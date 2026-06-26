Construyendo Confianza a través de la ISO 27001

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Ante las crecientes amenazas cibernéticas y los riesgos en las cadenas de suministro, la seguridad de la información es hoy una prioridad empresarial.

La seguridad de la información es fundamental para gestionar riesgos, responder a clientes y fortalecer la resiliencia empresarial.” — Gary Davis, Regional Manager, Business Assurance Americas, DNV

MEXICO CITY, MEXICO, June 26, 2026 / EINPresswire.com / -- Las organizaciones mexicanas continúan acelerando su transformación digital y fortaleciendo su participación en cadenas de suministro globales cada vez más interconectadas. La información se comparte diariamente entre clientes, proveedores y socios comerciales, ampliando la complejidad del entorno de riesgos.A medida que evolucionan las amenazas cibernéticas, las expectativas regulatorias y los requisitos de los clientes, la seguridad de la información se ha convertido en una responsabilidad organizacional que va más allá del área de TI. Las organizaciones buscan enfoques prácticos para identificar, gestionar y reducir los riesgos de seguridad de la información, al tiempo que fortalecen la resiliencia y la confianza de las partes interesadas.Este entorno en constante evolución requiere que las organizaciones establezcan prácticas eficaces de gobernanza y gestión de riesgos que protejan la información, respalden la continuidad del negocio y fortalezcan la confianza de clientes, proveedores y otras partes interesadas."A medida que las organizaciones en las Américas continúan avanzando en sus procesos de transformación digital, la seguridad de la información se ha convertido en un elemento fundamental para gestionar riesgos, responder a las expectativas de los clientes y fortalecer la resiliencia empresarial", afirmó Gary Davis, Regional Manager, Business Assurance Americas, DNV.Las organizaciones que establecen un enfoque sistemático para la seguridad de la información suelen estar mejor posicionadas para responder a las cambiantes expectativas de los clientes, gestionar riesgos en sus operaciones y cadenas de suministro, y fortalecer la resiliencia empresarial a largo plazo.Para ayudar a las organizaciones a comprender mejor la gestión de la seguridad de la información y evaluar oportunidades de mejora, DNV ha desarrollado una serie de recursos educativos, entre ellos:DNV también está organizando un webinar educativo, Protegiendo la Información. Construyendo Confianza. Una Introducción a la Certificación ISO/IEC 27001. El webinar ofrecerá conocimientos prácticos sobre los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (ISMS), los fundamentos de la ISO/IEC 27001 y cómo las organizaciones pueden fortalecer la seguridad de la información y generar confianza entre clientes, proveedores y otras partes interesadas.Para obtener información, visite:Acerca de DNVDNV es uno de los principales organismos de certificación del mundo. A través de servicios de certificación de sistemas de gestión, aseguramiento de la cadena de suministro y capacitación, ayudamos a las empresas a gestionar riesgos, asegurar el cumplimiento y desarrollar competencias en las organizaciones, las cadenas de suministro y las personas. Trabajando con empresas de todos los sectores, desde alimentos y bebidas hasta movilidad terrestre y aérea, TIC e industrias en general, los servicios habilitados digitalmente y la experiencia del cliente de DNV ayudan a las empresas a operar de manera sostenible y satisfacer las expectativas de las partes interesadas.

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