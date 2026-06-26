A Segurança da Informação Agora É um Risco de Negócio: Construindo Confiança por Meio da ISO 27001

DNV

À medida que crescem as ameaças cibernéticas e as expectativas dos clientes, a segurança da informação torna-se uma prioridade de negócio.

À medida que as organizações se tornam mais conectadas, a segurança da informação fortalece a resiliência, a confiança e o crescimento sustentável.” — Adriano Duarte, gerente regional da DNV na América do Sul

SAO PAULO, BRAZIL, June 25, 2026 / EINPresswire.com / -- As organizações brasileiras estão acelerando a sua transformação digital e operando em ambientes cada vez mais conectados. Informações são compartilhadas diariamente entre fornecedores, clientes, parceiros e prestadores de serviços, ampliando a complexidade do cenário de riscos.À medida que as ameaças cibernéticas, as expectativas regulatórias e as exigências do mercado continuam evoluindo, a segurança da informação tornou-se uma responsabilidade organizacional que vai muito além da área de TI. As empresas buscam abordagens práticas para identificar, gerenciar e reduzir riscos, fortalecendo a resiliência e a confiança de todos os envolvidos.Esse ambiente em constante evolução exige que as organizações estabeleçam práticas eficazes de governança e gestão de riscos que protejam os dados, apoiem a continuidade dos negócios e consolidem a credibilidade junto a clientes, parceiros e demais partes interessadas."À medida que as organizações se tornam cada vez mais interconectadas, a segurança da informação desempenha um papel fundamental no fortalecimento da resiliência, na construção de relações de confiança e no apoio ao crescimento sustentável em uma economia digital em constante evolução", afirmou Adriano Duarte, gerente regional de Business Assurance da DNV na América do Sul.As organizações que estabelecem uma abordagem sistemática para a segurança da informação estão frequentemente mais bem posicionadas para responder às mudanças nas expectativas dos clientes, gerenciar riscos em suas operações e cadeias de suprimentos, e apoiar a resiliência empresarial de longo prazo.Para ajudar as organizações a compreender melhor a gestão da segurança da informação e a avaliar oportunidades de melhoria, a DNV desenvolveu uma série de recursos educacionais, incluindo:A DNV também está promovendo o webinar educacional "Protegendo informações. Construindo confiança. Uma introdução à certificação ISO/IEC 27001". O evento apresentará insights práticos sobre sistemas de gestão da segurança da informação (SGSI/ISMS), os fundamentos da ISO/IEC 27001 e como as organizações podem fortalecer a proteção de dados e construir confiança junto ao mercado.Para obter informações, visite:Sobre a DNVA DNV é uma das principais certificadoras do mundo. Por meio de serviços de certificação de sistemas de gestão, garantia da cadeia de suprimentos e treinamentos, ajudamos empresas a gerenciar riscos, assegurar conformidade e desenvolver competências em organizações, cadeias de suprimentos e pessoas. Trabalhando com empresas de todos os setores - de alimentos e bebidas à mobilidade terrestre e aérea, TIC e indústrias em geral - os serviços digitalmente habilitados e a jornada do cliente da DNV ajudam as empresas a operar de forma sustentável e atender às expectativas das partes interessadas.

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