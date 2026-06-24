La Gobernadora Hochul Anuncia el Lanzamiento de una Campaña Educativa Sobre el Almacenamiento Seguro de Armas de Fuego, Mientras la Violencia Armada Continúa Disminuyendo en Todo el Estado de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el lanzamiento de una campaña estatal de anuncios de servicio público (PSA) para promover el almacenamiento seguro de armas de fuego. Concientizar sobre opciones de almacenamiento seguro y cómo prevenir el uso indebido de armas de fuego. Liderada por la Oficina de Prevención de la Violencia Armada del Estado de Nueva York (OGVP), perteneciente a la División de Servicios de Justicia Penal, y desarrollada en colaboración con Brady: United Against Gun Violence y el Ad Council, la campaña forma parte del enfoque integral de Nueva York para fortalecer la seguridad pública y reducir las muertes y lesiones por armas de fuego.

"Nueva York continúa logrando avances históricos en la reducción de la violencia armada y en la mejora de la seguridad de nuestras comunidades", dijo la gobernadora Hochul. "Al mismo tiempo, sabemos que demasiadas tragedias con armas de fuego ocurren en los hogares e involucran a familiares, niños y seres queridos. Esta campaña de educación pública brindará a los propietarios de armas información y recursos sobre cómo almacenar sus armas de fuego de forma segura, ayudando a proteger a sus familias y a prevenir lesiones y muertes innecesarias".

La campaña de servicio público "End Family Fire New York", con un presupuesto de un millón de dólares, conectará a los neoyorquinos con información sobre el almacenamiento seguro de armas de fuego a través de plataformas en línea y tradicionales, incluyendo redes sociales, publicidad exterior, radio y televisión, y un sitio web específico para Nueva York. La campaña se desarrolló en colaboración con OpAD Media, que apoya la estrategia de medios y las iniciativas de difusión. La publicidad y la difusión de la campaña continuarán hasta febrero de 2027. Según Brady, la presencia de un arma de fuego en el hogar triplica el riesgo de suicidio, y a nivel nacional, más de 300 niños se disparan accidentalmente a sí mismos o a otra persona cada año. Aproximadamente siete millones de niños viven en hogares con acceso a un arma de fuego sin asegurar. Se ha demostrado que almacenar las armas de fuego descargadas, bajo llave y separadas de la munición previene estas tragedias.

Nueva York es el quinto estado en asociarse con Brady y el Ad Council en la campaña "End Family Fire" (Fin a los incendios familiares). Desde su lanzamiento nacional en 2018, la campaña ha logrado que más de tres millones de personas busquen información sobre el almacenamiento seguro de armas de fuego en todo el país y ha demostrado su éxito en el aumento de las prácticas de almacenamiento seguro entre los propietarios de armas: casi el 60 % de quienes vieron los anuncios modificaron la forma o el lugar donde guardan sus armas para almacenarlas de manera más segura.

La comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York, Rossana Rosado, dijo: “Un mensaje puede salvar una vida si llega a la persona adecuada en el momento oportuno. A través de esta campaña, estamos llevando el mensaje sobre el almacenamiento seguro de armas de fuego a comunidades de todo Nueva York y brindando a las familias la información que necesitan para prevenir tragedias antes de que ocurran. Cada conversación, cada recordatorio y cada arma de fuego almacenada de forma segura es una oportunidad para proteger a un ser querido”.

La directora de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada del Estado de Nueva York, Calliana Thomas, dijo: “Las familias toman medidas sencillas a diario para mantener a salvo a sus seres queridos, desde abrocharse el cinturón de seguridad hasta cerrar las puertas con llave por la noche. El almacenamiento seguro de armas de fuego es otra forma importante de reducir el riesgo y ayudar a prevenir tragedias. Al almacenar las armas de fuego descargadas, bajo llave y separadas de la munición, los propietarios de armas pueden ayudar a prevenir disparos accidentales, el acceso de los niños a las armas de fuego y el suicidio. A través de esta campaña, brindamos a los neoyorquinos información práctica y recursos para ayudar a mantener seguras a las familias y las comunidades”.

El asambleísta Jeffrey Dinowitz dijo: “La campaña de servicio público "End Family Fire New York" es una medida inteligente y proactiva que ayudará a salvar vidas al prevenir incidentes evitables antes de que ocurran. Cada arma de fuego almacenada de forma segura significa un niño menos en riesgo y una familia más protegida frente a una tragedia evitable. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul su compromiso continuo con la seguridad de los neoyorquinos y su inversión en soluciones que marcan una diferencia real en Nueva York”.

El presidente de Brady, Kris Brown, dijo: “Aplaudimos a Nueva York por lanzar la campaña de educación pública End Family Fire y por invertir en una estrategia comprobada para prevenir tragedias relacionadas con armas de fuego antes de que ocurran. Los propietarios de armas en todo el estado desean mantener a salvo a sus seres queridos, y esta campaña proporciona información práctica que ha demostrado prevenir disparos accidentales, el acceso de los jóvenes a las armas de fuego y el suicidio. Al priorizar la educación y la concientización, Nueva York está dando un paso significativo que evitará el dolor, protegerá a las familias y salvará vidas”.

La Dra. Viviana M. DeCohen, Comisionada del Departamento de Servicios para Veteranos del Estado de Nueva York, dijo: “El almacenamiento seguro de armas de fuego es una medida práctica y responsable que puede ayudar a proteger a los veteranos, miembros del servicio militar, sus familias y comunidades. La información clara, como la guía proporcionada a través de esta campaña, es fundamental para ayudar a los neoyorquinos a comprender las opciones de almacenamiento seguro y a tomar medidas que puedan prevenir momentos de crisis, lesiones accidentales y pérdidas desgarradoras. Este esfuerzo se alinea con el compromiso continuo de nuestro Departamento de apoyar el bienestar de todos los que sirvieron a la patria y sus familias. Agradecemos a la Gobernadora Hochul su liderazgo y compromiso para impulsar las iniciativas de prevención que ayudan a mantener seguros a los neoyorquinos y sus seres queridos”.

El Dr. James McDonald, Comisionado de Salud del Estado de Nueva York, dijo: “Agradezco a la Gobernadora Hochul su liderazgo en la mejora de la seguridad pública y la reducción de muertes y lesiones por armas de fuego. Para evitar el uso indebido de armas de fuego, practique un almacenamiento seguro, que incluye descargar y asegurar su arma antes de guardarla y mantener la munición en un lugar separado. Esta campaña recordará a los neoyorquinos que el almacenamiento seguro de armas de fuego puede evitar incendios familiares y salvar vidas”.

La directora ejecutiva de la Oficina Estatal de Nueva York para la Prevención de la Violencia Doméstica, Kelli Nicholas Owens, dijo: “El almacenamiento seguro de armas es una práctica de seguridad fundamental para prevenir tragedias accidentales. Es una herramienta más en el conjunto de recursos de Nueva York, líder a nivel nacional, para prevenir la violencia armada. Al mismo tiempo, la gobernadora Hochul siempre ha reconocido que la responsabilidad de la violencia doméstica recae en la persona que decide dañar a su pareja. Nueva York continúa buscando formas innovadoras de apoyar a las víctimas, incluyendo la confiscación de armas a los agresores. Gracias, gobernadora Hochul, por su compromiso con la protección de todos los neoyorquinos contra la violencia armada”.

A principios de este mes, la gobernadora Hochul proclamó junio como el Mes de Concientización sobre la Violencia Armada en el Estado de Nueva York, reafirmando el compromiso del estado con la prevención de lesiones y muertes relacionadas con armas de fuego. El presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2027 mantiene inversiones récord en prevención, intervención y aplicación de la ley, incluyendo el abordaje de problemas emergentes como las armas impresas en 3D y las ametralladoras caseras.

La campaña “Fin a la Violencia Familiar” complementa otras iniciativas coordinadas por la Oficina de Prevención de la Violencia Armada, incluyendo un programa piloto pionero a nivel nacional para integrar el acceso a armas de fuego y la evaluación de lesiones en los servicios de urgencias, así como la distribución de candados para armas y folletos sobre almacenamiento seguro a organizaciones comunitarias, agencias policiales y proveedores de servicios. Estas organizaciones colaboradoras organizan eventos para destacar la importancia de mantener las armas de fuego bajo llave, descargadas y almacenadas por separado de la munición.

Datos de la División de Servicios de Justicia Penal muestran una disminución del 18 % en los incidentes con armas de fuego y heridos en las comunidades que participan en la iniciativa estatal para la Eliminación de la Violencia con Armas de Fuego (GIVE) durante los primeros cinco meses de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. También se registraron 164 personas menos heridas por disparos, una reducción del 20 % (164 frente a 204), y una disminución del 49 % en los homicidios relacionados con armas de fuego (21 frente a 41). La iniciativa GIVE proporciona actualmente 36 millones de dólares para equipamiento, horas extras y personal, así como capacitación integral y especializada y asistencia técnica a 28 departamentos de policía participantes y sus socios de las fuerzas del orden del condado: fiscalías, departamentos de libertad condicional y oficinas del sheriff. Estos departamentos de policía están en la primera línea de la lucha contra la violencia armada fuera de la ciudad de Nueva York y representan aproximadamente el 90 % de los delitos violentos con armas de fuego y el 85 % de todos los delitos violentos denunciados fuera de los cinco distritos.

La División de Servicios de Justicia Penal (DCJS) brinda apoyo fundamental a todos los aspectos del sistema de justicia penal del estado, incluyendo, entre otros: capacitación de agentes del orden y otros profesionales de la justicia penal; supervisión de un programa de acreditación policial; garantía del correcto funcionamiento de los alcoholímetros y los equipos de control de velocidad utilizados por las fuerzas del orden locales; gestión de fondos de subvención para la justicia penal; análisis de datos estatales sobre delitos y programas; apoyo a la investigación; supervisión de los departamentos de libertad condicional del condado y programas alternativos al encarcelamiento; y coordinación de políticas de justicia juvenil. Siga a DCJS en Facebook, Instagram y LinkedIn.

Brady: Unidos Contra la Violencia Armada es la organización de armas más antigua del país que trabaja para liberar a Estados Unidos de la violencia armada. Creemos que cambiar las leyes por sí solo no acabará con la crisis de violencia armada en nuestro país; también debemos cambiar mentalidades. Por eso adoptamos un enfoque integral para acabar con esta epidemia: cambiar las leyes, cambiar la industria armamentística y cambiar el discurso sobre las armas en Estados Unidos. Visita bradyunited.org para actuar hoy mismo.