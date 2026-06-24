I "Golden Globe del Turismo" tornano a Milano: aperte le candidature ai TRAVEL & SPA AWARDS 2026
Dopo il successo dell’edizione 2025, definita dalla stampa “i Golden Globe del Turismo”, torna a Milano uno degli appuntamenti più autorevoli del settore.
Le candidature resteranno aperte fino al 31 luglio 2026 e possono essere presentate attraverso il portale ufficiale del Premio.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a fine novembre 2026 a Milano, in una location esclusiva, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, direttori di importanti testate giornalistiche, imprenditori, stakeholder del turismo, manager dell’hôtellerie e direttori di hotel, resort e spa di prestigio.
NATI DA UNA TESTATA EDITORIALE INDIPENDENTE TOTALMENTE ITALIANA
I TRAVEL & SPA AWARDS nascono dall’esperienza editoriale di TRAVEL & SPA Magazine, rivista bilingue italiana dedicata al turismo di lusso, al wellness e all’ospitalità di alto profilo.
L’obiettivo del Premio è valorizzare strutture, destinazioni, professionisti e progetti capaci di distinguersi per qualità, innovazione, esperienza dell’ospite, sostenibilità e capacità di interpretare l’evoluzione del turismo contemporaneo.
UN PREMIO BASATO SUL MERITO, NON SUL PAY-TO-PLAY
Uno degli elementi distintivi dei TRAVEL & SPA AWARDS è il modello di selezione.
Il Premio non è un’iniziativa “pay-to-play”: la partecipazione non garantisce alcun riconoscimento e i vincitori vengono individuati attraverso un processo di valutazione indipendente e multilivello.
Le candidature vengono infatti esaminate da una Giuria Tecnica composta da professionisti del settore, giornalisti, consulenti ed esperti dell’ospitalità, affiancata da una Giuria Editoriale e dalla Direzione della testata, secondo criteri che premiano qualità, reputazione, innovazione, valore dell’esperienza offerta e impatto sul mercato.
La trasparenza del processo e l’autorevolezza del panel di valutazione rappresentano uno degli elementi che hanno contribuito a consolidare la reputazione del Premio nel settore.
UN APPUNTAMENTO CHE RIUNISCE I PROTAGONISTI DEL SETTORE
Oltre alla premiazione, i TRAVEL & SPA AWARDS rappresentano un momento di incontro e confronto tra istituzioni, imprese, investitori, professionisti della comunicazione e protagonisti dell’industria dell’ospitalità.
L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di esponenti del Governo e delle istituzioni regionali, direttori di media nazionali, imprenditori di primo piano, rappresentanti delle associazioni di categoria, stakeholder e leader dell’hospitality italiana e internazionale.
Una piattaforma relazionale unica che favorisce il dialogo tra pubblico e privato e contribuisce alla valorizzazione del turismo come asset strategico per la crescita economica e territoriale del Paese.
IL SUCCESSO DELL’EDIZIONE PRECEDENTE
L’edizione 2025, che si è celebrata nella prestigiosa cornice dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano, ha registrato una significativa partecipazione da parte delle principali realtà dell’hospitality e del wellness italiano, ottenendo ampia visibilità mediatica e un forte riconoscimento da parte degli operatori del settore.
Il successo dell’evento ha portato numerose testate e osservatori a definirlo “i Golden Globe del Turismo”, riconoscendone il ruolo crescente come piattaforma di valorizzazione dell’eccellenza e dell’innovazione nel mondo dei viaggi e dell’ospitalità.
L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di esponenti del Governo e delle istituzioni regionali, direttori di media nazionali, imprenditori di primo piano, rappresentanti delle associazioni di categoria, stakeholder e leader dell’hospitality italiana e internazionale.
Una piattaforma relazionale unica che favorisce il dialogo tra pubblico e privato e contribuisce alla valorizzazione del turismo come asset strategico per la crescita economica e territoriale del Paese.
IL SUCCESSO DELL’EDIZIONE PRECEDENTE
L’edizione 2025, che si è celebrata nella prestigiosa cornice dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano, ha registrato una significativa partecipazione da parte delle principali realtà dell’hospitality e del wellness italiano, ottenendo ampia visibilità mediatica e un forte riconoscimento da parte degli operatori del settore.
Il successo dell’evento ha portato numerose testate e osservatori a definirlo “i Golden Globe del Turismo”, riconoscendone il ruolo crescente come piattaforma di valorizzazione dell’eccellenza e dell’innovazione nel mondo dei viaggi e dell’ospitalità.
TRAVEL & SPA AWARDS
I TRAVEL & SPA AWARDS celebrano le eccellenze dell’ospitalità, del wellness e del turismo esperienziale, premiando strutture, destinazioni, professionisti e progetti che contribuiscono a elevare gli standard del settore. Nati dall’esperienza editoriale di TRAVEL & SPA Magazine, rappresentano oggi uno dei riconoscimenti italiani più autorevoli dedicati al mondo del viaggio, del benessere e dell’hospitality di alta gamma.
Patrizia Risati
TRAVEL & SPA MAGAZINE
+39 391 706 3966
segreteria@travelandspaawards.com
TRAVEL & SPA AWARDS 2025
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