EWIV als EU-Investmentplattform für Family Offices, Beteiligungsgesellschaften und Investoren bei Wachstumsprojekten

Illustratives Rechenbeispiel zur EWIV-Struktur: Der dargestellte Projektbeitrag reduziert den steuerpflichtigen Gewinn und erhöht die für betriebliche Projekte verfügbare Liquidität. Klare Rahmenbedingungen für die strategische Nutzung einer EWIV: allgemeine Information, vereinfachte Modellrechnungen und individuelle Prüfung durch qualifizierte Steuer- und Rechtsberater. Infografik zur steuerlichen Gestaltungsfreiheit: Sie zeigt ein im Bild zitiertes Gerichtsurteil und stellt das Prinzip einer legalen, wirtschaftlich begründeten Steuerstruktur in den Mittelpunkt. Infografik zur Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung: Sie veranschaulicht EU-rechtliche Grundlage, Mitgliederstruktur, offiziellen Registerstatus und den im Bild dargestellten Non-Profit-Fokus der EWIV. Die EWIV als zentrale europäische Hilfsstruktur: Sie bündelt gemeinsame Ressourcen und nicht zum Kerngeschäft gehörende Aufgaben, um Synergien, Kostenvorteile und bessere Ergebnisse für ihre Mitglieder zu schaffen.

KMU.NETWORK zeigt, wie Family Offices und Beteiligungsgesellschaften EWIV als europäische Projekt- und Expertenplattform nutzen können.

Die EWIV verbindet Kapital, Expertise und europäische Zusammenarbeit zu einer Plattform, auf der Investitionen nicht nur verwaltet, sondern gezielt in Wachstum und Wertschöpfung überführt werden.” — Harald de Vries - CEO KMU.NETWORK

BERLIN, BRANDENBURG, GERMANY, June 25, 2026 / EINPresswire.com / -- Neue europäische Projekt- und Expertenarchitektur verbindet Deal Sourcing, Due Diligence, Projektentwicklung und operative WertschöpfungBerlin/London/New York, 24. Juni 2026 – Family Offices, Beteiligungsholdings, Investmentgesellschaften und professionelle Investoren stehen heute vor einer Aufgabe, die deutlich über den bloßen Erwerb von Unternehmensanteilen hinausgeht. Die eigentliche Wertschöpfung beginnt nicht erst mit der Unterschrift unter einem Kaufvertrag. Sie beginnt früher: bei der Identifikation geeigneter Chancen, der fundierten Prüfung von Geschäftsmodellen, der Strukturierung von Projekten, dem Aufbau gemeinsamer Ressourcen und der aktiven Entwicklung von Portfoliounternehmen. KMU.NETWORK erweitert seine Investorenunterstützung deshalb um einen europäischen Strukturansatz auf Basis der Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung, kurz EWIV . Im Mittelpunkt steht eine Plattformlogik, die Investoren, Family Offices, Beteiligungsgesellschaften und ausgewiesene Fachexperten in grenzüberschreitenden Projekten zusammenführt.Die EWIV wird dabei nicht als Ersatz für eine Beteiligungsholding verstanden. Sie ergänzt vielmehr die klassische Investmentstruktur um eine operative europäische Projekt- und Leistungsplattform. Während die Holding oder Investmentgesellschaft Beteiligungen hält, Kapital bereitstellt und Exit- oder Ausschüttungsentscheidungen trifft, bündelt die EWIV die Leistungen, Ressourcen und Projektbudgets, die für die Vorbereitung, Umsetzung und Entwicklung anspruchsvoller Investments benötigt werden.„Investoren brauchen heute mehr als Kapital. Sie brauchen Struktur, belastbare Informationen, Zugang zu Spezialwissen und eine professionelle Umsetzungskraft“, sagt Harald de Vries, CEO von KMU.NETWORK. „Die EWIV eröffnet die Möglichkeit, europäische Projektarbeit, Expertenteams und operative Wertschöpfung so zu organisieren, dass Kapital nicht in Einzelmaßnahmen zerfällt, sondern in klar definierte, nachvollziehbare und skalierbare Projektbudgets fließt.“Europäische Zusammenarbeit als InvestitionsvorteilViele Beteiligungsgesellschaften und Family Offices verfügen über Kapital, Netzwerke und eine klare Investmentstrategie. Dennoch entstehen in der Praxis regelmäßig hohe Aufwände, bevor aus einer interessanten Gelegenheit ein tragfähiges Investment wird: Marktanalysen, Target Screening, Unternehmensbewertungen, kommerzielle und technische Due Diligence, Vertragsvorbereitung, Branchenrecherche, Datenraumstrukturierung, Managementgespräche, Wachstumsplanung und internationale Markterschließung.Genau an dieser Stelle setzt der EWIV-Ansatz an.Die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung wurde geschaffen, um die wirtschaftlichen Tätigkeiten ihrer Mitglieder durch gemeinsame Ressourcen, Kompetenzen und Aktivitäten zu erleichtern oder weiterzuentwickeln. Für Investoren eröffnet dies die Möglichkeit, wiederkehrende und investitionsnahe Leistungen nicht isoliert in jeder einzelnen Gesellschaft neu aufzubauen, sondern über eine europäische Projektstruktur zu bündeln.Die Vorteile liegen auf der Hand:- gemeinsame Nutzung von Experten, Systemen und Daten,- effizientere Vorbereitung von Beteiligungen und Projekten,- professionelles Deal Sourcing über Ländergrenzen hinweg,- strukturierte Due-Diligence- und Bewertungsprozesse,- gemeinschaftlich finanzierte Markt-, Vertriebs- und Digitalisierungsprojekte,- operative Unterstützung von Portfoliounternehmen,- schnellere Umsetzung von Wachstums-, Internationalisierungs- und Transformationsmaßnahmen.Damit entsteht eine Architektur, die nicht auf der künstlichen Verlagerung wirtschaftlicher Aktivitäten basiert, sondern auf europäischer Zusammenarbeit, realer Leistungserbringung und nachweisbarer Wertschöpfung.Investitionskraft frühzeitig in reale Projekte überführenBesonders attraktiv ist der Ansatz für Investoren, deren Ziel nicht allein in der Kapitalanlage liegt, sondern in der aktiven Entwicklung von Unternehmenswerten.Bei einer klassischen Beteiligungsstruktur wird ein erheblicher Teil der Investitionsvorbereitung und Portfoliounterstützung direkt in einzelnen Gesellschaften organisiert. Jede Beteiligung baut eigene Prozesse auf, beauftragt eigene Dienstleister und finanziert eigene Projektteams. Das ist möglich, aber häufig nicht skalierbar.Die EWIV ermöglicht eine andere Perspektive: Investitionsnahe Infrastruktur, Projektentwicklung, Marktaufbau, Research, Digitalisierung und operative Unterstützungsleistungen können als gemeinsame europäische Aufgaben organisiert werden. Damit können Beiträge – bei entsprechender rechtlicher, steuerlicher und wirtschaftlicher Ausgestaltung – frühzeitig in konkrete Projektleistungen fließen.Der Vorteil liegt nicht darin, Beteiligungen pauschal steuerlich „abzusetzen“. Der Vorteil liegt in einer intelligenten Reinvestitionslogik: Mittel werden gezielt für reale Projekte, Infrastruktur und operative Maßnahmen eingesetzt, bevor sie ausschließlich als ausschüttungsfähiger Gewinn betrachtet werden.So entsteht eine höhere strategische Investitionskraft.Ein Family Office kann beispielsweise ein gemeinsames Projektbudget für die Analyse mittelständischer Zielunternehmen, die Entwicklung neuer Vertriebskanäle, die Digitalisierung von Portfoliounternehmen oder den Aufbau eines europäischen Expertennetzwerks einsetzen. Eine Beteiligungsgesellschaft kann wiederkehrende Prozesse wie Marktprüfung, Deal Screening, Reporting, KI-gestützte Datenanalyse, CRM, Vertragsmanagement oder Wachstumsplanung in einer gemeinsamen Projektstruktur bündeln.Die Beteiligung selbst bleibt dabei in der Holding, Investmentgesellschaft oder Projektgesellschaft. Die EWIV übernimmt die Rolle der europäischen Leistungs- und Wertschöpfungsplattform.Drei Ebenen für professionelle InvestmentstrukturenDer EWIV-Ansatz schafft eine klare Rollenverteilung:Die Beteiligungsholding oder Investmentgesellschaft hält Unternehmensanteile, verwaltet Beteiligungen, investiert Eigenkapital, gewährt Darlehen oder realisiert Veräußerungen.Die EWIV bündelt grenzüberschreitende Hilfsleistungen, gemeinsame Ressourcen, Expertenwissen, Projektteams, Infrastruktur und operative Maßnahmen.Die Projektgesellschaft oder das Portfoliounternehmen setzt die konkrete Wachstumsstrategie um und nutzt die aufgebauten Leistungen für Vertrieb, Digitalisierung, Internationalisierung, Restrukturierung oder Skalierung.Diese Trennung schafft Transparenz. Sie erleichtert die Steuerung komplexer Projekte und ermöglicht es Investoren, ihre Ressourcen dort einzusetzen, wo sie wirtschaftlich den größten Hebel entfalten.„Ein gutes Investment ist nicht nur eine Beteiligung auf dem Papier“, erklärt Harald de Vries. „Ein gutes Investment entwickelt sich. Es wird besser organisiert, besser positioniert, digitaler, sichtbarer und vertriebsstärker. Genau diese operative Phase entscheidet darüber, ob aus einem Kapitalengagement ein überzeugender Unternehmenswert entsteht.“Unterstützung durch ausgewiesene ExpertenKMU.NETWORK verbindet die EWIV-Struktur mit einem Netzwerk aus erfahrenen Fachleuten und spezialisierten Partnern. Die Investorenunterstützung umfasst dabei insbesondere:- Identifikation und Vorprüfung potenzieller Beteiligungen,- Zugang zu europäischen Unternehmer- und Investorenkontakten,- Unterstützung bei Markt- und Wettbewerbsanalysen,- Vorbereitung und Koordination von Due-Diligence-Prozessen,- Unternehmensbewertung und wirtschaftliche Einordnung,- Strukturierung von Projektplänen, Budgets und Meilensteinen,- Aufbau von Datenräumen, Reporting- und CRM-Strukturen,- Begleitung von Verhandlungen und internationalen Gesprächen,- Unterstützung bei Digitalisierung, KI, Vertrieb und Sichtbarkeit,- operative Wertsteigerungsprogramme für Portfoliounternehmen,- Einbindung externer Spezialisten aus Steuer-, Rechts-, M&A-, Fördermittel-, Compliance- und Transformationsbereichen.Damit richtet sich das Angebot nicht nur an Investoren, die Kapital suchen, sondern ausdrücklich an Investoren, die Kapital professionell einsetzen wollen.Gerade Family Offices profitieren von einer Struktur, die langfristiges Denken mit konkreter Umsetzung verbindet. Statt für jede Beteiligung neue Dienstleister, Tools und Abläufe aufzubauen, kann eine gemeinsame europäische Plattform die wiederkehrenden Aufgaben bündeln und standardisieren.Für Beteiligungsgesellschaften entsteht dadurch eine skalierbare Infrastruktur. Für Portfoliounternehmen entsteht ein Zugang zu Know-how, Experten und operativer Unterstützung. Für Investoren entsteht eine klarere Steuerbarkeit ihrer Projekte.Von der Beteiligung zur WertschöpfungsplattformDie EWIV ist besonders interessant für Investoren, die nicht nur passive Renditen anstreben, sondern aktiv an Unternehmensentwicklung, Internationalisierung und nachhaltigem Wachstum mitwirken wollen.Typische Einsatzfelder sind:- Vorbereitung von Mittelstands- und Nachfolgeinvestments,- Aufbau europäischer Buy-and-Build-Strategien,- Entwicklung von Vertriebs- und Marktöffnungsprogrammen,- Digitalisierung und KI-Integration in Portfoliounternehmen,- Aufbau gemeinsamer Einkaufs-, Marketing- oder Serviceplattformen,- Strukturierung von internationalen Kooperationen,- Unterstützung von Start-ups und jungen Wachstumsunternehmen,- Wertsteigerung bestehender Beteiligungen durch operative Maßnahmen,- Aufbau von Krisen-, Resilienz- und Wachstumsstrukturen.Die EWIV wird damit zu einer europäischen Infrastruktur für Investoren, die unternehmerisch denken. Nicht als abstraktes Gesellschaftskonstrukt, sondern als praktische Antwort auf die Frage: Wie lassen sich Kapital, Kompetenz, Kontakte und Umsetzungskraft so verbinden, dass daraus messbare wirtschaftliche Entwicklung entsteht?Transparenz, Dokumentation und professionelles ZusammenspielDer Einsatz einer EWIV verlangt eine klare Projektarchitektur. Beiträge müssen realen Leistungen, nachvollziehbaren Budgets und dokumentierten wirtschaftlichen Zwecken zugeordnet werden. KMU.NETWORK setzt deshalb auf eine strukturierte Vorbereitung mit Projektbeschlüssen, Leistungsbeschreibungen, Budgetplanung, Mittelverwendungslogik und klaren Zuständigkeiten.Diese Professionalität ist kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand ohne Nutzen. Sie ist die Grundlage dafür, dass Investoren jederzeit erkennen können, welche Mittel in welche Projektbereiche fließen, welche Experten eingebunden sind, welche Ergebnisse erreicht wurden und welche nächsten Schritte sinnvoll sind.Die individuelle rechtliche und steuerliche Bewertung erfolgt dabei jeweils im Zusammenspiel mit den zuständigen qualifizierten Steuer- und Rechtsberatern. Die EWIV-Struktur ersetzt keine individuelle Beratung. Sie schafft jedoch die organisatorische und wirtschaftliche Grundlage, damit Investitionsprojekte professionell vorbereitet, begleitet und entwickelt werden können.Europäische Investitionslogik statt isolierter EinzelmaßnahmenFür Family Offices, Beteiligungsgesellschaften, Unternehmerfamilien und strategische Investoren eröffnet die EWIV eine moderne europäische Perspektive: Kapital wird nicht nur verwaltet, sondern strukturiert in Projekte, Menschen, Systeme und Wachstumsmaßnahmen überführt.KMU.NETWORK versteht diesen Ansatz als Verbindung aus Investmentkompetenz, europäischer Kooperation und operativer Umsetzung.„Die besten Investoren denken nicht nur in Rendite, sondern in Möglichkeiten“, so Harald de Vries. „Sie erkennen, dass die Qualität eines Investments nicht allein am Einstiegspreis hängt. Entscheidend ist, was nach dem Einstieg passiert. Mit der richtigen Struktur, den richtigen Experten und einer professionellen europäischen Projektplattform kann aus Kapital echte unternehmerische Entwicklung werden.“Weitere Informationen zur Investorenunterstützung, zu europäischen Projektstrukturen und zu individuellen Investmentvorhaben erhalten Interessenten über KMU.NETWORK.Über KMU.NETWORKKMU.NETWORK begleitet Unternehmen, Investoren und strategische Partner in den Bereichen Finanzierung, Investorenkommunikation, Unternehmensentwicklung, Digitalisierung, Sichtbarkeit, Fördermittel und internationale Geschäftsentwicklung. Das Netzwerk verbindet Unternehmer, Family Offices, Investoren, Experten und spezialisierte Dienstleister, um komplexe Vorhaben strukturiert vorzubereiten und in die Umsetzung zu bringen.Presse-KontaktKMU.NETWORKHarald de Vries, CEOE-Mail: info(at)kmu.networkTelefon: +49 30 6293 2542Website: www.kmu.networkEEIG as a European Investment Platform: KMU.NETWORK Supports Family Offices, Investment Holdings and Investors in Scalable Growth ProjectsNew European project and expert architecture connects deal sourcing, due diligence, project development and operational value creationBerlin/London/New York, June 25, 2026 – Family offices, investment holdings, investment companies and professional investors today face a task that goes far beyond the mere acquisition of company shares. Real value creation does not begin only when a purchase agreement is signed. It starts earlier: with the identification of suitable opportunities, the thorough assessment of business models, the structuring of projects, the development of shared resources and the active advancement of portfolio companies.KMU.NETWORK is therefore expanding its investor support services through a European structural approach based on the European Economic Interest Grouping, or EEIG. At the heart of this approach is a platform model that brings together investors, family offices, investment companies and recognised subject-matter experts in cross-border projects.The EEIG is not intended to replace an investment holding company. Rather, it complements the traditional investment structure with an operational European project and service platform. While the holding company or investment vehicle holds participations, provides capital and makes exit or distribution decisions, the EEIG bundles the services, resources and project budgets required for the preparation, implementation and development of demanding investments.“Investors today need more than capital. They need structure, reliable information, access to specialised knowledge and professional execution capability,” says Harald de Vries, CEO of KMU.NETWORK. “The EEIG creates the opportunity to organise European project work, expert teams and operational value creation in such a way that capital does not dissolve into isolated measures, but flows into clearly defined, transparent and scalable project budgets.”European Cooperation as an Investment AdvantageMany investment companies and family offices have capital, networks and a clear investment strategy. Nevertheless, considerable effort is regularly required before an interesting opportunity becomes a viable investment: market analysis, target screening, company valuations, commercial and technical due diligence, contract preparation, sector research, data-room structuring, management discussions, growth planning and international market development.This is precisely where the EEIG approach comes into play.The European Economic Interest Grouping was created to facilitate or develop the economic activities of its members through shared resources, expertise and activities. For investors, this creates an opportunity to avoid rebuilding recurring investment-related services separately within each individual company and instead bundle them through a European project structure.The benefits are clear:- shared use of experts, systems and data;- more efficient preparation of participations and projects;- professional cross-border deal sourcing;- structured due-diligence and valuation processes;- jointly financed market-entry, sales and digitalisation projects;- operational support for portfolio companies;- faster implementation of growth, internationalisation and transformation initiatives.This creates an architecture based not on the artificial relocation of economic activity, but on European cooperation, genuine service delivery and verifiable value creation.Three Levels for Professional Investment StructuresThe EEIG approach establishes a clear allocation of roles:- The investment holding company or investment vehicle holds company shares, manages participations, invests equity, provides loans or realises disposals.- The EEIG bundles cross-border support services, shared resources, expert knowledge, project teams, infrastructure and operational measures.- The project company or portfolio company implements the specific growth strategy and uses the developed services for sales, digitalisation, internationalisation, restructuring or scaling.- This separation creates transparency. It facilitates the management of complex projects and enables investors to deploy their resources where they can generate the greatest economic leverage.“A good investment is not merely a participation on paper,” explains Harald de Vries. “A good investment develops. It becomes better organised, better positioned, more digital, more visible and more sales-driven. This operational phase is exactly what determines whether a capital commitment becomes a compelling enterprise value.”Support from Recognised ExpertsKMU.NETWORK combines the EEIG structure with a network of experienced professionals and specialised partners. Investor support includes, in particular:identification and preliminary assessment of potential investments;- access to European entrepreneur and investor contacts;- support with market and competitive analysis;- preparation and coordination of due-diligence processes;- company valuation and commercial assessment;- structuring of project plans, budgets and milestones;-development of data rooms, reporting systems and CRM structures;support in negotiations and international discussions;assistance with digitalisation, AI, sales and market visibility;operational value-creation programmes for portfolio companies;integration of external specialists in tax, legal, M&A, public funding, compliance and transformation matters.The offering is therefore aimed not only at investors seeking capital, but specifically at investors who intend to deploy capital professionally.Family offices in particular benefit from a structure that combines long-term thinking with practical implementation. Rather than establishing new service providers, tools and workflows for every participation, a shared European platform can consolidate and standardise recurring tasks.For investment companies, this creates scalable infrastructure. For portfolio companies, it provides access to know-how, experts and operational support. For investors, it provides greater visibility and control over their projects.From Participation to a Value-Creation PlatformThe EEIG is particularly relevant for investors who seek not only passive returns, but also active involvement in corporate development, internationalisation and sustainable growth.Typical application areas include:preparation of mid-market and succession investments;development of European buy-and-build strategies;creation of sales and market-entry programmes;digitalisation and AI integration within portfolio companies;establishment of shared procurement, marketing or service platforms;structuring of international cooperation projects;support for start-ups and young growth companies;value enhancement of existing participations through operational measures;development of resilience, crisis-preparedness and growth structures.The EEIG thus becomes a European infrastructure for investors who think entrepreneurially. It is not an abstract corporate structure, but a practical answer to a central question: how can capital, expertise, contacts and execution capability be combined in a way that produces measurable economic development?European Investment Logic Instead of Isolated MeasuresFor family offices, investment companies, entrepreneurial families and strategic investors, the EEIG offers a modern European perspective: capital is not merely managed, but systematically directed into projects, people, systems and growth initiatives.KMU.NETWORK understands this approach as a combination of investment expertise, European cooperation and operational implementation.“The best investors do not think only in terms of returns; they think in terms of opportunities,” says Harald de Vries. “They recognise that the quality of an investment does not depend solely on the entry price. What matters is what happens after the investment. With the right structure, the right experts and a professional European project platform, capital can be transformed into genuine entrepreneurial development.”Further information on investor support, European project structures and individual investment projects is available through KMU.NETWORK.About KMU.NETWORKKMU.NETWORK supports companies, investors and strategic partners in the areas of financing, investor communication, corporate development, digitalisation, market visibility, public funding and international business development. The network connects entrepreneurs, family offices, investors, experts and specialised service providers to prepare complex projects in a structured manner and bring them into execution.

Die EWIV als Instrument der unternehmerischenFreiheit

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