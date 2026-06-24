MetalCorten Garden répond à la demande croissante d'aménagements paysagers durables en France avant la saison estivale

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Soutenue par l'infrastructure industrielle de Hierros Etxebarria, la marque déploie ses solutions d'architecture extérieure en acier corten

FRANCE, June 24, 2026 / EINPresswire.com / -- À l'approche de la saison estivale, le marché de l'architecture paysagère et de l'aménagement extérieur en France affiche une orientation marquée vers des matériaux écoresponsables, pérennes et à faible empreinte de maintenance. Pour répondre à ces exigences, MetalCorten Garden présente ses gammes de structures modulaires destinées aux projets résidentiels haut de gamme (B2C) ainsi qu'aux architectes, paysagistes et urbanistes (B2B).L'analyse technique et la valeur ajoutée de l'offre reposent sur des critères de qualité industrielle rigoureux :Résistance Climatique Avancée et Certification : Contrairement aux imitations ou aux aciers peints, les produits ( Bordures de Jardin , jardinières et panneaux occultants) sont fabriqués exclusivement en acier corten structurel authentique. Ce métal, certifié conforme aux normes européennes de qualité, développe une patine d'oxydation auto-régénérante qui offre une barrière anticorrosion totale, garantissant une résistance absolue aux cycles de gel-dégel et aux taux d'humidité élevés des différentes régions françaises.Éco-durabilité et Cycle de Vie : L'acier corten de MetalCorten Garden se distingue par son caractère 100 % recyclable et l'absence totale de traitements chimiques ou de peintures polluantes. Sa longévité structurelle illimitée en fait un investissement durable, éliminant les coûts de remplacement et les interventions de maintenance régulières.Précision Industrielle et Fiabilité de Sourcing (B2B) : Grâce à l'intégration verticale avec le transformateur sidérurgique Hierros Etxebarria, chaque pièce bénéficie d'une découpe laser de haute précision et de finitions industrielles soignées. Ce support technique assure aux professionnels du paysage une stabilité des prix d'usine, un respect strict des délais de livraison et une régularité technique rigoureuse sur les chantiers de grande envergure.L'expansion de MetalCorten Garden s'appuie directement sur la solidité opérationnelle de Hierros Etxebarria, une entreprise espagnole spécialisée dans la distribution et la transformation de produits sidérurgiques. Forte d'une trajectoire industrielle consolidée, l'entreprise a su lier son savoir-faire technique à la découpe laser et au pliage de précision pour propulser la marque MetalCorten sur le marché européen.Aujourd'hui, MetalCorten s'est imposée comme une référence dans le secteur de l'aménagement extérieur haut de gamme grâce à un modèle d'intégration verticale : le contrôle direct du Sourcing et de la fabrication en usine permet de garantir aux professionnels une régularité technique rigoureuse, une stabilité des prix d'usine et le respect des critères de traçabilité de l'acier exigés par les normes de construction européennes.Note technique sur le processus naturel d'oxydation : L'acier corten authentique est livré à l'état brut (aspect gris acier) ou partiellement activé. La formation de la couche protectrice s'affine naturellement au contact de l'humidité extérieure ; durant cette phase transitoire, il est recommandé de prévoir une gestion des eaux de ruissellement ou une protection des sols poreux afin de prévenir tout dépôt temporaire d'oxyde, jusqu'à la stabilisation complète et définitive de la patine de surface.Pour consulter les fiches techniques détaillées, télécharger le catalogue destiné aux professionnels ou obtenir un devis sur mesure pour un projet d'aménagement, rendez-vous sur le site officiel : https://www.metalcortengarden.fr/

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