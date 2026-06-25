La Gobernadora Hochul y el Fiscal de Distrito de Brooklyn, González, Anuncian Cargos Penales Tras el Desmantelamiento de una Pandilla en Brooklyn

La gobernadora Kathy Hochul y el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, junto con la comisionada de Policía de la ciudad de Nueva York, Jessica S. Tisch, anunciaron hoy que 23 presuntos miembros de una pandilla con sede en Brooklyn han sido acusados —en una imputación que contempla 176 cargos— de conspiración para cometer asesinato, posesión de armas y muchos otros delitos conexos. Los acusados, cuya lectura de cargos tuvo lugar ayer en la Corte Suprema de Brooklyn, están implicados en 26 tiroteos —incluyendo un homicidio y 12 tiroteos no mortales en Brooklyn y Manhattan— que dejaron un total de 23 víctimas. Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul ha priorizado la seguridad pública y ha realizado inversiones récord en las fuerzas del orden, incluida la cuadruplicación de los fondos para las fiscalías de distrito —pasando de 41 millones a 183 millones de dólares— para garantizar que cuenten con las herramientas necesarias para retirar las armas de nuestras calles, reducir la delincuencia y mantener seguros a los neoyorquinos.

"Mantener seguros a los neoyorquinos es mi máxima prioridad. Por eso he invertido casi 4,000 millones de dólares en las fuerzas del orden y en seguridad pública; inversiones que permiten a nuestros departamentos de policía locales y a las fiscalías de distrito investigar y procesar a quienes amenazan a nuestras comunidades", dijo la gobernadora Hochul. "Esta imputación demuestra que, cuando proporcionamos a nuestros socios de las fuerzas del orden las herramientas que necesitan, la delincuencia disminuye y los neoyorquinos están más seguros".

El Fiscal de Distrito Eric Gonzalez dijo: "Estos presuntos miembros de pandillas son responsables de docenas de tiroteos aislados y otros actos de violencia en todo Brooklyn y sus alrededores, dejando un saldo de 23 víctimas, incluida una persona fallecida. No se tolerará el tipo de tiroteos indiscriminados que se describen en esta acusación formal; el NYPD y mi oficina están comprometidos a combatir a las bandas y a los individuos que disparan las armas, quienes causan el mayor daño en nuestras comunidades. El apoyo constante que hemos recibido de la Gobernadora Hochul ha facilitado la ejecución de operativos estratégicos como este, los cuales desempeñan un papel fundamental en la histórica disminución de la violencia armada en todo Brooklyn".

La Comisionada de Policía del NYPD, Jessica Tisch, dijo: "Los 22 presuntos miembros de pandillas acusados hoy son responsables de 26 tiroteos que dejaron 23 víctimas, entre ellas una persona fallecida. El NYPD continúa reduciendo los índices de criminalidad y los incidentes con armas de fuego a niveles históricamente bajos gracias a que seguimos desmantelando pandillas, retirando armas de nuestras calles y haciendo que los delincuentes rindan cuentas, tal como lo estamos haciendo en este caso. Agradezco a los hombres y mujeres de la División de Supresión de Violencia Armada del NYPD por realizar la importante y peligrosa labor de desarticular bandas violentas, así como a la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn por su colaboración en la búsqueda de justicia".

Esta acusación formal es el resultado de una investigación a largo plazo llevada a cabo por la Unidad de Empresas Criminales Violentas de la Fiscalía de Distrito y la División de Supresión de Violencia Armada del NYPD sobre actos de violencia presuntamente cometidos por dos facciones de la pandilla callejera "Folk Nation" ("Renegade Goons" y "OOs") desde octubre de 2022. Los individuos mencionados en la acusación enfrentan diversos cargos, entre ellos conspiración en segundo y cuarto grado, asesinato en segundo grado, intento de asesinato en segundo grado y posesión ilegal de armas en segundo grado. Todos los acusados, excepto cinco, enfrentan cargos de intento de asesinato por haber presuntamente disparado un arma durante un tiroteo, y han quedado bajo custodia sin derecho a fianza o con fianzas elevadas.

Desde que asumió el cargo, la Gobernadora Hochul ha invertido cerca de 4,000 millones de dólares en iniciativas de seguridad pública para brindar un apoyo sin precedentes a las fuerzas del orden locales y estatales; esto ha contribuido a reducir la violencia armada a niveles históricamente bajos, disminuir la delincuencia en el metro y combatir el aumento de robos de vehículos y hurtos en comercios surgido durante la pandemia.

En la ciudad de Nueva York, los delitos graves han disminuido casi un seis por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los homicidios han bajado un 24 por ciento y los robos con allanamiento de morada han descendido un 17 por ciento. En Brooklyn, los homicidios han disminuido un 30 por ciento y los incidentes con armas de fuego han bajado un 15 por ciento.

El presupuesto aprobado por la Gobernadora para el Año Fiscal 2027 suma más de 900 millones de dólares a esas inversiones récord, abordando la lacra de las armas "fantasma" ilegales impresas en 3D y las ametralladoras de fabricación casera, invirtiendo en nueva tecnología para combatir el crimen y apoyando a los agentes del orden. Estas iniciativas, junto con los cambios de sentido común impulsados por la Gobernadora en las leyes estatales sobre fianzas, el procedimiento de descubrimiento de pruebas y el control de armas, han contribuido a convertir a Nueva York en uno de los estados grandes más seguros del país.

La senadora estatal Jessica Scarcella-Spanton dijo: "En Brooklyn y en toda nuestra ciudad, los residentes y visitantes merecen sentirse seguros y protegidos frente a la amenaza de la violencia de pandillas y armas de fuego. Agradezco que la gobernadora Hochul y el fiscal de distrito Gonzalez estén dando prioridad a estas iniciativas y sigan invirtiendo en las fuerzas del orden y en las herramientas que necesitan para combatir el crimen y mantener seguras a nuestras comunidades".

El senador estatal Sam Sutton dijo: "Elogio a la gobernadora Hochul, al fiscal de distrito Gonzalez, a la comisionada Tisch y a los investigadores cuyo trabajo condujo a estos cargos. Ninguna familia debería vivir con miedo a la violencia de armas o pandillas, y cada medida para retirar armas de fuego ilegales de nuestras calles ayuda a proteger a los neoyorquinos inocentes. Debemos seguir trabajando juntos, con compromiso y determinación en todos los niveles de gobierno, para garantizar que nuestros vecindarios sigan siendo lugares seguros donde las familias puedan vivir y prosperar".

La asambleísta Nikki Lucas dijo: "Es fundamental que cada dólar que invertimos en seguridad pública se traduzca en calles más seguras, vecindarios más fuertes y resultados tangibles para las personas a las que servimos. La inversión de 900 millones de dólares en seguridad pública anunciada por la gobernadora Kathy Hochul en el presupuesto estatal para el Año Fiscal 2027 demuestra un compromiso claro con la reducción de la violencia y con dotar a las comunidades de los recursos necesarios para prevenir el delito antes de que ocurra. Esta inversión histórica refuerza nuestra capacidad para proteger a las familias, hacer que los delincuentes peligrosos rindan cuentas y mejorar la calidad de vida en todo Nueva York. Aplaudo a la gobernadora por priorizar la seguridad pública y por reconocer que las comunidades seguras son la base del crecimiento económico y las oportunidades. Asimismo, reconozco al fiscal de distrito Eric Gonzalez por su liderazgo firme, su búsqueda incesante de justicia y sus continuos esfuerzos para garantizar que las víctimas y sus familias obtengan la rendición de cuentas que merecen".