NEQSOL Academy, SkillHub’ın Resmi Açılışını Gerçekleştirdi

AMSTERDAM, NETHERLANDS, June 25, 2026 /EINPresswire.com/ -- NEQSOL Academy, tüm öğrenenlere açık olan ve bireyleri profesyonel ve kişisel yolculuklarının her aşamasında desteklemek amacıyla tasarlanan yeni dijital öğrenme platformu SkillHub’ın açılışını duyurdu. SkillHub, günümüzün hızla değişen ve teknoloji odaklı dünyasında başarılı olmak için ihtiyaç duyulan geleceğe yönelik bilgi ve becerileri, kullanıcılara tamamen ücretsiz olarak sunmaktadır.

CrossKnowledge’ın birinci sınıf öğrenme içerikleriyle desteklenen ve finansmanının tamamı NEQSOL Holding tarafından karşılanan NEQSOL Academy bünyesindeki SkillHub; yapay zeka okuryazarlığı, liderlik, iletişim, iş dünyasının temel esasları ve kişisel etkinlik alanlarında yetkinlikler geliştirmeye yardımcı olan profesyonel gelişim kaynaklarına erişim sağlamaktadır.

NEQSOL Academy aracılığıyla “Her Yerde, Her Zaman” mottosuyla sunulan SkillHub, farklı cihazlar ve konumlardan erişilebilen esnek bir öğrenme deneyimi vadetmektedir. SkillHub, BlackRock, BNP Paribas, Schneider Electric, Orange, Sanofi, Carrefour ve ArcelorMittal gibi önde gelen kuruluşların güvendiği küresel bir dijital öğrenme sağlayıcısı olan CrossKnowledge tarafından desteklenmektedir. Platformun içerikleri; Harvard, Stanford, INSEAD, Cambridge, Wharton, London Business School ve HEC Paris gibi kurumlara bağlı akademisyenler ve uzmanlarla iş birliği içinde geliştirilmiştir. Platform, NEQSOL Academy’nin Öğrenme Yönetim Sistemi ortağı olan Enocta altyapısı üzerine kurulmuştur.

“Eğitime ve profesyonel gelişime yatırım yapmak, güçlü organizasyonlar ve dirençli topluluklar inşa etmenin temelidir,” diyen NEQSOL Holding CEO’su Kirill Rubinski, sözlerine şöyle devam etti: “SkillHub, genç profesyonellerin yüksek kaliteli öğrenme kaynaklarına erişmesi ve kariyerleri boyunca kendilerini geliştirmeye devam etmesi için anlamlı fırsatlar yaratma vizyonumuzu yansıtmaktadır.”

NEQSOL Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Meriç Tunç ise şunları belirtti: “SkillHub için akademik mükemmelliği ve kanıtlanmış küresel başarıyı bir araya getiren bir platform arayışındaydık. CrossKnowledge; yüksek kaliteli içeriği, saygın düşünce liderliğini ve günümüz öğrenenlerinin ihtiyaçlarıyla örtüşen çekici bir dijital öğrenme deneyimini bir arada sunuyor.”

SkillHub’a Erişim: https://www.neqsolskillhub.com/neqsolskillhub/eep/Login/register/1

NEQSOL Holding Hakkında

NEQSOL Holding; enerji, telekomünikasyon, ileri teknoloji, inşaat ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren, 11 ülkede operasyonları bulunan çeşitlendirilmiş uluslararası bir şirketler grubudur. Grup, dünya çapında 25 milyondan fazla müşteriye hizmet vermekte ve 20.000’den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.

NEQSOL Academy Hakkında

NEQSOL Academy, grup genelinde sürekli öğrenmeyi, profesyonel mükemmelliği ve bilgi paylaşımını teşvik etmek amacıyla tasarlanmış, NEQSOL Holding’in kurumsal öğrenme ekosistemidir. Birden fazla dilde ileri düzey öğrenme fırsatları sunan Akademi, “Her Yerde. Her Zaman.” temel ilkesi doğrultusunda yenilikçi gelişim programları aracılığıyla çalışanları ve harici kitleleri desteklemektedir.

CrossKnowledge Hakkında

CrossKnowledge, uzman içeriği, öğrenme teknolojisi ve profesyonel hizmetlerin birleşimiyle kuruluşların iş gücü yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olan, dijital öğrenme çözümlerinde küresel bir liderdir. CrossKnowledge, 20 yılı aşkın bir süredir önde gelen uluslararası kuruluşlara geleceğe hazır beceriler kazandırma ve sürekli öğrenme kültürleri oluşturma konularında destek vermektedir.

SkillHub Launch Video

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