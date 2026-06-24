La Gobernadora Hochul Anuncia la Inscripción para Entradas Gratuitas al Evento "New York State United": La Experiencia de Visualización de la Final de la Copa Mundial 2026

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que ya está abierta oficialmente la inscripción para obtener entradas gratuitas para el evento "New York State United: Experiencia de Visualización de la Final de la Copa Mundial 2026" en el condado de Westchester. Este evento público gratuito y de gran escala se llevará a cabo el 19 de julio en Kensico Dam Plaza y brindará a miles de neoyorquinos la oportunidad de vivir juntos la emoción de la final de la Copa Mundial de la FIFA. Familias, aficionados al fútbol y comunidades de todo Nueva York ya pueden solicitar entradas gratuitas para asistir.

"En un momento en que el costo del entretenimiento y las actividades familiares sigue aumentando, Nueva York se asegura de que todas las familias tengan la oportunidad de formar parte de la emoción de la Copa Mundial 2026", dijo la gobernadora Hochul. "Agradezco al condado de Westchester por asociarse con nosotros para crear esta celebración comunitaria gratuita y ayudar a llevar la energía de la final de la Copa Mundial directamente a los neoyorquinos. Juntos, estamos creando una experiencia accesible, asequible y memorable, al tiempo que continuamos invirtiendo en el futuro del fútbol juvenil en todo nuestro estado".

Kensico Dam Plaza se transformará en un destino gratuito y familiar donde los neoyorquinos podrán reunirse para disfrutar del evento deportivo más grande del mundo. El evento contará con una transmisión en vivo de la final de la Copa Mundial de la FIFA a las 3:00 p.m. Las puertas se abrirán a las 12:00 p.m. y habrá actividades interactivas de fútbol, entretenimiento, oferta de alimentos y bebidas locales, y una programación comunitaria que celebra la energía, la diversidad y el espíritu comunitario del condado de Westchester y la región de Mid-Hudson.

La experiencia de visualización de la Copa Mundial en Kensico Dam Plaza es la segunda de las experiencias emblemáticas de visualización de la Copa Mundial organizadas por el estado de Nueva York, tras el exitoso evento celebrado en Long Island, en la Universidad de Stony Brook, el 12 de junio. La inscripción es gratuita y obligatoria para ingresar. Para obtener más detalles sobre el proceso de inscripción de entradas e información del evento, visite el sitio web del evento.

El evento de transmisión pública de la Copa Mundial en el condado de Westchester es una de las diversas iniciativas de visualización pública que forman parte del plan estatal de la gobernadora Hochul para crear oportunidades sin precedentes para que los neoyorquinos participen en la Copa Mundial de 2026.

El ejecutivo del condado de Westchester, Ken Jenkins, dijo: "La final de la Copa Mundial de la FIFA es el evento deportivo más visto del planeta, y nos enorgullece ayudar a acercar este acontecimiento mundial directamente a los residentes del condado de Westchester. Al asociarnos con el estado de Nueva York para organizar este evento gratuito en Kensico Dam Plaza, creamos una oportunidad para que familias, vecinos y aficionados al fútbol de todas las edades se reúnan, celebren y creen recuerdos sin que el costo sea una barrera para participar. Esperamos dar la bienvenida a nuestra comunidad en lo que será un día verdaderamente especial".

La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, Hope Knight, dijo: "El evento de transmisión pública de la Copa Mundial en el condado de Westchester refleja lo que sucede cuando los socios estatales y locales colaboran para crear oportunidades que unen a las personas y fortalecen a las comunidades. Gracias a nuestra colaboración con el condado de Westchester, las familias podrán disfrutar de un evento de talla mundial sin costo alguno mientras celebran junto a su comunidad local. Estas experiencias ayudan a garantizar que la emoción y los beneficios económicos de la Copa Mundial de 2026 lleguen mucho más allá de las ciudades anfitrionas y de los partidos mismos".

El director de operaciones de grandes eventos del estado de Nueva York, Justin Brannan, dijo: "La visión de la gobernadora Hochul para la Copa Mundial siempre ha consistido en asegurar que los neoyorquinos puedan formar parte de la acción, independientemente de si tienen o no una entrada para un partido. En colaboración con el condado de Westchester, estamos creando una experiencia accesible y asequible que une a las personas en torno al acontecimiento deportivo más importante".

Como parte de la estrategia más amplia de la gobernadora Hochul para aprovechar los grandes eventos mundiales en beneficio de todo el estado, estos eventos de transmisión pública complementan el Programa de Subvenciones Comunitarias de la Copa Mundial del Estado de Nueva York ,—que apoya 12 fiestas de visualización y actividades comunitarias en el norte del estado (Upstate New York)— y la iniciativa NY Kicks, dotada con 6 millones de dólares, la cual ampliará el acceso a infraestructura y programas de fútbol juvenil en comunidades de todo el estado. Estos esfuerzos también impulsan la iniciativa " Get Offline, Get Outside" (Desconéctate y sal al aire libre) de la gobernadora Hochul, que anima a los neoyorquinos a desconectarse de los dispositivos electrónicos y pasar tiempo al aire libre en sus comunidades mediante la activación de espacios públicos y la creación de experiencias activas y compartidas para las familias.

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Acerca de Empire State Development

Empire State Development es la principal agencia de desarrollo económico del estado de Nueva York y promueve el crecimiento empresarial, la creación de empleo y mayores oportunidades económicas en todo el estado. Con oficinas en cada una de las 10 regiones del estado, ESD supervisa los Consejos Regionales de Desarrollo Económico, apoya la equidad en el acceso a la banda ancha a través de la oficina ConnectALL y desarrolla la fuerza laboral del futuro mediante la Oficina de Desarrollo Estratégico de la Fuerza Laboral. La agencia colabora con industrias emergentes y de última generación, como la energía limpia y la fabricación de semiconductores, que buscan expandirse en el estado de Nueva York, opera una red de centros de asistencia para ayudar a las pequeñas empresas a crecer y prosperar, y promueve los destinos turísticos de clase mundial del estado a través de I LOVE NY. Para obtener más información, visite esd.ny.gov y conéctese con ESD en LinkedIn, Facebook y X (anteriormente Twitter).