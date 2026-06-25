Plus de 4 000 professionnels découvrent l’avenir de l’industrie québécoise de la fabrication au STFM 2026

MONTREAL, QC, CANADA, June 25, 2026 / EINPresswire.com / -- Les fabricants canadiens font face à une pression croissante pour améliorer leur productivité, accélérer l'adoption des technologies et rester compétitifs à l'échelle mondiale. Le Salon de la technologie de fabrication de Montréal (STFM) a contribué à relever ces défis en réunissant plus de 4 000 professionnels du secteur manufacturier avec les technologies, l'expertise et les partenariats qui façonnent l'avenir de l'industrie. Au Palais des congrès de Montréal, le STFM a réuni plus de 200 exposants et proposé un programme de formation complet axé sur l'intelligence artificielle, la fabrication intelligente, la robotique de pointe et la fabrication additive. Cet événement a permis aux fabricants d'explorer des solutions concrètes, de bénéficier des conseils d'acteurs clés du secteur et d'identifier des stratégies visant à renforcer leurs activités dans un marché en constante évolution.« Le STFM 2026 a marqué un tournant décisif pour le secteur manufacturier québécois », a déclaré Julie Pike, directrice principale, événements au Canada et stratégie événementielle, SME Canada. « Les fabricants doivent faire face à des évolutions technologiques rapides, à des besoins changeants de main-d’œuvre et à des pressions concurrentielles croissantes. Le STFM a offert aux chefs de file du secteur un forum pour explorer des solutions, partager les meilleures pratiques et tisser des liens afin de stimuler l’innovation et la croissance. La forte participation à cet événement témoigne de l’engagement du secteur à façonner une industrie manufacturière plus compétitive et résiliente. »Le STFM 2026 était bien plus qu’un simple salon. Il a servi de plateforme aux fabricants pour évaluer les technologies émergentes, nouer des relations stratégiques et identifier de nouvelles occasions visant à améliorer leurs performances et leur compétitivité. Du hall d’exposition à la scène des conférences, les participants ont échangé sur les priorités les plus urgentes du secteur, dont la transformation de la main-d’œuvre, la numérisation, le développement durable et l’innovation.Au cœur de cet événement se trouvait le tout nouveau Parc de l’innovation, dont les pavillons technologiques représentaient l’ensemble des orientations actuelles de la fabrication de pointe. La Présentation RAPID + TCT rassemblait les acteurs de la fabrication additive et de l’impression 3D. L’expérience Fabrication intelligente permettait aux visiteurs de découvrir les technologies de l’IA, de la robotique, de l’IdOI et des jumeaux numériques. La Zone Technologies propres a mis en avant l'intérêt croissant du secteur pour l'efficacité énergétique, les infrastructures dédiées aux véhicules électriques et la production durable. Et enfin, la Zone Aérospatiale et Défense a présenté les technologies de précision, les matériaux et les systèmes de propulsion qui font progresser l'un des secteurs les plus stratégiques du Canada.Aux côtés du Parc de l'innovation, la Zone d'innovation NGen et le pavillon CTMA dédié à la fabrication et à l'outillage ont offert au secteur canadien de la fabrication et de l'usinage des espaces dédiés pour tisser des liens, apprendre et conclure des affaires. Ensemble, ces initiatives ont permis de mieux comprendre les perspectives d'avenir du secteur manufacturier et la manière dont il est possible de positionner les entreprises pour tirer parti des technologies émergentes et des possibilités du marché.Le programme de formation était à la hauteur des ambitions du salon. Plus de 40 chefs de file du secteur, experts et intervenants ont animé plus de 20 sessions, panels et ateliers répartis en trois volets. Le programme Perspectives d'affaires a réuni des hauts responsables de Bombardier, du MEQ, de GE Aérospatiale et de NGen pour une réflexion franche sur la compétitivité, la transformation de la main-d'œuvre et le rôle de l'intelligence artificielle dans l'avenir industriel du Québec.La série de conférences principales, à laquelle ont participé Siemens, Vooban, Luqia et TALAN, a permis de traduire les grandes tendances technologiques en stratégies concrètes. Les ateliers pratiques animés par CWB Group, NGen, Microsoft Canada et d’autres intervenants ont été l’occasion d’apprendre par la pratique, et non pas seulement en écoutant. En alliant leadership éclairé et application pratique, le programme a fourni des connaissances concrètes à mettre en œuvre pour améliorer la productivité, soutenir le développement des ressources humaines et accélérer l’innovation.Le Project Arrow Phase 2.0, présenté par l'Automotive Parts Manufacturers' Association (APMA), a été l'un des temps forts du salon. Deux véhicules-concept révolutionnaires construits au Canada, le Project Arrow Vector et le Project Arrow Borealis, ont permis aux visiteurs de découvrir de manière saisissante la convergence entre la mobilité électrique, la conception basée sur l'intelligence artificielle et la fabrication intelligente. Le salon s'est achevé par le Cinq à sept de réseautage professionnel, qui a réuni les acteurs du secteur manufacturier québécois pour favoriser le type de relations qu'aucune conférence ni aucun colloque ne peut remplacer. Ces liens sont essentiels pour encourager la collaboration au sein de l'écosystème manufacturier et faire progresser les innovations nécessaires au renforcement de l'avenir industriel du Canada.« Le secteur manufacturier québécois est à un point de bascule où la productivité ne se joue plus uniquement sur le plancher de production, mais aussi dans la couche logicielle et l'intelligence artificielle qui s'y greffe », a déclaré Hugues Foltz, vice-président exécutif de Vooban. « Le STFM réunit dans une même salle les dirigeants, ingénieurs et fournisseurs capables de connecter ces deux réalités. Pour Vooban, c'est l'occasion d'échanger directement avec des manufacturiers prêts à intégrer l'IA dans leurs opérations et de voir, équipement à l'appui, comment ces technologies s'arriment au réel. »À PROPOS DU STFMDepuis plus de 40 ans, le STFM est le plus grand événement du Québec dédié aux technologies de la fabrication Le STFM 2026 s'est inscrit dans cette lignée, tout en poursuivant son rôle de catalyseur de l'innovation, de l'adoption des technologies et de la collaboration au sein du secteur. En mettant en relation les fabricants avec des solutions émergentes et l'expertise du secteur, le STFM aide les entreprises à renforcer leur compétitivité et à se préparer à l'avenir de l'industrie manufacturière. Le STFM sera de retour du 16 au 18 mai 2028. Pour en savoir plus, visitez www.stfm.ca À PROPOS DE SMEFondée en 1932 en tant qu'organisation à but non lucratif, SME représente l'ensemble de l'industrie manufacturière nord-américaine, y compris les fabricants, les universitaires, les professionnels, les étudiants et les communautés où ils sont actifs. Nous croyons que l'industrie de la fabrication est la clé de la croissance économique et de la prospérité. SME accélère l'adoption de nouvelles technologies en plus d'inspirer et de renforcer les talents et les capacités de l'Amérique du Nord afin de faire progresser l'industrie manufacturière en tant qu'écosystème diversifié, prospère et apprécié, qui stimule la compétitivité, la résilience et la sécurité nationale. SME conçoit de nouvelles façons de comprendre et de résoudre les problèmes, et nos solutions contribuent à la prochaine vague d'innovation et de croissance en fabrication. Voyez-en plus à SME.org

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