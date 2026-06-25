Adsterra: Cách web giải trí Indonesia đạt doanh thu $8.700/tháng

Cách web giải trí Indonesia đạt doanh thu $8.700/tháng Next payout CPM by ad format Profits by GEO

Adsterra giúp một trang web giải trí tại Indonesia tăng mạnh doanh thu lên 8.700 USD/tháng nhờ chiến lược tối ưu hóa quảng cáo hiệu quả.

Hành trình thực tế của đối tác giúp Adsterra hiểu rõ hơn thị trường Đông Nam Á, từ đó xây dựng chiến lược hỗ trợ tối ưu cho từng giai đoạn tăng trưởng.” — Catherine Tarasova, Head of PR at Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, June 25, 2026 /EINPresswire.com/ -- Adsterra, mạng lưới quảng cáo toàn cầu tập trung vào hiệu suất giúp các nhà xuất bản tối đa hóa doanh thu kỹ thuật số, vừa công bố câu chuyện thành công của một trang web giải trí tại Indonesia sau khi áp dụng chiến lược kiếm tiền chuyên biệt.



Tổng quan chiến dịch

Nghiên cứu tình huống tập trung vào Malik, một nhà khởi nghiệp trực tuyến 28 tuổi tại Bandung, Indonesia. Anh đã xây dựng một website giải trí chuyên về tin tức giải trí, phim ảnh, chính kịch Hàn Quốc và các xu hướng văn hóa đại chúng. Dù không có nền tảng kỹ thuật, Malik vẫn phát triển nền tảng của mình một cách tự nhiên qua lượng truy cập tìm kiếm (organic traffic) và đạt mức doanh thu trung bình 8.700 USD/tháng thông qua các công cụ của Adsterra, với đỉnh điểm có tháng đạt tới 29.000 USD.

Hiện tại, trang web giải trí này tạo ra hơn 1,5 triệu lượt hiển thị (impressions) mỗi tháng, thu hút độc giả từ Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Singapore và các thị trường khác. Mức CPM trung bình đạt 3,3 USD, riêng lưu lượng truy cập từ Indonesia mang lại tỷ lệ CPM lên tới 7,8 USD.



Câu chuyện dự án

Malik ban đầu thành lập website như một dự án đam mê xoay quanh văn hóa nghệ sĩ Indonesia, tin tức giải trí và các chủ đề thịnh hành. Nền tảng sau đó mở rộng sang các danh mục phổ biến như phim truyền hình dài tập Indonesia (Sinetron), phim truyền hình Hàn Quốc và cập nhật K-pop – những nội dung có sự tương tác rất mạnh mẽ từ nhóm khán giả trẻ tại nước này.

Chiến lược của anh dựa hoàn toàn vào lượng truy cập tìm kiếm tự nhiên thay vì chạy quảng cáo trả phí, khiến hiệu quả kiếm tiền trở nên quan trọng hơn cả việc tăng trưởng lượng traffic. Tuy nhiên, giai đoạn đầu gặp không ít khó khăn. Malik từng thử nghiệm đồng thời nhiều mạng lưới quảng cáo banner CPM với hy vọng tăng doanh thu. Ngược lại, cách làm này gây xung đột kỹ thuật, báo cáo không đồng nhất và thu nhập hạn chế dưới 400 USD/tháng.

Nhờ lời giới thiệu từ một đồng nghiệp, Malik biết đến Adsterra và tìm thấy một giải pháp tối ưu hơn với hệ thống hỗ trợ tận tình, phê duyệt nhanh và thanh toán uy tín.



Các định dạng quảng cáo từ Adsterra

Sau khi tham gia Adsterra vào giữa năm 2025, website của Malik được phê duyệt chỉ sau vài phút. Ban đầu, anh thử nghiệm cài đặt mật độ quảng cáo dày đặc nhưng điều này làm ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm người dùng và hiệu suất trang. Sau đó, anh đã tối ưu lại bằng cách cân bằng giữa doanh thu và trải nghiệm, lựa chọn định dạng Banner và Native Banner tại các khu vực chính của website.

Dù thiết lập ban đầu đã tạo ra lượt hiển thị, đội ngũ hỗ trợ của Adsterra vẫn giúp anh tìm kiếm thêm cơ hội tối ưu. Sau khi được người quản lý tài khoản tư vấn, Malik đã điều chỉnh bằng cách đưa thêm định dạng Popunder kết hợp với Native Banner.

Sự thay đổi này mang lại bước nhảy vọt về doanh thu. Hiện tại, quảng cáo Popunder đóng góp khoảng 55% tổng thu nhập, trong khi các định dạng Native Banner chiếm 45% còn lại. Đối với nhóm độc giả giải trí này, Popunder trở thành định dạng hiệu quả nhất với mức CPM đạt khoảng 10.9 USD, trong khi Native Banner duy trì mức CPM ổn định khoảng 1,5 USD.

Theo Malik, thành công đến từ việc thấu hiểu hành vi người dùng trong ngách giải trí. Độc giả thường đến từ các công cụ tìm kiếm, đọc nhiều bài viết và xem qua nhiều trang trong một phiên truy cập, tạo cơ hội lớn cho quảng cáo hiệu suất. Ngoài ra, hơn 85% khán giả truy cập nội dung qua thiết bị di động, phản ánh đúng xu hướng tiêu dùng Internet tại Đông Nam Á.



Phân bố doanh thu theo khu vực (Đông Đông Á)

Dù Indonesia là nguồn thu chính, Malik cũng ghi nhận mô hình tương tác tương tự từ Malaysia và Singapore, chứng minh khả năng mở rộng của nội dung giải trí tại Đông Nam Á. Giải pháp của Adsterra giúp tối ưu hóa lượng truy cập từ nhiều quốc gia, trong đó độc giả Malaysia đóng góp mức CPM cạnh tranh khoảng 3,5 USD. Anh nhấn mạnh Adsterra giúp anh tập trung vào một hệ sinh thái quảng cáo duy nhất thay vì phải quản lý quá nhiều mạng lưới.



Kinh nghiệm phát triển website giải trí tại Indonesia

Từ thực tế của mình, Malik rút ra các chiến lược cốt lõi:

1. Xuất bản theo các xu hướng nóng: Khán giả giải trí phản ứng rất nhanh với tin tức giật gân hay sự kiện viral. Đăng bài ngay khi xu hướng xuất hiện giúp chiếm lĩnh lưu lượng tìm kiếm.

2. Ưu tiên tối ưu hóa hiển thị di động: Với lượng truy cập di động áp đảo, trang web nhẹ, tải nhanh là yếu tố bắt buộc để giữ chân người dùng và tăng nguồn thu.

3. Học hỏi từ cộng đồng: Các cộng đồng quản trị web địa phương mang lại nhiều kiến thức thực tế về traffic và mẹo tối ưu hóa.

4. Hợp tác chặt chẽ với quản lý tài khoản: Sự hỗ trợ từ Adsterra giúp điều chỉnh vị trí và định dạng quảng cáo phù hợp nhất để bứt phá doanh thu.

5. Nội dung thuần bản địa: Viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ bản địa (Bahasa Indonesia) giúp tăng mạnh khả năng hiển thị tìm kiếm và độ tương tác.



Điểm mấu chốt để tối ưu hóa doanh thu bền vững

Hành trình của Malik là minh chứng cho việc biến một website ngách thành mô hình kinh doanh số bền vững bằng cách kết hợp lượng truy cập tự nhiên với chiến lược quảng cáo dựa trên dữ liệu.

Mối quan hệ hợp tác này giúp nâng cao doanh thu trong khi vẫn đảm bảo trải nghiệm tốt cho người dùng.



Về Adsterra

Ra đời từ năm 2013, Adsterra là mạng lưới quảng cáo toàn cầu cung cấp các giải pháp thu hút người dùng cho nhà quảng cáo và tối ưu hóa doanh thu (eCPM) cho các nhà xuất bản trên đa dạng lĩnh vực và quốc gia.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.