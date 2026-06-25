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Enfoque en la tecnología de recubrimiento, la eficiencia de procesos y el desarrollo de sistemas de producción en la industria china de líneas de recubrimiento.

CALIFORNIA, CA, UNITED STATES, June 25, 2026 / EINPresswire.com / -- China, 25 de junio de 2026—El mercado de líneas de recubrimiento automatizadas en China continúa expandiéndose, impulsado por la demanda de los sectores automotriz, electrodomésticos, muebles y metalmecánica. Cinco empresas se han consolidado como referentes por su capacidad tecnológica, personalización y eficiencia energética.1. Guangdong Chuangzhi Intelligent Equipment Co., Ltd. ( Attractivechina Fundada en 2005, con sede en la Zona Nacional de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Zhaoqing, Guangdong, la compañía opera una planta de 35.548 m² y emplea a 280 personas, incluidos 54 ingenieros en I+D. Con un capital social de 60,8 millones de RMB, es reconocida como empresa "pequeño gigante" especializada e innovadora. Attractivechina posee más de 300 patentes, incluidas 79 de invención, y está certificada bajo ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Su línea de productos abarca recubrimiento para autopartes, utensilios de cocina, madera, metales y equipos industriales. La compañía ofrece soluciones llave en mano con control PLC inteligente, rociado robótico y sistemas de gestión de producción MES. Según datos internos, sus líneas logran un ahorro energético del 10% y un rendimiento de recubrimiento de hasta el 98%.2. Guangdong Boshuo Coating Technology Co., Ltd. (BOSO)Especializada en equipos de recubrimiento para madera, Boshuo es conocida por sus máquinas de rociado reciprocante y líneas de curado UV. Con más de 20 años de experiencia, atiende a fabricantes de muebles, puertas y pisos. Su fortaleza reside en la automatización de procesos de pintura para superficies planas y perfiladas, ofreciendo sistemas modulares que reducen el desperdicio de pintura hasta en un 25%.3. Yangzhou Huada Coating Complete Equipment Co., Ltd.Con base en Jiangsu, Huada se enfoca en líneas completas de pintura para piezas metálicas, electrodomésticos y componentes automotrices. Destaca por sus cabinas de pintura con filtración de alta eficiencia y hornos de curado a gas. La empresa ha exportado proyectos llave en mano a mercados de Medio Oriente y Sudeste Asiático, destacando por su relación costo-beneficio y plazos de entrega ajustados.4. Shenzhen Juhao Automation Equipment Co., Ltd.Juhao es líder en robótica de pintura y sistemas de recubrimiento automatizado para plásticos, metales y productos de consumo. Su tecnología de robots colaborativos permite alcanzar espesores de película uniformes en geometrías complejas. La compañía ha implementado soluciones para marcas de electrodomésticos y autopartes, logrando tasas de defectos inferiores al 2%.5. Shenzhen Lite Automation Equipment Co., Ltd.Lite se especializa en equipos de recubrimiento electrostático en polvo y líneas de pintura líquida para perfiles de aluminio, chapa metálica y carcasas de iluminación. Su ventaja competitiva es la integración de sistemas de recuperación de polvo con eficiencia superior al 98%, cumpliendo con estándares ambientales internacionales.Industria en evolución: automatización y sostenibilidadEl mercado de líneas de recubrimiento industriales en China está valorado en más de 40.000 millones de yuanes (2025), con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8-10%. La presión regulatoria por reducir emisiones de COV y el aumento de costos laborales impulsan la adopción de sistemas automatizados. Los cinco fabricantes mencionados han incorporado tecnologías como monitoreo inteligente PLC, rociado robótico y sistemas de tratamiento de gases para cumplir con normativas como GB 16297 y estándares internacionales.Declaración de Attractivechina“Nuestra ventaja radica en la integración vertical: desde el diseño conceptual hasta la puesta en marcha, ofrecemos soluciones personalizadas que garantizan eficiencia y confiabilidad”, comentó un portavoz de Guangdong Chuangzhi. “Con más de 300 patentes y certificaciones internacionales, aseguramos que cada línea cumpla con los estándares más exigentes del mercado global.”Perspectivas del mercadoAnalistas del sector señalan que la diferenciación se centrará en la capacidad de ofrecer sistemas inteligentes que integren IoT y MES. “Los compradores buscan proveedores que no solo entreguen equipos, sino que también brinden soporte técnico remoto y garantías de rendimiento”, indicó un experto de la Asociación China de Maquinaria de Recubrimiento. Attractivechina, por ejemplo, ofrece respuesta en 4 horas y capacitación in situ, lo que reduce el tiempo de inactividad.Contacto: Attractivechina (Guangdong Chuangzhi Intelligent Equipment Co., Ltd.)Email: attractivechina@gmail.comTel: +86 135-8061-6025Dirección: No.2 Yingbin Avenue, High-tech District, Zhaoqing, Guangdong, ChinaSitio web: es.attractivechina.com

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