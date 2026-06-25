El programa Tres Pasos de California Baptist University ayuda a estudiantes hispanos a encontrar su camino hacia STEM

Tres Pasos Familia Day at California Baptist University

El Summer Bridge Program concluye con el Día de la Familia para celebrar el crecimiento de los estudiantes en el programa

RIVERSIDE, CA, UNITED STATES, June 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- Cincuenta y seis estudiantes de preparatoria y de nuevo ingreso a la universidad culminaron tres semanas de cursos prácticos en STEM en California Baptist University (CBU) el 24 de junio, presentando sus proyectos a sus familias durante el Día de la Familia, el evento de clausura del Tres Pasos Summer Bridge Program de CBU.

Organizado por el Gordon and Jill Bourns College of Engineering de CBU, Tres Pasos es una iniciativa financiada por la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) que crea una vía de acceso a la educación superior en STEM para estudiantes hispanos y otras comunidades desatendidas en todo el Inland Empire. El Día de la Familia marca el cierre de la primera fase del programa, donde las familias pudieron ver lo que los estudiantes construyeron, incluido un reto práctico que puso a prueba botes de cartón diseñados por los propios estudiantes.

Ahora en su segundo año, el Programa Tres Pasos seleccionó a 48 estudiantes de más de 110 solicitantes para el programa de este verano, en comparación con los 36 participantes de su primer año. El programa gratuito de tres semanas está abierto a estudiantes que ingresan a los grados 10.º a12.º y a estudiantes de primer año de todos los orígenes, con prioridad para quienes planean especializarse en STEM en CBU.

“Tres Pasos es más que un campamento de verano”, dijo el Dr. Mario Oyanader, profesor de ingeniería química e investigador principal del programa financiado por la Fundación NSF. “Se trata de que un estudiante entre por primera vez a un laboratorio y se dé cuenta: ‘Yo pertenezco aquí. Este puede ser mi futuro’. Ese momento de convicción es lo que impulsa a un estudiante desde preparatoria hasta una carrera STEM”.

Tres Pasos es un programa de tres fases. El Primer Paso es un programa de transición de verano dirigido a estudiantes de preparatoria y de primer año universitario en áreas STEM. El Segundo Paso incluye tutoría continua por parte de profesores y apoyo para estudiantes de primer y segundo año en CBU, con el fin de mantener el respaldo y la conexión a medida que avanzan sus estudios. El Tercer Paso es una vía para estudiantes de tercer y cuarto año en CBU, enfocada en el crecimiento profesional, la resiliencia y el liderazgo, con oportunidades para orientar a estudiantes más jóvenes y prepararse para carreras en STEM o estudios de posgrado.

Tres Pasos ocupa un lugar central en la misión de CBU como institución designada como Hispanic-Serving Institution (Institución al Servicio de Hispanos). Con los estudiantes hispanos representando aproximadamente el 44 por ciento de la población estudiantil de CBU, la universidad ha invertido en programas como Tres Pasos para garantizar que estos estudiantes vean un camino claro hacia títulos y carreras en STEM, con apoyo en español integrado para que las familias puedan participar plenamente en la educación de sus estudiantes.

CBU cree que cada persona ha sido creada con un propósito único, y Tres Pasos pone esa convicción en práctica, guiando a los estudiantes no solo hacia un título universitario, sino también hacia un sentido más claro de propósito, un mensaje que resuena especialmente con los estudiantes de primera generación y sus familias. Los líderes del programa señalan a estudiantes que se han inscrito en CBU o que han mantenido su conexión con la universidad a través de las relaciones construidas en Tres Pasos, lo cual es evidencia temprana de que el programa está manteniendo a los estudiantes en el camino hacia la culminación de sus estudios.

Financiado hasta mayo de 2027, Tres Pasos cuenta con el respaldo de una subvención de aproximadamente $500,000 de NSF. CBU planea solicitar una subvención más amplia a cinco años para expandir el programa y agregar elementos como presentaciones estudiantiles en conferencias nacionales como la reunión anual del American Institute of Chemical Engineers.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.