitar por nuestras carreteras, ya sea que conduzcan al trabajo, lleven a sus hijos a la escuela o visiten a sus seres queridos. Estas inversiones ayudarán a las comunidades locales a realizar mejoras de seguridad fundamentales que reduzcan los accidentes y salven vidas. Agradezco a la gobernadora Hochul su continuo compromiso de construir carreteras más seguras y resilientes aquí en Queens y en todo Nueva York".

El asambleísta John T. McDonald III, RPh, dijo: "Estas inversiones en seguridad vial ayudarán a las comunidades locales a realizar mejoras significativas que reduzcan los accidentes, salven vidas y protejan mejor a todos los usuarios de nuestra red de transporte. Agradezco a la gobernadora Hochul y al Departamento de Transporte del Estado de Nueva York por seguir priorizando estas inversiones críticas en infraestructura, incluidos proyectos aquí en la Región de la Capital que harán que nuestras carreteras locales sean más seguras tanto para los residentes como para los visitantes".

La asambleísta Alicia L. Hyndman dijo: "Mis colegas y yo hemos expresado con firmeza la urgente necesidad de invertir en nuestras carreteras locales, y nuestras comunidades han dejado claro que esta infraestructura requiere atención. Me complace ver que la gobernadora Hochul anuncia la asignación de un paquete de seguridad de 42,9 millones de dólares. Para mi distrito, la Cross Island Parkway es una arteria vital; asegurar estos fondos específicos para mejoras esenciales, como una mejor iluminación, es un paso necesario para proteger a nuestras familias y garantizar que todos los neoyorquinos lleguen a casa a salvo".

La asambleísta Carrie Woerner dijo: "Me alegra mucho que el municipio de Wilton y el pueblo de Greenwich reciban fondos para mejorar la seguridad de sus carreteras. Mejoras como las barreras de seguridad y las bandas sonoras ayudan a reducir los accidentes y a salvar vidas".

El asambleísta Robert Carroll dijo: "Como defensor desde hace mucho tiempo de unas calles más seguras, felicito a la gobernadora Hochul por impulsar esta iniciativa. Reducir los accidentes de tráfico es de suma importancia, y me complace ver que se destinan fondos a proyectos en todo el estado, incluido Brooklyn".

La asambleísta Nikki Lucas dijo: "Invertir en carreteras más seguras e infraestructura sostenible conduce a una reducción de los accidentes y ayuda a los neoyorquinos a desplazarse con mayor confianza. La inversión de 43 millones de dólares de la gobernadora Kathy Hochul fortalece la infraestructura de transporte existente en todo el estado, ayudando a las personas a llegar a casa a salvo y apoyando al mismo tiempo el transporte fiable de mercancías a través de la red de carga de Nueva York, un elemento vital para la economía de nuestras pequeñas empresas. El enfoque de 'Sistema Seguro' del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York es un paso fundamental para construir una red de transporte que proteja mejor a conductores, pasajeros, peatones y comunidades".

La asambleísta Gabriella Romero dijo: "Todos los neoyorquinos merecen sentirse seguros al transitar por nuestras carreteras locales, ya sea que se dirijan al trabajo, lleven a sus hijos a la escuela o visiten a sus seres queridos. Esta inversión de 1,82 millones de dólares en el condado de Albany financiará programas y mejoras de seguridad fundamentales —incluyendo barreras de protección, señalización horizontal en el pavimento y señalización vertical reforzada—, lo que ayudará a prevenir accidentes graves y a salvar vidas en las carreteras de nuestras comunidades. Agradezco a la gobernadora Hochul y al Departamento de Transporte por priorizar estas mejoras, y me enorgullece colaborar con ellos para destinar recursos que harán que nuestra red de transporte sea más segura para los residentes de Guilderland, Voorheesville y toda la región".

Acerca del Departamento de Transporte

La misión del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York es proporcionar un sistema de transporte seguro, confiable, equitativo y resiliente que conecte a las comunidades, mejore la calidad de vida, proteja el medio ambiente y respalde el bienestar económico del estado de Nueva York.

Hay vidas en juego: ¡reduzca la velocidad y cambie de carril al pasar junto a los trabajadores de las carreteras!

Para obtener más información, búsquenos en Facebook, síganos en X (o en las cuentas regionales de X) o en Instagram, o visite nuestro sitio web. Para obtener información actualizada sobre el tráfico, llame al 511, visite www.511NY.org o descargue la aplicación móvil gratuita 511NY.