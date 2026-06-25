¿Se desinfla el Open Finance en México? De una ley pionera a una realidad operativa
A ocho años de la Ley Fintech, la falta de regulación secundaria mantiene en suspenso el Open Finance y limita la innovación, la inversión y la competencia.
En este informe se destaca que la falta de avances normativos ha reducido el dinamismo de esta categoría, llevando a distintos actores del ecosistema a replantear sus modelos de negocio. Aunque la Ley Fintech se promulgó en 2018, uno de los principales desafíos continúa siendo la falta de operatividad del Artículo 76. Si bien este marco establece las bases para que las instituciones compartan datos con consentimiento de los usuarios y utilicen APIs abiertas para hacerlo, la ausencia de regulación secundaria y de definiciones técnicas claras ha complicado su implementación durante casi una década. Sin embargo, especialistas del sector consideran que aún existe una oportunidad importante para consolidar un modelo de finanzas abiertas más interoperable, competitivo y funcional para el mercado mexicano.
“México tiene el talento y la masa crítica de empresas para liderar la región. Cuando se promulgó la Ley Fintech, el país era considerado un pionero regional”, afirma Jessica Thurlbourn, directora de Comunicaciones y Marketing de la Fundación Interledger, organización enfocada en protocolos abiertos para el libre movimiento del dinero. “Pero el país debe ir más allá del marco legal y atender cuanto antes las brechas regulatorias. Superar este estancamiento requerirá una colaboración más sólida entre las autoridades y las instituciones financieras”.
Los expertos de Fundación Interledger, quienes han construido y promovido una red de pagos abierta, descentralizada e interoperable donde las transacciones no se limiten a bancos específicos, proveedores de dinero móvil ni ubicaciones específicas, observan que esta especie de parálisis no solo afecta a las empresas locales, sino que condiciona la expansión de las 316 fintech extranjeras que ya operan en el país, enfocadas principalmente en pagos e infraestructura, y que ven en el Open Finance el detonante necesario para un nuevo ciclo de inversión y competitividad que aún no termina de despegar.
Cumplir con el mandato legal implica también entender que las finanzas abiertas son el motor para reducir los costos de intermediación. Teniendo reglas claras que permitan la interoperabilidad neutral, el sistema dejará de estar fragmentado y ampliará las opciones para el usuario final, además de incentivar la llegada de capitales que buscan infraestructuras modernas y abiertas.
Acelerar las medidas para sobreponerse a este rezago va a contribuir a que México se mantenga líder en la región, compitiendo a la par de otros mercados latinoamericanos que han avanzado con eficiencia en la implementación de estándares técnicos.
El desarrollo de una infraestructura financiera abierta no debería depender exclusivamente de la voluntad de los actores dominantes, sino de la adopción de protocolos globales y neutrales que garanticen que el intercambio de información y valor sea seguro, eficiente y de bajo costo.
La madurez alcanzada por las fintech mexicanas en segmentos como pagos digitales demuestra que existe una demanda real por servicios más ágiles. Si se brinda el puente regulatorio del open finance, la capacidad de estas empresas para ofrecer productos personalizados y competitivos se verá menos limitada por barreras de entrada que son las que benefician la concentración del mercado.
“La implementación efectiva de las finanzas abiertas es la pieza que falta para que México pase de la digitalización básica a una verdadera economía de la oportunidad”, señala Jessica Thurlbourn, directora de Comunicaciones y Marketing de la Fundación Interledger. ”Al habilitar estándares de código abierto y neutrales, podemos permitir que incluso los jugadores más pequeños del ecosistema tengan las mismas capacidades transaccionales que los grandes bancos”.
Como proyecta Thurlbourn, el éxito de los próximos dos años dependerá de si se logra transformar la ley de 2018 en una infraestructura operativa que priorice la soberanía del usuario sobre sus datos y su dinero y así seguir impulsando la inclusión financiera en todo el territorio nacional.
Damaris López
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