La Gobernadora Hochul Se Mantiene Firme Contra los Ataques de la Administración Trump Contra las Leyes Fundamentales de Seguridad Pública y Transparencia de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul ofreció hoy una conferencia de prensa junto con la fiscal general Letitia James y una coalición de agentes del orden público, defensores de los inmigrantes y líderes comunitarios para destacar una reciente demanda contra la administración Trump, cuyo objetivo es proteger un nuevo conjunto de leyes estatales que establecen medidas cruciales de rendición de cuentas relacionadas con las operaciones de inmigración y del orden público en Nueva York. La demanda se presenta al mismo tiempo que el último ataque de la Administración Trump contra la legislación que prohíbe a los agentes del orden locales, estatales y federales ocultar su identidad con máscaras al interactuar con el público y que garantiza que las fuerzas del orden locales puedan centrarse en las prioridades de seguridad comunitaria. La demanda, presentada por la Fiscal General a petición de la Gobernadora, solicita al tribunal que confirme la legalidad de estas leyes e impida que la Administración Trump interfiera con la autoridad de Nueva York para proteger la seguridad pública, promover la transparencia y regular el uso de los recursos estatales y locales.

“En Nueva York, creemos en la seguridad pública, la rendición de cuentas y la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven”, dijo la Gobernadora Hochul. “Estas políticas de sentido común garantizan que las fuerzas del orden que operan en Nueva York cumplan con sus deberes de forma abierta y transparente, sin intimidación ni ocultamiento de identidades. Nueva York respalda firmemente estas leyes y las defenderemos en todo momento”.

Agentes federales de inmigración enmascarados han llegado en masa a comunidades de todo el país como parte de la agenda de deportación masiva del gobierno federal. Estos agentes a menudo no se han identificado claramente ante el público durante las operaciones policiales, sembrando temor, minando la confianza pública y aumentando el riesgo de que personas malintencionadas se hagan pasar por agentes del orden. En todo el país, el uso de agentes enmascarados y sin identificar ha dificultado que los residentes sepan quién actúa en nombre de la ley, denuncien las malas conductas y exijan responsabilidades cuando los agentes abusan de su autoridad.

Nueva York promulgó un paquete integral de protección migratoria para abordar esta creciente amenaza y proteger los derechos de los neoyorquinos durante las operaciones federales de control migratorio. Una de las leyes, que entrará en vigor este viernes, prohíbe a los agentes del orden locales, estatales y federales ocultar su identidad con máscaras al interactuar con el público y exige que todos los agentes muestren una identificación clara. La Ley de Policías Locales, Delitos Locales, otra medida incluida en el paquete, prohíbe a los gobiernos locales y a las agencias policiales celebrar acuerdos 287(g) o similares que utilicen recursos locales para detener a personas por infracciones migratorias federales. Esta disposición garantiza que los recursos policiales locales de Nueva York se destinen a las prioridades locales de seguridad pública, en lugar de a la agenda de deportaciones masivas del gobierno federal.

El 22 de junio de 2026, la Administración Trump demandó al estado de Nueva York para impedir la entrada en vigor de estas leyes. Nueva York tiene el derecho soberano, amparado por la Décima Enmienda, de promulgar leyes que protejan la seguridad pública, promuevan la transparencia y regulen la conducta dentro de sus fronteras. La gobernadora Hochul y la fiscal general James afirman que las nuevas leyes establecen requisitos básicos de seguridad pública y transparencia para los agentes del orden que operan en Nueva York y protegen la autoridad del estado para decidir cómo se utilizan los recursos estatales y locales.

La gobernadora Hochul y la fiscal general James solicitan al tribunal que declare que los esfuerzos de la Administración Trump para impedir la aplicación de las nuevas protecciones migratorias del estado violan la Décima Enmienda. También solicitan al tribunal que impida a la administración tomar cualquier medida para impedir la aplicación de dichas leyes.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo: “Nueva York tiene el derecho soberano de promulgar leyes que protejan la seguridad pública y la transparencia para todos los neoyorquinos. Los agentes del orden que operan en nuestras comunidades deben ser claramente identificables, y los recursos locales deben utilizarse para atender las necesidades locales de seguridad pública. Mi oficina defenderá estas protecciones de sentido común y la autoridad de Nueva York para hacerlas cumplir”.

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la New York Immigration Coalition, dijo: "No existe Nueva York sin las comunidades inmigrantes, y el estado de Nueva York ha tomado medidas decisivas para proteger a nuestras comunidades del terror impuesto por el ICE y para defender nuestros derechos colectivos. Las nuevas leyes estatales son especialmente vitales en un momento en que la administración Trump emplea tácticas violentas e ilegales en Nueva York y en todo el país para sembrar el miedo en nuestras comunidades. La Décima Enmienda de la Constitución de los EE.UU. garantiza la autodeterminación del estado de Nueva York, la cual no puede verse socavada por las tácticas de intimidación o las amenazas de la administración Trump. Es imperativo que el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Norte de Nueva York ratifique el derecho del estado de Nueva York a promulgar sus propias leyes para regir a los neoyorquinos, y respalde sus esfuerzos legítimos para proteger a cada neoyorquino que considera a nuestro estado su hogar".

La fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, dijo: "Como fiscal de distrito, sé que una seguridad pública eficaz depende de una colaboración sólida entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven. Las fuerzas del orden locales deben centrarse en abordar las preocupaciones de seguridad pública de la zona y en fortalecer los vínculos con sus comunidades, en lugar de actuar como contratistas de otras agencias. Cuando los residentes confían en que las fuerzas del orden actúan con equidad y transparencia, es más probable que denuncien delitos, colaboren en investigaciones y ayuden a mantener seguros sus vecindarios. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul y a la fiscal general Letitia James su empeño en mantener esa confianza para ayudarnos a garantizar la seguridad pública".

El senador estatal Zellnor Myrie dijo: "En un momento en que nuestros derechos civiles están bajo ataque y nuestros vecinos inmigrantes enfrentan amenazas sin precedentes por parte de la administración Trump, me enorgullece que Nueva York esté dando un paso al frente con algunas de las protecciones más sólidas de la nación. Las fuerzas del orden estatales y locales están aquí para mantener seguras a nuestras comunidades, no para actuar como peones de la agenda de Trump. Agradezco a nuestra fiscal general y a nuestra gobernadora su defensa de estas leyes y de todo nuestro paquete de protección a los inmigrantes, el cual mantendrá a nuestro estado seguro, justo y acogedor para todos".

El asambleísta Tony Simone dijo: "Aplaudo a la gobernadora Hochul y a la fiscal general James por oponerse al intento de la administración Trump de socavar la autoridad de Nueva York para proteger a sus residentes. Nadie está por encima de la transparencia, y no se debe permitir que ningún agente del orden —ya sea local, estatal o federal— opere en las sombras mientras desempeña funciones públicas. Esta ley fue redactada para resistir el escrutinio constitucional, y este caso establecerá un nuevo precedente en toda la nación".

Maribel Gómez, presidenta de la Asociación de Abogados Hispanos de Long Island (Long Island Hispanic Bar Association), dijo: "La Asociación de Abogados Hispanos de Long Island reconoce que los agentes del orden público a menudo realizan una labor difícil y, en muchas ocasiones, peligrosa. Sin embargo, cuando están en juego la libertad y los derechos constitucionales de una persona —como ocurre durante una interacción con las fuerzas del orden—, el público tiene derecho a saber quién está ejerciendo autoridad sobre ella. Agradecemos a la gobernadora Hochul por apoyar a las comunidades inmigrantes de Nueva York en un momento en que tantas personas viven con incertidumbre y temor debido a las medidas generalizadas de control migratorio. Sus esfuerzos por proteger la transparencia y la rendición de cuentas contribuyen a garantizar que todos los neoyorquinos sean tratados con equidad y respeto".

Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Hispanic Federation, dijo: "Durante más de año y medio, hemos sido testigos de los estragos que los agentes federales han causado en comunidades de todo el país: aulas vacías, pequeñas empresas cerradas definitivamente y padres separados a la fuerza de sus hijos. El conjunto de protecciones migratorias aprobadas a través del presupuesto del estado de Nueva York fue fundamental para evitar acciones federales inconstitucionales y perjudiciales que afectan a todos, independientemente de su estatus migratorio. La Hispanic Federation elogia a la gobernadora Hochul y a la fiscal general James por seguir oponiéndose a este flagrante abuso de autoridad federal y por trabajar para mantener seguros a los neoyorquinos".

La asambleísta Michaelle Solages dijo: “La legislación de Nueva York existe para proteger los derechos de los neoyorquinos y preservar la seguridad pública, no para servir a la agenda de deportación del gobierno federal. El intento de la administración Trump de anular nuestras leyes estatales refleja una falta de respeto fundamental hacia este estado y hacia el derecho de su gente al autogobierno. Las fuerzas del orden locales deben estar en nuestras comunidades, centradas en la delincuencia local. Los agentes federales que operen en territorio neoyorquino deben hacerlo con transparencia y sin máscaras. Estos son principios básicos de rendición de cuentas. Elogio a la gobernadora Hochul y a la fiscal general James por mantenerse firmes en defensa de la soberanía y los valores de Nueva York. No cederemos terreno en este aspecto”.