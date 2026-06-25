Timor-Leste positions for growth as ASEAN accession marks strategic turning point
President José Ramos-Horta tells OBG that ASEAN membership, diversification and strategic partnerships are set to shape Timor-Leste’s next phase of growth
Ramos-Horta described the country as being at “an important inflection point” in its national trajectory, transitioning from post-conflict recovery towards sustained economic growth and institutional maturity. He said this progress has been built on lasting peace, reconciliation and a forward-looking approach to regional cooperation.
Over the past two decades, Timor-Leste has expanded its infrastructure base, improved electricity access and strengthened digital connectivity, alongside continued investments in education and healthcare. These developments have contributed to a growing pool of skilled professionals and an improving human capital base.
ASEAN membership represents a key milestone in this process, offering access to a large and dynamic regional market. However, Ramos-Horta emphasised that the next phase will require translating this accession into tangible economic outcomes. “The key challenge now is to translate membership into real gains: through trade facilitation, investment attraction, regulatory alignment, and participation in regional value chains,” he said.
Economic diversification remains central to Timor-Leste’s long-term development strategy. While the Petroleum Fund continues to play a stabilising role in financing infrastructure and social investment, future growth will increasingly depend on sectors such as agriculture, tourism and logistics.
Tourism, in particular, presents significant potential, supported by the country’s natural assets and biodiversity, while structural reforms in agriculture aim to address long-standing constraints related to logistics, finance and market access.
Ramos-Horta also underscored the importance of international partnerships in supporting national development, highlighting cooperation with regional and global partners across infrastructure, capacity building and investment. He said Timor-Leste’s approach prioritises balanced and complementary relationships that deliver tangible economic outcomes.
The president positioned Timor-Leste as an emerging investment destination within a broader regional context. “Timor-Leste is a small country, but strategically located within a region of over 700m people in Southeast Asia,” he said, adding that ASEAN integration further enhances its attractiveness by linking it to wider trade and investment frameworks.
Commenting on the interview, Lina Jafari, Country Director at Oxford Business Group, said: “Timor-Leste’s ASEAN accession marks a pivotal step in aligning the country with regional growth dynamics, while ongoing investments in infrastructure and human capital are laying the groundwork for a more diversified and resilient economy.”
As Timor-Leste continues to strengthen its institutional framework and expand its economic base, the government is focused on leveraging its strategic position and reform agenda to attract investment and support sustainable long-term growth.
Full interview is now available to view at https://oxfordbusinessgroup.com/articles-interviews/jose-ramos-horta-president-of-timor-leste-timor-leste-economy-grows-with-new-investment-opportunities-report-research-economic-viewpoint/
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PORTUGESE VERSION
Timor-Leste posiciona-se para o crescimento à medida que a adesão à ASEAN marca um ponto de viragem estratégico
O Presidente José Ramos-Horta afirmou ao Oxford Business Group que a adesão à ASEAN, a diversificação e as parcerias estratégicas irão moldar a próxima fase de crescimento de Timor-Leste
Díli, junho de 2026: Timor-Leste está a entrar numa nova fase de desenvolvimento económico, sustentada pela integração regional, pela consolidação institucional e por uma estratégia de diversificação de longo prazo, afirmou o Presidente José Ramos-Horta ao Oxford Business Group, numa recente entrevista presencial realizada no Palácio Presidencial Nicolau Lobato, em Díli, no momento em que o OBG inicia a sua primeira pesquisa de campo no país.
Ramos-Horta descreveu o país como estando num “importante ponto de inflexão” da sua trajetória nacional, passando da fase de recuperação pós‑conflito para um período de crescimento económico sustentado e maturidade institucional. Indicou que este progresso assenta numa paz duradoura, na reconciliação e numa abordagem orientada para o futuro em matéria de cooperação regional.
Ao longo das últimas duas décadas, Timor-Leste expandiu a sua base de infraestruturas, melhorou o acesso à eletricidade e reforçou a conectividade digital, paralelamente a investimentos contínuos na educação e na saúde. Estes desenvolvimentos contribuíram para um número crescente de profissionais qualificados e para o reforço do capital humano.
A adesão à ASEAN representa um marco importante neste processo, ao proporcionar acesso a um grande e dinâmico mercado regional. No entanto, Ramos-Horta salientou que a próxima fase exigirá a tradução desta adesão em resultados económicos concretos. “O principal desafio agora é transformar a qualidade de membro em ganhos reais: através da facilitação do comércio, da atração de investimento, da harmonização regulamentar e da participação nas cadeias de valor regionais”, afirmou.
A diversificação económica permanece no centro da estratégia de desenvolvimento de longo prazo de Timor-Leste. Embora o Fundo Petrolífero continue a desempenhar um papel estabilizador no financiamento de infraestruturas e do investimento social, o crescimento futuro dependerá cada vez mais de setores como a agricultura, o turismo e a logística.
O turismo, em particular, apresenta um potencial significativo, apoiado pelos recursos naturais e pela biodiversidade do país, enquanto as reformas estruturais na agricultura visam responder a constrangimentos de longa data relacionados com logística, financiamento e acesso aos mercados.
Ramos-Horta sublinhou também a importância das parcerias internacionais no apoio ao desenvolvimento nacional, destacando a cooperação com parceiros regionais e globais em áreas como infraestruturas, reforço de capacidades e investimento. Indicou que a abordagem de Timor-Leste dá prioridade a relações equilibradas e complementares que gerem resultados económicos concretos.
O Presidente apresentou Timor-Leste como um destino de investimento emergente num contexto regional mais amplo. “Timor-Leste é um país pequeno, mas está estrategicamente localizado numa região com mais de 700 milhões de pessoas, no Sudeste Asiático”, afirmou, acrescentando que a integração na ASEAN reforça ainda mais a sua atratividade, ao ligar o país a quadros mais amplos de comércio e investimento.
Comentando a entrevista, Lina Jafari, Diretora de País no Oxford Business Group, declarou: “A adesão de Timor-Leste à ASEAN constitui um passo decisivo para alinhar o país com a dinâmica de crescimento regional, enquanto os investimentos em curso em infraestruturas e capital humano estão a criar as bases para uma economia mais diversificada e resiliente.”
À medida que Timor-Leste continua a reforçar o seu quadro institucional e a expandir a sua base económica, o governo concentra-se em aproveitar a sua posição estratégica e a agenda de reformas para atrair investimento e apoiar um crescimento sustentável de longo prazo.
A entrevista completa com o Presidente José Ramos-Horta já está disponível para ver em:
https://oxfordbusinessgroup.com/articles-interviews/jose-ramos-horta-president-of-timor-leste-timor-leste-economy-grows-with-new-investment-opportunities-report-research-economic-viewpoint/
Marc-André de Blois
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